Apostas La Liga: guia completo com as melhores odds ao vivo

Aprenda a fazer apostas La Liga e encontre as melhores odds para apostar ao vivo. Dicas e um tutorial completo para os melhores palpites no Campeonato Espanhol

Tomei a liberdade de criar um guia completo para apostas La Liga porque esse é um dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O Campeonato Espanhol reúne grandes times como Real Madrid e Barcelona.



Fora que é durante um bom palpite do Campeonato Espanhol que podem ser encontradas odds de valor. Sem muita enrolação, vou direto ao ponto em um guia completo para você fazer os seus palpites La Liga hoje.



Principais equipes e craques da La Liga



As principais equipes e craques são um começo para que você aposte em plataformas para apostar com 1 real ou qualquer outro valor. Para esta edição, meu prognóstico é de que o título ficará entre Barcelona, Real Madrid ou os Colchoneros.



Já o meu prognóstico do Campeonato Espanhol para craque da La Liga atual contém três nomes. Jude Bellingham, Raphinha e Lamine Yamal são os principais candidatos ao título de melhor jogador da competição.



Barcelona



O Barcelona conquistou 27 títulos da La Liga em toda a sua história. Não é à toa que o Barça aparece como um dos favoritos para ser campeão do Campeonato Espanhol nos melhores sites de apostas do mundo.



A minha análise é de que o Barcelona tem um trio ofensivo de altíssima qualidade e que tem tudo para marcar muitos gols. A prova disso é que, nos primeiros 18 jogos, o Barça marcou 50 gols. Uma média impressionante de 2,78 gols por partida, comprovando a minha tese de que a equipe comandada por Hans-Dieter Flick tem uma probabilidade altíssima de ser campeã.



Real Madrid



Outro time que aparece com altíssima probabilidade de título nas plataformas de apostas é o Real Madrid. Sinceramente, os atuais campeões do Campeonato Espanhol dispensam apresentações.



O Real conquistou o título do Campeonato Espanhol 36 vezes em toda a sua história. Fora que o seu elenco é composto por craques como Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Basta um deslize do Barcelona para que os Merengues assumam a ponta e sigam no topo até o final da La Liga.



Atlético de Madrid



O Atlético de Madrid é o 3º time com mais títulos na história do Campeonato Espanhol. A última vez que os Colchoneros levaram a taça para a casa foi em 2020/21. Naquela edição da La Liga, os Rojiblancos superaram o Real em 2 pontos e repetiram o feito que só haviam conseguido em 2013/14.



Analisei as odds de algumas das melhores casas de apostas do Brasil e percebi que o Atlético de Madrid está no top 5 favoritos ao título da edição atual. Jogando em esquema 4-3-3 na maioria de suas partidas, os Colchoneros têm craques como Antoine Griezmann, Julián Álvarez e Rodrigo De Paul, os quais desequilibram qualquer jogo que participam.



Como Apostar na La Liga: passo a passo



Segui um passo a passo para fazer apostas nas melhores plataformas e encontrei as melhores etapas que permitem que uma aposta possa ser feita nesta competição. Explico cada etapa a ser seguida para que o seu palpite seja realizado ao longo dos itens abaixo.

1. Faça seu cadastro



Cadastre-se em um site de apostas que recomendei. Sugiro isso porque todos os sites que analisei são confiáveis e foram testados para que chegassem à lista de recomendações que tenho para apostadores brasileiros.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Sugiro que você estabeleça um orçamento, que esteja dentro do seu alcance e não comprometa coisas importantes. Essa boa prática ajudará muito na sua experiência e fará com que seja mais difícil ultrapassar os limites que você define para a sua aposta.



3. Faça seu depósito



Faça o primeiro depósito em sua conta. Particularmente, eu recomendo que você foque em plataformas para apostar com Pix. Afinal, esse é o melhor método de pagamento, na minha opinião. Para depositar é só acessar o seu cadastro e depois clicar no botão de depósito, seguindo o passo a passo em tela para concluir a recarga.



4. Escolha a partida para o seu palpite



Navegue pela seção de esportes para fazer o seu palpite La Liga. É nesse local que aparecerão todos os jogos do Campeonato Espanhol. Agora é só escolher um ou mais confrontos em que você quer apostar.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Analise bem as opções antes de fazer a sua bet La Liga. Retrospecto das equipes em jogos recentes, possíveis suspensões e lesões, assim como a condição climática são elementos que têm impacto direto na sua aposta. Por fim, escolha o mercado clicando sobre ele.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



O cupom de aposta vai aparecer com o palpite La Liga que você escolheu e você só vai precisar preencher o valor para que sua bet seja realizada com sucesso. Geralmente, é preciso clicar no botão de apostar para que ela seja confirmada. Em alguns casos, pode ser que o cash out esteja disponível para encerrar os palpites e reduzir o risco de perdê-los.

Melhores mercados de apostas no La Liga



Escolhi 5 mercados que acho que são relevantes para que você aposte no Campeonato Espanhol nos sites de apostas que recomendei. Conheça cada um deles a seguir.



1. Apostas em handicap



Handicap é um tipo de aposta em que é dada uma vantagem ou desvantagem para os times que participam do jogo. Handicaps costumam ser de gols. No caso do handicap positivo, significa que a equipe tem uma vantagem de gols e pode perder por um número específico de gols que o seu palpite ainda assim pode ser vencedor.



2. Apostas em total de gols (over/under)



O total de gols é um mercado em que você tenta adivinhar qual será o número de vezes que as redes serão balançadas. O mais comum é que sejam disponibilizados valores para que você saiba se haverá mais ou menos gols do valor estabelecido na aposta.



3. Apostas em resultado exato



As apostas La Liga no resultado exato consistem em palpites sobre quanto o jogo acabará exatamente. Esse tipo de aposta é muito difícil de ser acertado. Por isso, costuma recompensar com odds mais altas do que outras opções que você encontra.



4. Apostas em primeiro ou último gol



As apostas em primeiro e último gol têm por objetivo acertar quem será o marcador do primeiro e último gol do confronto em que você aposta. Esse palpite é extremamente difícil e vale a pena considerar apostar ao vivo nessa opção, pois você já terá mais noção de quem tem mais probabilidade de ser o vencedor nesta opção.



5. Apostas em intervalo de gols



Intervalo de gols consiste em um palpite na quantidade de gols que serão marcados dentro de um intervalo de tempo. A minha dica aqui é você ver o retrospecto dos times para analisar quando eles costumam marcar gols ou sofrer gols de seus adversários.



Dicas para apostar no Campeonato da La Liga: iniciantes



Toda a minha análise de sites me ajudou a encontrar as melhores casas para apostar e salvar algumas dicas para apostas no Campeonato Espanhol. Aqui vão as minhas sugestões para você:



Familiarize-se com o cash out: encerrar a aposta no momento certo pode reduzir drasticamente os riscos do seu palpite La Liga;



encerrar a aposta no momento certo pode reduzir drasticamente os riscos do seu palpite La Liga; Baixe apps de apostas: pode ser que você queira fazer o seu palpite do Campeonato Espanhol enquanto não estiver em casa e, nessas horas, nada melhor do que ter um app de aposta à sua mão;



pode ser que você queira fazer o seu palpite do Campeonato Espanhol enquanto não estiver em casa e, nessas horas, nada melhor do que ter um app de aposta à sua mão; Faça um bom prognóstico do Campeonato Espanhol: analise bem as equipes e o jogo que você vai apostar para criar prognósticos mais precisos possíveis para apostar;



analise bem as equipes e o jogo que você vai apostar para criar prognósticos mais precisos possíveis para apostar; Cuidado com a torcida: é normal torcermos para equipes em cada campeonato, mas eu sugiro que você deixe suas torcidas de lado e siga a razão quando apostar na La Liga;



é normal torcermos para equipes em cada campeonato, mas eu sugiro que você deixe suas torcidas de lado e siga a razão quando apostar na La Liga; Acompanhe o jogo: procure ver os jogos da La Liga ao vivo por imagens para ter uma noção melhor de como o confronto segue e ajudar no seu palpite.

Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



Minhas recomendações para apostas na La Liga é que Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid são os favoritos ao título.



As minhas análises indicam que Jude Bellingham, Lamar Yamal e Raphina são os candidatos ao craque do campeonato. Sem contar que o artilheiro, possivelmente, será um dos craques do Barça.



Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão da La Liga?



O atual campeão da La Liga é o Real Madrid. Na última edição, os Merengues alcançaram 95 pontos, 10 a mais do que o Barcelona, 2º colocado no último Campeonato Espanhol.



Quem vai vencer a La Liga?



O Barcelona é o time com maior probabilidade de vencer a edição atual da La Liga. Outros fortes candidatos ao título do Campeonato Espanhol são Real Madrid e Atlético de Madrid.



Onde assistir à La Liga?



As transmissões dos jogos da La Liga podem ser acompanhadas pela ESPN e também por casas de apostas com live streaming. Existem casos em que os jogos podem ser transmitidos por outras emissoras também, a depender do serviço de transmissão que você tem acesso.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

