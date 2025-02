Palpite Real Madrid x Atlético de Madrid: Melhores Odds Para Apostar

Real Madrid x Atlético de Madrid tem tudo para ser um dos grandes jogos da La Liga na temporada 2024/25. Isso porque um dos duelos com maior tradição no futebol espanhol será decisivo na disputa pelo título espanhol.



Em resumo, ambos os clubes estão no topo da tabela e têm chances reais de vencer o Campeonato Espanhol, sendo fundamental vencer o clássico da 23ª rodada. Assim, veja a seleção de melhores palpites que eu separei para você jogar e se divertir nas plataformas de apostas com pagamento rápido!



Os 5 melhores palpites do jogo - Real Madrid x Atlético de Madrid



Estudando as estatísticas de Atlético de Madrid x Real Madrid, encontrei oportunidades de mercado para fazer ótimos palpites nos melhores sites de apostas brasileiros. Vem comigo conferir a seleção de palpites que eu montei para você se divertir e palpitar em um dos maiores clássicos da La Liga!

Mais de 2,5 gols durante a partida



Considerando a importância de Atlético de Madrid x Real Madrid para a tabela do Campeonato Espanhol, é muito provável que o confronto tenha muitos gols. Isso porque ambas as equipes têm um estilo de jogo ofensivo e contam com uma média relativamente alta de jogos por duelo em relação aos seus adversários.



O Real Madrid tem a segunda maior média de gols, com 2,38 a cada 90 minutos, sendo superado apenas pelo Barcelona. Já o Atlético de Madrid marca 1,67 gols por confronto, tendo a quarta melhor marca do Campeonato Espanhol. Outra realidade que pode reforçar o palpite em relação ao placar é a média de Real x Atlético de Madrid nos últimos cinco jogos: 4,4 gols marcados por duelo.



Real Madrid tem mais finalizações durante a partida



Outra alternativa para apostar em Real Madrid x Atlético de Madrid é o mercado de finalizações, um dos mais populares entre os apostadores em jogos de futebol. Considerando os números de ambas as equipes, é fácil apontar que o Real Madrid terá um número superior de finalizações durante o clássico disputado no Santiago Bernabéu.



Isso porque o ataque do Real tem a segunda maior média de finalizações por jogo do Campeonato Espanhol, com 15,5 chutes por duelo. Em contrapartida, o Atlético de Madrid é apenas oitavo no ranking de finalizações da La Liga. Sendo assim, os merengues devem aproveitar o apoio da torcida e propor mais chutes durante o clássico da capital espanhola.



Mais de 3 finalizações de Kylian Mbappé durante a partida



Muito em função do número médio de chutes do Real, Kylian Mbappé entra como favorito nesse mercado no palpite de Atlético de Madrid x Real Madrid. Prova disso é que o camisa 9 tem 80 finalizações até o momento no Campeonato Espanhol, sendo o jogador com mais tentativas de chutes na divisão de elite nacional (uma média de 3,8 a cada 90 minutos na La Liga).



Mesmo que não seja o artilheiro na Espanha, Mbappé tem grande destaque quando se trata de finalizações. Considerando as outras competições no calendário do Real Madrid, a média do centroavante francês aumenta para 4,5 finalizações por confronto disputado. Sendo assim, o palpite tem grandes chances de se concretizar com facilidade em Atlético de Madrid x Real Madrid.



Mais de 2,5 cartões amarelos durante a partida



O próximo palpite para você tentar a sorte nas melhores casas de apostas para apostar com Pix tem a ver com a rivalidade entre as equipes: o mercado de cartões amarelos. Estudando os números das últimas partidas entre Real Madrid x Atlético de Madrid, eu percebi que esse palpite tem ótimas chances de se concretizar. Em resumo, o clássico espanhol teve uma média de sete cartões nos últimos três confrontos.



De uma maneira geral, o Atlético tem uma média de 2,28 cartões na atual edição do Campeonato Espanhol, enquanto o Real Madrid recebe 1,67 cartões amarelos no mesmo número de confrontos. Sendo assim, as provocações recentes entre os jogadores de ambas as equipes fazem com que o duelo prometa três cartões ou mais durante esse grande jogo.



Resultado final: Real Madrid ou empate



Considerando todo o contexto e as classificações de Atlético de Madrid x Real Madrid, meu último palpite para você é sobre o resultado final desse grande clássico do futebol espanhol. Acredito que uma vitória do Atlético de Madrid, mesmo com o bom retrospecto no campeonato, é o cenário mais improvável no gramado do Santiago Bernabéu.



Mesmo que o Real Madrid tenha sofrido duas grandes goleadas contra o Barcelona, sendo uma delas no Bernabéu, a evolução merengue tem sido notável. Logo, a partida pode servir como uma redenção diante dos seus principais adversários. Ainda assim, mesmo sabendo da força do Real com o apoio do seu torcedor, a melhor alternativa é apostar considerando a chance dupla de vitória do mandante ou um empate no confronto.



Dica do autor:



Estes palpites são baseados em análises rigorosas, considerando o contexto dos times e o campeonato. As estatísticas são de fontes confiáveis e podem ajudar a obter bons resultados. Porém, lembre-se de que as apostas são imprevisíveis e podem não seguir as tendências. Por isso, os palpites servem apenas como dicas para sua diversão.



La Liga - Disputa entre Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid



Não é segredo para ninguém que o Campeonato Espanhol reúne alguns dos melhores jogadores do futebol mundial. Mesmo após as saídas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona seguem como os favoritos ao título desde o começo da temporada.



Prova disso é que os três maiores times da Espanha não são superados na corrida pelo título há 20 temporadas, desde o Valencia, em 2003/04. Até por isso, os elencos estrelados de Carlo Ancelotti e Diego Simeone estão no comando das classificações da La Liga neste começo de temporada.



O Real Madrid viveu um momento conturbado, sem conseguir encaixar Mbappé no sistema de jogo da última temporada. De qualquer maneira, os merengues conseguiram uma arrancada nos últimos jogos e estão na 1ª posição na Espanha. No total, o atual campeão nacional tem 49 pontos na liderança isolada.



Em contrapartida, o Atlético de Madrid vem logo atrás, com 48 pontos, e um retrospecto de vitórias seguidas na La Liga. Até o momento, o elenco de Diego Simeone tem aproveitado a chegada de Julían Álvarez e toda a qualidade de Antoine Griezmann para desempenhar um ótimo futebol.



Em resumo, uma vitória no Estádio Santiago Bernabéu seria fundamental para ambos os times. Não perca tempo e dê uma olhada nas minhas dicas no palpite de Real Madrid x Atlético de Madrid pela 23ª rodada da La Liga!



Real Madrid - Altos e baixos dos Galáticos sob o comando de Ancelotti



O começo do Real Madrid na temporada não teve muito a ver com o futebol dominante visto no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões em 2023/24. Mesmo com a chegada de Kylian Mbappé, uma das contratações mais badaladas dos últimos anos, Carlo Ancelotti sofreu um pouco com o mau desempenho e goleadas surpreendentes em 2024/25.



De qualquer maneira, as últimas rodadas da La Liga colocaram o atual campeão na liderança isolada, à frente de Barcelona, de Hansi Flick, e do próprio Atlético de Madrid, de Simeone. Até aqui, os merengues têm 22 partidas disputadas, com 16 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas.



Sabendo que o Real normalmente é favorito para o palpite de Atlético de Madrid x Real Madrid, devo pontuar que os mandantes não contam com jogadores importantes para o duelo. Isso porque Dani Carvajal e Éder Militão voltam somente na próxima temporada, enquanto Eduardo Camavinga e Vinícius Júnior devem ser opções para Carlo Ancelotti durante a partida.



Últimos resultados do Real Madrid



Real Madrid 5 x 1 Red Bull Salzburg – Liga dos Campeões;



Real Valladolid 0 x 3 Real Madrid – La Liga;



Brest x Real Madrid – Liga dos Campeões;



Espanyol 1 x 0 Real Madrid – La Liga;



Leganés 2 x 3 Real Madrid – Copa do Rei.



Atlético de Madrid - Em busca de voltar ao topo do campeonato nacional



Em contrapartida, o Atlético de Madrid tem sido o principal adversário de Real e Barça quando se trata do Campeonato Espanhol. Mesmo assim, os Colchoneros venceram apenas duas das últimas 11 edições da La Liga. A última conquista aconteceu na temporada de 2020/21, com destaque para Luís Suárez, Marcos Llorente e Ferreira Carrasco.



De lá para cá, o Atlético tem feito boas campanhas, entre a 3ª e a 4ª colocação do Campeonato Espanhol, mas sem chances de título. Até por isso, a direção espanhola investiu em reforços, como Julián Álvarez, do Manchester City, para tentar derrubar a hegemonia de Real Madrid e Barcelona. Em resumo, a equipe tem 23 jogos, com 15 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas na competição.



Já pensando no palpite para Atlético de Madrid x Real Madrid, vale destacar que Simeone não conta com Javi Galán, com uma lesão no joelho, até o fim de fevereiro. Por outro lado, Rodrigo de Paul e Pablo Barrios voltam de suspensão e estão disponíveis para enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Últimos resultados do Atlético de Madrid



Atlético de Madrid 2 x 1 Bayer Leverkusen – Liga dos Campeões;



Atlético de Madrid 1 x 1 Villarreal – La Liga;



Red Bull Salzburg x Atlético de Madrid – Liga dos Campeões;



Atlético de Madrid 2 x 0 Mallorca – La Liga;



Atlético de Madrid 5 x 0 Getafe – La Liga.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Historicamente, as partidas entre Atlético de Madrid x Real Madrid são marcadas por uma das maiores rivalidades do futebol espanhol e talvez europeu. No entanto, o retrospecto do confronto é extremamente favorável ao Real.



Em resumo, o Real Madrid venceu 117 jogos (49% das vezes), além de outros 61 confrontos que terminaram em empate. Por fim, o Atlético venceu 59 duelos (25% das oportunidades). Antes de arriscar o resultado de Atlético de Madrid x Real Madrid, confira os últimos cinco jogos entre as duas equipes:



Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid — 29/09/2024;



Real Madrid 1 x 1 Atlético de Madrid — 04/02/2024;



Atlético de Madrid 4 x 2 Real Madrid — 18/01/2024;



Real Madrid 5 x 3 Atlético de Madrid — 10/01/2024;



Atlético de Madrid 3 x 1 Real Madrid — 24/09/2023.



Escalações das equipes para a La Liga



Pesquisar as escalações de Real Madrid x Atlético de Madrid é extremamente importante antes de escolher os seus palpites nas principais casas de apostas do mundo. Isso visto que, além das suas estatísticas, ambos os times são muito influenciados pelos desempenhos dos seus grandes craques. Por isso, confira as prováveis escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid pela 23ª rodada da La Liga:



Real Madrid - Técnico: Carlo Ancelotti.



Thibaut Courtois;



Antonio Rüdiger;



Raúl Asencio;



Fran García;



Aurélien Tchouaméni (Dani Ceballos);



Brahim Díaz (Luka Modri);



Jude Bellingham;



Fede Valverde;



Vinícius Júnior;



Rodrygo;



Kylian Mbappé.



Atlético de Madrid - Técnico: Diego Simeone.



Jan Oblak;



Nahuel Molina;



Axel Witsel;



Robin Le Normand;



Reinildo Mandava;



Giuliano Simeone;



Koke;



Pablo Barrios;



Conor Gallagher;



Ángel Correa;



Julián Álvarez.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Se você quer ter muitas chances de acertar as suas apostas no clássico espanhol, não basta saber as escalações de Atlético de Madrid x Real Madrid. Isso porque o contexto e o estilo de jogo de cada uma das equipes é fundamental para ter bons resultados.



Uma das formas mais fáceis de perceber determinados padrões são as estatísticas dos times em questão. Por isso, confira as principais informações para considerar antes de dar o seu palpite em um dos principais jogos da La Liga na 23ª rodada:



O Real Madrid marcou 17 gols nas últimas quatro partidas disputadas na temporada. Em contrapartida, os merengues sofreram quatro gols no período, não tendo a defesa vazada somente contra o Real Valladolid;



Mbappé tem balançado as redes adversárias nas últimas cinco partidas disputadas pelo Real. De maneira geral, o francês reencontrou o bom futebol e tem oito gols marcados e uma média de uma bola na rede a cada 52 minutos em campo;



O Atlético de Madrid venceu apenas 16 jogos em toda a história do confronto atuando no Santiago Bernabéu. Ao total, o Real Madrid ganhou 71 vezes e empatou em outras 28 vezes;



Real Madrid x Atlético de Madrid não acaba com uma vitória visitante no Bernabéu desde a temporada 2015/16, com uma vitória colchonera por 1 x 0, com gol de Antoine Griezmann. Desde então, o clássico espanhol teve cinco empates e três vitórias do Real.



Dica do autor:



Não posso deixar de considerar o momento de Vini Jr antes de falar nas estatísticas de Atlético de Madrid x Real Madrid. O atual melhor do mundo é um dos grandes assuntos sempre que ambos os clubes se enfrentam. Isso porque os torcedores rivais protagonizaram diversas provocações (e atos racistas) contra o brasileiro.



Sendo assim, não seria uma surpresa se o camisa 7 fizesse gols ou tentasse diversas finalizações contra o grande rival merengue. Mesmo que os números contra o Atlético, de Simeone, não sejam absurdos (um gol e quatro assistências em 14 partidas), o retrospecto é muito positivo.



Em resumo, o Real Madrid venceu 7 jogos, empatou cinco e perdeu em apenas duas oportunidades com o atacante em campo. Já na temporada, Vinícius acumula 17 gols e 9 passes para gol em 27 duelos disputados. Com isso, considere apostar em odds que envolvam destaques ofensivos do brasileiro na partida do Santiago Bernabéu.

Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Real Madrid x Atlético de Madrid pela La Liga?



O grande duelo entre Real Madrid x Atlético de Madrid será disputado no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. O clássico promete ser o centro das atenções não somente na 23ª rodada do Campeonato Espanhol, como também no futebol europeu em geral.



Onde assistir Real Madrid x Atlético de Madrid?



Você pode assistir todos os lances do clássico entre Real Madrid x Atlético de Madrid nos canais ESPN (TV fechada) ou no Disney+ (streaming). A empresa ainda não divulgou exatamente o canal que ficará responsável pela transmissão da partida.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Após analisar as estatísticas de Atlético de Madrid x Real Madrid, acredito que o resultado final deve ficar entre a vitória do Real Madrid ou até mesmo um empate. Com isso, recomendo que você tente a sorte em sua casa de apostas favorita. Minha dica considera que os merengues têm tudo para garantir a vitória em casa, mas também sabem que o adversário vive uma boa fase no Campeonato Espanhol.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

