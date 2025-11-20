Palpite Palmeiras x Fluminense –Brasileirão: Odds e mercados

Palpite Palmeiras x Fluminense, em quem apostar no Brasileirão? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Palmeiras x Fluminense: O Verdão se despede do Allianz Parque neste ano com vitória? O jogo da 35ª rodada do Brasileirão será disputado no sábado, dia 22 de novembro, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Alviverde precisa vencer o seu último jogo como mandante no campeonato para seguir forte na briga pelo título.

Já o Tricolor carioca encerra a sua maratona contra os líderes da competição, ainda de olho em uma vaga no G-5.

Jogo Palmeiras x Fluminense Palpite rápido Total de gols Palmeiras acima de 1.5 Odds 1.67 na Esportes da Sorte Data e horário Sábado - 22/11 - 21h30 (de Brasília) Estádio: Allianz Parque Onde assistir: Sportv/Premiere

Odds compiladas no dia 17/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar no Brasileirão 2025, mas não sabe por onde começar? Confira esse bônus exclusivo da Esportes da Sorte e concretize seu palpite em Palmeiras x Fluminense.

Palpites Palmeiras x Fluminense: mercados, odds e dicas de aposta - Brasileirão 2025

Palpite 1: Total de gols Palmeiras acima de 1.5, com odds 1.67 na Esportes da Sorte

Os melhores palpites esportivos para Palmeiras x Fluminense envolvem muitos gols dos donos da casa.

O Palmeiras tem dez partidas com pelo menos dois tentos jogando como mandante no Brasileirão. Contra uma equipe que anda sofrendo como visitante, a tendência é que o ataque continue produzindo.

Palpite 2: Total de escanteios Palmeiras mais de 6.5, com odds 1.90 na BetMGM

A tendência é de um Palmeiras tomando conta das ações ofensivas ao longo da partida, favorecendo apostas em estatísticas que envolvem o ataque palmeirense.

Nos palpites de escanteios, por exemplo, a equipe de Abel Ferreira já tem média de seis cantos por jogo, segundo a plataforma Sofascore, e este número deve subir ainda mais com a equipe se lançando ao ataque.

Palpite 3: Total de gols Fluminense menos de 0.5, com odds 1.85 na Br4bet

O Fluminense anda jogando muito mal como visitante, e o desempenho ofensivo deixa isso claro.

A equipe tricolor não marcou gols nas últimas três partidas que fez como visitante no campeonato. Dado que enfrenta um dos melhores mandantes do Brasileirão, a chance de passar em branco de novo é alta.

Odds Palmeiras x Fluminense - Resultado final pelo Brasileirão:

Casas de Apostas Palmeiras

Empate Fluminense

Esportes da Sorte 1.50 4.12 7.20 BetMGM 1.45 4.30 3.89 Br4bet 1.47 3.75 7.50

Odds compiladas no dia 17/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18





Palmeiras x Fluminense palpite Brasileirão 2025: análise do confronto e prognóstico

Palmeiras x Fluminense é um jogo com cara decisão para ambos os lados.

No lado alviverde, a partida será a última em casa no ano, e será necessário fechar as atuações no Allianz com chave de ouro se o clube quiser seguir na briga pelo título do Brasileirão.

De certa forma, o tricolor carioca também decide o título, já que o duelo encerra uma maratona contra todos os líderes do campeonato, mesmo que a briga do Flu seja pelo G-5

Palpite Palmeiras: Verdão encerra ano no Allianz com chave de ouro?

O Palmeiras terá ainda pelo menos mais quatro jogos por jogar em 2025, mas já faz o seu último no Allianz Parque em 2025.

As mudanças na tabela promovidas pela CBF fizeram com que os últimos três jogos da equipe de Abel Ferreira fossem como visitante, aumentando o peso dessa partida contra o Fluminense.

O clube alviverde precisa ainda mais manter a escrita de ainda não ter perdido como mandante no Brasileirão neste semestre se quiser seguir forte na briga pelo título contra o Flamengo, até pela dificuldade extra no calendário.

Para isso, espera contar com a força do seu ataque. Neste período de invencibilidade, foram nove jogos marcando pelo menos dois gols no Allianz.

Últimos jogos do Palmeiras

Santos 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2025;

Mirassol 2 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2025;

Palmeiras 2 x 0 Santos - Brasileirão 2025;

Juventude 0 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2025;

Palmeiras 4 x 0 LDU - Libertadores 2025.

Palpite Fluminense: O Tricolor consegue acabar com seca como visitante?

A situação do Fluminense poderia ser ainda mais confortável no Brasileirão 2025 se a equipe jogasse um pouquinho melhor fora de casa.

A equipe de Luís Zubeldía briga ponto a ponto com Bahia e Botafogo por uma vaga no G-5, mas sofre por ter apenas três vitórias fora de casa no torneio.

Nem mesmo a arrancada recente mudou isso, com a equipe já há cinco jogos sem vencer como visitante.

Para piorar a situação, o calendário também não é dos mais fáceis. O Fluminense enfrentou em sequência os quatro primeiros colocados do Brasileirão, sendo quase o fiel da balança para quem vai levantar a taça da competição.

Últimos jogos do Fluminense

Cruzeiro 0 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;

Fluminense 1 x 0 Mirassol - Brasileirão 2025;

Ceará 2 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;

Fluminense 1 x 0 Ceará - Brasileirão 2025;

Fluminense 1 x 0 Internacional - Brasileirão 2025.

Escalações Palmeiras x Fluminense

Provável escalação do Palmeiras

Uma provável escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio (Allan) e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Treinador: Abel Ferreira;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Provável escalação do Fluminense

Uma provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva, Renê, Hércules, Bernal, Serna, Acosta, Canobbio, Everaldo

Treinador: Luís Zubeldía;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Palmeiras x Fluminense onde assistir ao vivo

Palmeiras x Fluminense onde assistir: a partida da 35ª rodada do Brasileirão terá transmissão ao vivo do Sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view e streaming.

Últimos confrontos entre Palmeiras x Fluminense

Fluminense 1 x 2 Palmeiras - Brasileirão 2025;

Palmeiras 0 x 1 Fluminense - Brasileirão 2024;

Fluminense 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2024.

Palpite Palmeiras x Fluminense - Brasileirão 2025 - Prognóstico final

Palmeiras x Fluminense é um jogo que promete a equipe alviverde tomando a iniciativa da partida desde os primeiros minutos. Os donos da casa precisam da vitória para seguir na briga pelo título, enquanto o Flu vem sofrendo como visitante.

Até por isso, as odds das casas de apostas dão amplo favoritismo ao Palmeiras. E você, qual o seu palpite para Palmeiras x Fluminense no Brasileirão?

Mais casas de apostas para palpites Brasileirão 2025

Palmeiras x Fluminense palpite - Perguntas Frequentes

Por que o Palmeiras não joga mais em casa após enfrentar o Fluminense?

A CBF teve que remanejar o calendário do Brasileirão devido as finais continentais. Com isso, o Palmeiras teve a sua última partida em casa, contra o Vitória, antecipada, com o jogo contra o Atlético-MG, em Minas, sendo jogado para a reta final.

Como foi Palmeiras x Fluminense na 16ª rodada do Brasileirão 2025?

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, em jogo disputado no Maracanã.

Qual é o histórico de Palmeiras x Fluminense?

As duas equipes se enfrentaram 122 vezes na história. Ao todo, são 64 vitórias do Palmeiras, 39 do Fluminense e 19 empates.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados