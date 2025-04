Palpite Newcastle x Manchester United: Melhores Apostas Hoje

Neste domingo, dia 13, como de costume nas manhãs de futebol europeu, teremos em campo uma das melhores ligas do mundo: a Premier League. O grande destaque da rodada será o confronto entre Newcastle e Manchester United, que se enfrentam no St. James' Park às 12h30, em duelo válido pela 32ª rodada da competição.



As equipes vivem momentos completamente distintos. O Manchester United encara uma fase turbulenta, lidando com diversos problemas dentro e fora de campo. Já o Newcastle atravessa um ótimo momento, embalada pelo recente título da Copa Inglesa e com o apoio fervoroso da torcida, que promete lotar o estádio para empurrar o time em busca de uma vaga na próxima Champions League.



E para quem curte fazer aquela fezinha, também separei mercados de apostas para o clássico inglês entre Newcastle e Manchester United, trazendo odds de valor, boas oportunidades e as melhores casas de apostas brasileiras, para você ficar por dentro de tudo antes de apostar neste jogão do fim de semana.

Os 5 melhores palpites do jogo - Newcastle x Manchester United



Vivendo fases completamente opostas, a posição de cada time na tabela reflete bem o momento atual. Enquanto o Newcastle ocupa a quinta colocação e segue firme na briga por uma vaga na próxima Champions League, o Manchester United amarga a 13ª posição, em meio a uma temporada cheia de altos e baixos.



Pensando nisso, separei alguns palpites para você apostar nas melhores casas de apostas do mundo e que considero interessantes para esse confronto.

Odds para apostar em Newcastle x Manchester United na Premier League







Alexander Isak marca a qualquer momento



Isak é o artilheiro do Newcastle na temporada e uma das peças mais consistentes ofensivamente da Premier League. Com 15 gols até aqui, o sueco tem média de quase um gol por jogo em casa, sendo uma ótima opção para apostar em casas de apostas que pagam rápido.



O Manchester United apresenta uma defesa vulnerável, com média superior a 1,5 gols sofridos por partida fora de casa. A chance de Isak marcar é alta e representa uma aposta com bom valor. Sem contar toda a confusão que aconteceu com o goleiro Onana na Europe League, que abalou ainda mais o elenco dos Reds, sendo uma vantagem para o atacante.



Newcastle vence ou empata (Dupla Chance 1X)



Analisando o retrospecto recente, o Newcastle perdeu apenas 1 dos últimos 5 jogos em casa na Premier League, enquanto o Manchester United tem apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos fora de Old Trafford.



O United ainda sofre com lesões e inconsistência defensiva, enquanto o Newcastle joga com intensidade e apoio da torcida, sendo extremamente forte em casa. Por isso, a Dupla Chance 1X é uma aposta segura, cobrindo tanto a vitória quanto o empate da equipe da casa.



Bruno Fernandes dá +1.5 chutes a gol



Bruno Fernandes é o maior finalizador do Manchester United, com média de 2,5 chutes a gol por partida. Sem Casemiro no meio-campo, ele terá ainda mais liberdade para avançar e testar o goleiro adversário.



O Newcastle não é conhecido por marcar muito bem os meias adversários, tendo mais força pelas laterais, tanto para defender quanto para atacar, o que deve permitir que o capitão do United tenha pelo menos duas finalizações perigosas, pelo espaço criado no meio de campo, mas lembrando que Bruno Fernandes é quem faz todas as cobranças de bola parada dos Reds.



Mais de 1,5 gols na partida



Esse confronto tem tudo para ser movimentado no placar, e as estatísticas recentes confirmam essa tendência. Em 4 dos últimos 5 encontros entre Newcastle e Manchester United, tivemos mais de 1,5 gols, o que indica um padrão de jogos abertos e ofensivos entre essas equipes.



O Newcastle, jogando no St. James’ Park, costuma impor um ritmo forte desde o início e tem uma média de 1.9 gols marcados por jogo como mandante. Do outro lado, o United apresenta sérios problemas defensivos fora de casa, com uma média superior a 1,3 gols sofridos por partida como visitante nesta temporada. A equipe de Ruben Amorim também costuma se expor bastante quando está em desvantagem, o que pode abrir ainda mais espaços para um jogo franco.



Newcastle +0.5 (Handicap Asiático)



Seguindo a mesma lógica da dupla chance, o Newcastle vem mostrando sólido desempenho no St. James’ Park, com apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos como mandante na Premier League.



O Manchester United tem apresentado desempenho irregular fora de casa, e tem ido muito mal como visitante. Considerando o apoio massivo da torcida local e a pressão que o Newcastle costuma impor em casa, essa aposta oferece uma proteção contra a derrota, pagando mesmo em caso de empate. Sendo essa uma aposta com uma postura mais relacionada à segurança.



Melhores plataformas para apostar na Premier League







Campeonato Inglês - Premier League



Se tem uma liga que nunca decepciona em emoção, intensidade e golaços, é a Premier League. E nesta temporada 2024/25, não está sendo diferente. A cada rodada, acompanho jogos que parecem finais, com estádios cheios, viradas improváveis e disputas acirradas tanto no topo da tabela quanto na zona de rebaixamento.



O Newcastle vem fazendo uma campanha sólida na temporada 2024/25, somando 53 pontos em 30 jogos e ocupando a 5ª colocação, na briga direta por vaga na Champions League. O time tem um ataque eficiente, com 52 gols marcados, e mostra muita força jogando em casa. Apesar de ter sofrido 39 gols, o setor ofensivo tem sido o diferencial, com Alexander Isak e Anthony Gordon sendo os grandes destaques individuais.



Já o Manchester United faz uma temporada decepcionante, somando apenas 38 pontos em 31 jogos e ocupando a 13ª posição, longe até mesmo de uma vaga na Conference League. A equipe sofre com irregularidade e problemas defensivos, tendo marcado 37 gols e sofrido 41. Apesar do momento instável, nomes como Bruno Fernandes e Casemiro ainda tentam manter o nível e carregar o time em campo.



Tabela de classificações do Campeonato Italiano







Newcastle - A busca pela vaga na Champions



O Newcastle United está vivendo uma jornada empolgante e cheia de desafios enquanto busca uma vaga na UEFA Champions League. Na última partida, a equipe brilhou ao vencer o Leicester City por 3 a 0, com gols de Jacob Murphy e Harvey Barnes. Essa vitória foi importante para consolidar a 5ª posição na tabela da Premier League.



Claro, o time não está imune a desafios. O técnico Eddie Howe tem que lidar com a ausência de alguns jogadores defensivos, como Lewis Hall, Sven Botman, e Jamaal Lascelles. Mesmo com essas perdas, o time segue mostrando sua força.



Após a derrota para o Fulham, o Newcastle mostrou resiliência ao voltar a vencer e seguir firme na briga por uma vaga na Champions. A expectativa agora é que, com o retorno gradual dos jogadores lesionados, o Newcastle consiga continuar sua caminhada sólida na temporada e, quem sabe, garantir essa tão sonhada vaga na Champions League.



Últimos resultados do Newcastle



Leicester City 0 x 3 Newcastle - Premier League - 07/04/2025;



Brentford 2 x 1 Newcastle - Premier League - 02/04/2025;



Liverpool 1 x 2 Newcastle - Carabao Cup - 16/03/2025;



West Ham 0 x 1 Newcastle - Premier League - 10/03/2025;



Brighton 1 x 2 Newcastle - FA Cup - 02/03/2025.



Manchester United - Só cumprir tabela na Premier League



O Manchester United atravessa uma fase desafiadora, acumulando apenas 38 pontos em 31 jogos na Premier League, o que o coloca na 13ª posição. Recentemente, a equipe empatou em 2 a 2 com o Lyon, na ida das quartas de final da Liga Europa, com o goleiro André Onana cometendo erros cruciais.



As lesões têm afetado o Manchester United: o zagueiro Lisandro Martínez ficará fora por algumas semanas devido a uma lesão, enquanto De Ligt também está afastado por uma lesão muscular. Há outras lesões no elenco também, como Diallo, Toby Colyer, Ayden Heaven e Jonny Evans.



Esses desfalques prejudicam demais o desempenho da equipe, e, além disso, o momento fora de campo também não é nada positivo. A direção do clube tem gerado bastante insatisfação entre torcedores e jogadores, o que tem refletido diretamente no ambiente interno. O próximo confronto contra o Newcastle é decisivo para as aspirações do United nesta temporada, e a pressão só aumenta.



Últimos resultados do Manchester United



Lyon 2 x 2 Manchester United - Liga Europa - 10/04/2025;



Manchester United 0 x 0 Manchester City - Premier League - 06/04/2025;



Nottingham Forest 1 x 0 Manchester United - Premier League - 01/04/2025;



Leicester City 0 x 3 Manchester United - Premier League - 16/03/2025;



Manchester United 4 x 1 Real Sociedad - Liga Europa - 13/03/2025.



Próximos jogos do Newcastle e Manchester United







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico recente entre Manchester United e Newcastle United é equilibrado, com ambos os times se alternando em vitórias. Nas últimas cinco partidas, cada equipe conquistou duas vitórias, e houve um empate. Veja os últimos resultados:



Manchester United 0 x 2 Newcastle - Premier League - 30/12/2024;



Manchester United 3 x 2 Newcastle - Premier League - 15/05/2024;



Newcastle 1 x 0 Manchester United - Premier League - 02/12/2023;



Manchester United 0 x 3 Newcastle - Carabao Cup - 01/11/2023;



Newcastle 2 x 0 Manchester United - Premier League - 02/04/2023.



Escalações das equipes para a Premier League



Como ambas as equipes buscam consolidar suas posições na tabela, o jogo está bem aberto e, para apostar em sites de apostas que aceitam Pix, é essencial conhecer as prováveis escalações que os técnicos devem apresentar em campo. Veja as possíveis escalações:



Newcastle



O time mandante deve entrar em campo com um esquema tradicional 4-3-3, priorizando posse de bola e pressão alta:]



Goleiro: Nick Pope;



Defesa: Schär e Dan Burn;



Laterais: Livramento e Trippier;



Meio-campo: Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton;



Ataque: Harvey Barnes, Alexander Isak e Anthony Gordon (Dúvida).



Manchester United



O United parece optar por um 3-4-2-1, reforçando o meio-campo para neutralizar o jogo do Newcastle:



Goleiro: André Onana;



Defesa: Yoro, Maguire e Mazraoui;



Laterais: Diogo Dalot e P. Dorgu;



Meio-campo: Casemiro e Manuel Ugarte;



Ataque: Bruno Fernandes, Garnacho e Rasmus Højlund.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro do confronto é Alexander Isak (Newcastle), com 20 gols na temporada;

O Newcastle marcou primeiro nos últimos 4 de 5 jogos contra o Manchester United;

O Newcastle venceu os últimos 4 jogos;

O Manchester United tem uma média de 2.21 cartões nesse confronto.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Newcastle x Manchester United pela Premier League?



O confronto entre Newcastle United e Manchester United será disputado no St. James' Park, casa do Newcastle, em Newcastle upon Tyne, Inglaterra. A partida está marcada para o dia 13 de abril, com início às 12h30 (horário de Brasília).



Onde assistir Newcastle x Manchester United?



No Brasil, a partida será transmitida pelos canais ESPN e Disney+. A ESPN está disponível na TV por assinatura, enquanto o Disney+ é um serviço de streaming acessível por meio de assinatura.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Atualmente, o Newcastle United é considerado o favorito para vencer a partida. O Manchester United está em 13º lugar, com 38 pontos, enfrentando desafios tanto dentro quanto fora de campo. Já o Newcastle vem de uma vitória convincente por 3 a 0 contra o Leicester City, consolidando sua posição na tabela.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente