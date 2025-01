Palpite Liga Europa: Dicas de mercados e melhores odds para apostar

Confira o guia completo com os palpites na Liga Europa, o segundo principal campeonato do continente. Veja os melhores times e as casas de apostas indicadas

A Liga Europa é o segundo campeonato de clubes mais importante do velho continente. Algumas vezes tida como um prêmio pela bela temporada concretizada, o torneio vem subindo de nível a cada ano. Por isso, nada melhor que estar por dentro de tudo o que pode acontecer no campeonato. Então, fique ligado nos palpites na Liga Europa para fazer suas jogadas com conhecimento.



Como você sabe, as melhores casas de apostas do mundo oferecem odds imperdíveis para os grandes eventos. A UEFA Europa League mudou seu regulamento, assim como a Champions. Sendo assim, quanto melhor informado você estiver, mais chances terá de conseguir entradas de valor. Veja isso e muito mais neste artigo sobre prognósticos da Liga Europa.

Tabela UEFA Europa League







Principais equipes e craques da Liga Europa



O novo modelo de disputa coloca frente a frente as equipes em uma tabela única, não mais separadas em diferentes grupos. Com a mudança, muitas surpresas ainda podem acontecer até o final do torneio. A única coisa que não muda é que quanto mais preparado estiver o apostador, melhor será seu desempenho.



Pensando nisso, além de comentar sobre as novas plataformas de apostas online, vamos falar quem é quem na liga. Um bom palpite na Europa League tem que levar em consideração quais são os destaques, os prováveis finalistas e os craques. Para os amantes do futebol europeu, o torneio é a chance de ver os novos astros do futebol surgirem em equipes menos baladas. Por outro lado, há grandes times que querem mostrar serviço colocando o que têm de melhor em seus elencos.

Manchester United



O Manchester United já virou sinônimo de time grande em má fase. Os diabos vermelhos são sempre tidos como favoritos pelo seu histórico dentro dos torneios europeus. Ainda que não seja o que vem acontecendo ultimamente, a camisa vermelha entorta o varal de tão pesada que é. Dessa forma, vale a pena colocar uma ficha no nosso palpite na Liga Europa no time inglês.



O time do técnico português, Rúben Amorim, vem consolidando sua participação no torneio. Somado a isso, no campeonato local, os Red Devils procuram se estabilizar para evitar ficar no meio da tabela. Com um elenco estrelado, a equipe conta com Bruno Fernandes, Diallo, Hojlund e muito mais.



Lazio



A Lazio vem superando as expectativas neste início de temporada. A equipe italiana vem jogando um ótimo futebol e conquistando vitórias importantes na liga europeia. Entre os palpites na Europaa League, a Lazio de Pedro, Zaccagni, Noslin e companhia é um destaque.



Com uma equipe que pode surpreender, os italianos querem voltar ao topo do continente. Para isso, o esquema tático é uma característica positiva do time. Mesmo assim, a defesa sempre sofre para conter os ataques adversários. Por isso, é bom ficar de olho na performance do sistema ofensivo da outra equipe.



Tottenham



Se tem um time que está querendo vencer a Europa League, este é o Tottenham. Os Spurs entram nos palpites na Liga Europa hoje porque fazem uma campanha consistente. Ainda que a equipe inglesa não ocupe as primeiras posições desde o início do campeonato, é um forte favorito.



No elenco do time de Londres estão ótimos jogadores, como é o caso do coreano Son, Maddison e Kulusevski. Porém, o histórico do time nas temporadas passadas coloca uma pulga atrás da orelha dos analistas. Isso pode ser considerado uma chance de ouro para quem quer jogar nos Spurs.



Lyon



Um dos times grandes da França, o Lyon já foi protagonista da Europa. Atualmente, a equipe vive um momento de consolidação na competição e merece respeito. O time de John Textor, dono do Botafogo, tem uma torcida fanática que pode empurrar o clube para algo maior.



Entre os destaques do Lyon estão o goleiro brasileiro Lucas Perri, o lateral Tagliafico e o capitão Tolisso. Pesquise algumas casas de apostas com boas odds para o time campeão e veja se vale a pena jogar no Lyon. Faça seu palpite na Liga Europa com responsabilidade e conhecimento.

Liga Europa Crédito: Divulgação

Como Apostar na Liga Europa: Passo a Passo



Para apostar na Liga Europa, você precisa levar em conta alguns passos básicos. A primeira coisa é escolher a sua plataforma de apostas esportivas online. Fique ligado, já que existem plataformas para apostar a partir de 5 reais. Depois, aproveite para seguir os passos abaixo.

1. Faça seu cadastro



Na página inicial ou no aplicativo da plataforma de apostas online escolhida, encontre o botão para fazer o seu registro. Normalmente, esse botão se encontra destacado e é de fácil acesso. Sempre se cadastre com os seus dados corretos e atualizados. Aproveite para pesquisar os mercados disponíveis, as melhores promoções e os métodos de pagamento.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Fazer o gerenciamento da sua banca é um passo essencial para poder jogar com segurança. Porém, para que isso aconteça da melhor forma, é preciso estabelecer um orçamento inicial. Separe seu saldo em partes iguais para fazer suas entradas, de modo que você tenha um maior controle sobre o investimento.



3. Faça seu depósito



Uma vez que o seu cadastro tenha sido efetuado com sucesso, é hora de colocar fundos na sua conta. As melhores casas de apostas do mundo normalmente aceitam o PIX. No entanto, verifique a opção que seja mais conveniente para você. Confira os limites mínimos e máximos para depositar e compare com outros sites de apostas.



4. Escolha a partida para o seu palpite



Procure todas as partidas que estão disponíveis para a Liga Europa. Como o campeonato envolve muitas equipes, há inúmeras oportunidades de fazer entradas de valor. Caso você tenha um time favorito, a melhor opção é não perder nenhum jogo da sua equipe.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Um passo importante para suas escolhas deve ser a análise do jogo. Se a sua especialidade for fazer apostas pré-live, procure coletar o máximo de informação sobre as equipes. Já se o seu método é com as apostas ao vivo, esteja afiado na oscilação dos mercados. Escolher os mercados que você tem mais conhecimento pode ser uma vantagem.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



O último passo antes de confirmar sua jogada é selecionar o valor da sua aposta. Como falamos anteriormente, faça uma escolha racional para cuidar da sua banca e evitar perdas totais. Depois de selecionada sua jogada, crie seu boletim de apostas com uma ou mais opções e confirme a aposta. Não esqueça de verificar cada uma das entradas listadas no boletim.

Melhores plataformas para apostar na UEFA Europa League







Melhores mercados de apostas na Liga Europa



A Liga Europa é um torneio bastante prestigiado entre os apostadores esportivos. Não é à toa que cada vez mais vemos novas plataformas de apostas online oferecendo mercados na competição. Confira abaixo alguns dos melhores mercados de apostas na UEFA Europa League.



1. Apostas em handicap



Nem todos os jogos costumam ser equilibrados, há partidas em que a disparidade é gritante. É por isso que as plataformas oferecem o mercado de handicaps. Essas apostas buscam equilibrar alguma diferença sensível entre as equipes. Uma vez que você domine esses mercados, suas chances de encontrar boas entradas podem aumentar.



2. Apostas em total de gols (over/under)



Um dos mercados preferidos dos jogadores brasileiros, as apostas em totais de gols são uma escolha praticamente inevitável. Conhecido também como over/under, esse mercado pode ser bem explorado pelos apostadores que fazem suas entradas ao vivo.



3. Apostas em resultado exato



Aqui chegamos a um outro patamar. As apostas em resultado exato são para os apostadores que conhecem muito bem as equipes ou têm mais sorte que juízo. É um tipo de mercado de apostas bastante emocionante, pois alinha uma análise fria e a emoção a cada jogada. É só para os fortes.



4. Apostas em primeiro ou último gol



Uma das vantagens de se especializar em poucas equipes é conhecer seu comportamento padrão. Isso com certeza acontece com o seu time de coração. Você sabe exatamente se ele vai começar ganhando ou perdendo as partidas. Se esse for o caso, o mercado de primeiro ou último gol pode ser feito para você.



5. Apostas em intervalo de gols



Apostar em intervalos de gols é uma jogada difícil de acertar. Normalmente, os apostadores que o fazem estão analisando a partida ao vivo. Já aconteceu de você estar vendo o jogo e sentir que o gol está perto de acontecer? Por isso mesmo é que existem mercados como esse.

Dicas para apostar na UEFA Europa League hoje



Gostou da nossa sequência de dicas para apostar na UEFA Europa League? O controle emocional é outro fator que você deve ter presente na hora de tomar suas decisões. Além disso, há outras dicas para lá de valiosas, veja a seguir:



Pesquise sobre as promoções que a sua operadora oferece para os jogos do torneio. Existem sites de apostas que se especializam nesse tipo de competição internacional;



Se você é torcedor de um dos times que disputam a Liga Europa, ótimo. No entanto, se você precisa conhecer as equipes participantes, busque por informações confiáveis;



As apostas ao vivo podem fazer a diferença dentro do seu método de apostas, porém elas existem bastante análise e conhecimento;



A melhor maneira de saber onde fazer sua entrada num mesmo mercado em operadoras diferentes é confrontar as cotações oferecidas;



Se está disponível a opção de cash out, esteja preparado para usá-la. No entanto, não seja dependente do cash out para não ficar vulnerável a sua espera;



Evite recuperar alguma perda de maneira impulsiva. A melhor forma de se restabelecer e recuperar é mantendo o estudo e seguindo seu método.

Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



Como vimos, a UEFA Europa League é um dos campeonatos mais emocionantes do momento. Com a participação de times de grandes equipes recheadas de craques, o torneio é um prato cheio para quem quer apostar. No entanto, lembre-se de seguir alguns dos passos que comentamos e de ficar de olho nos principais destaques.



Entre os principais destaques da Liga Europa estão os times ingleses do Manchester United e Tottenham. A equipe da Lazio também pode dar o que falar e como zebra seria a volta do Lyon ao protagonismo europeu. Ainda que outras equipes tradicionais estejam disputando o campeonato, é menos provável que o título saia das mãos dessas equipes.

Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão da Liga Europa?



A Atalanta é a atual campeã da Liga Europa. O time italiano venceu o time sensação da última temporada, o Bayer Leverkusen. A final foi disputada na Irlanda e a Atalanta venceu por 3 a 0 de maneira indiscutível.



Quem vai ganhar a Liga Europa?



Os principais times da Liga Europa nesta edição são Manchester United, Tottenham, Lazio e Lyon. Existem outras equipes que correm por fora, porém a hierarquia desses times é incontestável.



Onde assistir à Liga Europa?



A Band transmite a Liga Europa para o Brasil na TV aberta. No entanto, outros canais também têm o direito de passar os jogos. A CazéTV transmite pela internet e a ESPN, através da TV por assinatura, tem o direito de transmissão das partidas.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente