Quando o assunto é apostas online, o jogo responsável acaba sempre sendo um ponto muito importante a ser mencionado. Entretanto, ainda existem muitos apostadores, inclusive veteranos, que não sabem o que é o jogo responsável propriamente dito.

Não compreender como funciona o jogo responsável é o caminho mais rápido para você encontrar problemas durante as suas apostas. Mas se você é iniciante, ou veterano, e quer ficar por dentro do assunto, está no lugar certo.

Hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o jogo responsável, entrando em detalhes para que você consiga ter mais segurança e controle em suas apostas.

Comunicação transparente e propaganda ética;

Salvaguarda dos direitos do comprador;

Conscientização sobre os perigos envolvidos e orientação sobre a natureza recreativa do jogo;

Disponibilidade de dados e assistência para jogadores com problemas e seus entes próximos;

Estabelecimento de regulamentos para proteger os grupos vulneráveis;



Desenvolvimento de jogos e espaços livres de elementos que possam levar à perda de controle;

Prevenção de atividades ilegais e promoção da transparência e responsabilidade financeira.

4 casas de apostas que aplicam o jogo responsável

Esta é uma ótima alternativa para quem gosta de apostar em esportes por uma plataforma totalmente interativa, layout atrativo e catálogo amplo. Entre as plataformas brasileiras, a Esporte da Sorte online apresenta várias ferramentas de controle do jogo responsável aos seus usuários.

Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Sendo uma nova casa de apostas, avaliamos se a pagbet é confiável e conferimos as opções de proteção de conta que os apostadores podem encontrar. Com vários mercados de apostas é possível apostar a partir de 1 real nos principais campeonatos esportivos do Brasil e do mundo.

Limite de depósito Não Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Não Pausa/intervalo Não Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Não

Se você gosta de apostar em esportes, o Estrela Bet é uma ótima opção, pois oferece um ótimo bônus de boas-vindas. Você só precisa se cadastrar e fazer seu primeiro depósito, que o Estrela Bet vai dobrar o valor que você depositou em bônus.

Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Outra plataforma com funcionamento parecido com a Esportes da Sorte é a Bet7K. Nessa plataforma é possível depositar a partir de 5 reais e realizar saques rápidos através do Pix, facilitando a experiência dos apostadores.

Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Não Limite de tempo/sessão Não Pausa/intervalo Não Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Por que o Jogo Responsável é tão importante?

O jogo responsável se torna extremamente importante pelo simples fato de que é ele que vai diferenciar quanto de controle você tem sobre as suas escolhas na hora de apostar.

Fazer palpites, com certeza, é algo extremamente divertido, principalmente quando você está animado com a aposta. Entretanto, não ter controle sobre as suas apostas pode causar vários tipos de problemas para a sua vida social, sua saúde mental, e também sua saúde financeira.

O jogo responsável vai permitir que você consiga encontrar esse controle de uma maneira bem mais prática e dinâmica. Ele é composto de práticas e hábitos que vão permitir que você tenha muito mais segurança na hora de apostar. Inclusive, a grande maioria das plataformas de apostas possuem setores exclusivos dentro de seus sites para falar sobre esse assunto.

Algumas delas até mesmo oferecem ferramentas e recursos que permitem a você limitar as suas apostas, ou até mesmo auto excluir a sua conta em certos casos. Esses recursos são muito importantes, principalmente para quem não tem controle na hora de se divertir com as apostas, ou para quem está tendo problemas sérios por conta dos seus palpites.

Conheça algumas das principais práticas do jogo responsável para tornar sua jornada muito mais leve:

Dicas para apostar com responsabilidade

1. Definir limites

Estabelecer limites é algo fundamental para que você possa apostar tranquilamente. É importante também que você nunca gaste mais dinheiro do que foi definido previamente, e também é necessário não apostar utilizando o dinheiro destinado para pagar as suas contas.

Os limites se estendem a vários setores durante as suas apostas, e é essencial que esses limites sejam rígidos, confira:

O quanto você pode gastar com as suas apostas;

O quanto você pode perder com as suas apostas;

O quanto você pode ganhar com as suas apostas;

O tempo que você vai destinar para as suas apostas;

Quantas vezes por semana você vai fazer apostas.

E esses são apenas alguns exemplos dos limites que você vai ter que definir para poder apostar com tranquilidade. Caso a plataforma de apostas que você escolheu ofereça ferramentas que permitam a você aplicar esses limites em sua conta, melhor ainda.

Claro, esses limites podem ser alterados de acordo com vários fatores, incluindo a sua condição financeira. Você pode aumentá-los ou diminuí-los, conforme as suas necessidades, e também com o controle que você tem sobre as suas emoções na hora de fazer as apostas online.



2. Planejar as suas apostas

O sucesso nas suas apostas também está relacionado com o seu planejamento na hora de fazer os palpites. O planejamento é determinante para que você consiga ter controle na hora de apostar.



Antes de fazer qualquer palpite, você deve se organizar segundo o seu rendimento, suas despesas, e o quanto você pode utilizar para fazer as suas apostas. Também é fundamental que você tenha uma boa capacidade de previsão na hora de fazer as apostas.

Isso inclui também prever como é o seu comportamento enquanto está fazendo palpites. Assim você conseguirá controlar os seus impulsos e emoções na hora de se divertir com as apostas na internet. Vale a pena até mesmo colocar alarmes no seu celular para avisá-lo sobre quanto tempo você gastou apostando.

Também é recomendado que parte do seu planejamento seja consultar o seu histórico de jogos para ver o quanto você está gastando com as apostas. O ideal mesmo é que você tenha uma planilha onde anote todos os seus gastos e ganhos com o seu momento de entretenimento.

3. Avaliar as suas escolhas

Antes de você fazer qualquer tipo de palpite, também é muito importante que avalie adequadamente as condições para a sua aposta. Muitos fatores podem acabar influenciando a sua concentração, fazendo com que você perca o controle na hora de fazer as suas apostas.

Nunca jogue se estiver sob o efeito de alguma substância, como o álcool, que prejudique o seu processo de escolha. Também é importante deixar as apostas de lado por um tempo se você se encontrar em um estado de fragilidade emocional, como durante uma crise de ansiedade, ou depressão, por exemplo.

E é claro, se você não tiver condições financeiras para apostar, também deve deixar de lado esse tipo de entretenimento. Tudo isso fará muita diferença na hora de você controlar as suas apostas, já que vai evitar situações onde você esteja propenso a perder o controle.

4. Jogar conscientemente

A fim de ter mais tranquilidade na hora de apostar, você deve ver esse tipo de entretenimento como uma atividade que tem o objetivo único de diverti-lo. É essencial que você jogue por diversão, e não para ganhar dinheiro.

Você também precisa ter em mente que ganhar e perder são coisas que fazem parte desse tipo de entretenimento. Sendo assim, se você perder, não tente recuperar o dinheiro que perdeu de uma maneira impulsiva.

As apostas são apenas uma das opções de entretenimento que você tem a seu dispor, ou seja, é uma boa ideia sempre ter vários outros hobbies. Também recomendamos que você não deixe que o jogo afete a sua vida social, a sua relação familiar, ou profissional.

Além disso, em hipótese alguma pegue empréstimos, ou peça dinheiro emprestado para apostar. É essencial que você esteja extremamente consciente das suas escolhas na hora de fazer os palpites em casas de apostas.

Lembrando sempre que o objetivo de fazer palpites é o de se divertir, e não o de ganhar dinheiro!

Entenda como o jogo responsável protege os apostadores Crédito: Divulgação

O que é preciso para começar a apostar com segurança?

Para poder começar a fazer as suas apostas, é necessário que antes de mais nada você entenda muito bem o jogo responsável, e saiba aplicar as suas práticas. Depois disso, será necessário que você escolha uma boa plataforma de apostas.

Existem vários sites no mercado, cada um deles com as suas vantagens e desvantagens. Porém, nem todos eles são confiáveis; sendo assim, é muito importante estar atento antes de fazer o seu cadastro.

Escolhendo uma boa plataforma com compromisso ao jogo responsável

Para escolher o site de apostas ideal, você deve, primeiramente, procurar por plataformas que ofereçam o tipo de aposta que você está procurando. Faça uma lista com os sites que mais o atraíram, e escolha os melhores sites de apostas para você.

Após fazer isso, procure por análises completas desses sites. É muito importante ver a opinião de especialistas para que você possa definir se o site realmente é atrativo. Verifique o catálogo de apostas do site, a experiência de usuário da plataforma, como funciona o seu atendimento ao cliente, e até mesmo as regras das promoções e ofertas da casa de apostas.

Tudo isso fará uma grande diferença na hora de você se divertir com palpites no site que escolheu. Quando você estiver fazendo o seu cadastro na plataforma selecionada, lembre-se sempre de criar uma senha forte para o seu registro.

Como saber identificar problemas com apostas?

Os problemas com apostas são sérios e muitas vezes não são percebidos pelos próprios usuários. É essencial apoiar quem enfrenta dificuldades com o jogo responsável, estando atento às mudanças de comportamento e estresse desnecessário.

Apostas excessivas e financeiramente irresponsáveis são sinais claros de alerta. Se identificar esses sinais em alguém ou mesmo em você, procure ajuda do suporte da plataforma e também da Organização de Apostadores Anônimos, um programa gratuito.

Entender os sentimentos da pessoa é crucial para ajudá-la a buscar ajuda profissional e manter uma relação saudável com as apostas. Respeito e ausência de julgamento são fundamentais nesse processo.

20 perguntas que definem o jogador patológico

Você já perdeu horas de trabalho ou da escola devido ao jogo? Alguma vez o jogo já causou infelicidade na sua vida familiar? O jogo afetou a sua reputação? Você já sentiu remorso após jogar? Alguma vez você já jogou para obter dinheiro para pagar dívidas ou então resolver dificuldades financeiras? O jogo causou uma diminuição na sua ambição ou eficiência? Após ter perdido você se sentiu como se necessitasse voltar o mais cedo possível e recuperar as suas perdas? Após um ganho você sentiu uma forte vontade de voltar e ganhar mais? Você geralmente jogava até que seu último centavo acabasse? Você já pediu dinheiro emprestado para financiar seu jogo? Alguma vez você já vendeu alguma coisa para financiar o jogo? Você relutava em usar o “dinheiro de jogo” para as despesas normais? O jogo o tornou descuidado com o seu bem estar e o de sua família? Alguma vez você já jogou por mais tempo do que planejava? Alguma vez você já jogou para fugir das preocupações ou problemas? Alguma vez você já cometeu, ou pensou em cometer um ato ilegal para financiar o jogo? O jogo fez com que você tivesse dificuldades para dormir? As discussões, desapontamentos ou frustrações fizeram com que você tivesse vontade de jogar? Alguma vez você já teve vontade de celebrar alguma boa sorte com algumas horas de jogo? Alguma vez você já pensou em se autodestruir como resultado de seu jogo?

Sites como o Viraojogo.org.br ajuda com informações e apoio aos jogadores com diversos tipos de dificuldades. Assim como plataformas de suporte ao desenvolvimento sustentável e responsável do mercado de jogos brasileiro como o IBJR - Instituto Brasileiro de Jogo Responsável.

Perguntas frequentes sobre as apostas online

Confira agora as respostas para algumas das perguntas feitas com mais frequência sobre as apostas online. Dúvidas sobre sites de apostas específicos podem ser tiradas diretamente com o atendimento ao cliente dessas plataformas.

Apostas online são legalizadas no Brasil?

Sim, atualmente as apostas online são totalmente legalizadas no território brasileiro. Você pode apostar tranquilamente, com a certeza de que não estará infringindo nenhuma lei. As apostas online foram regulamentadas em 2023.

Existe alguma forma de sempre acertar as apostas?

Não existe uma maneira de você sempre acertar os palpites que está fazendo numa plataforma de apostas. Até porque, ganhar e perder faz parte da diversão, e tudo depende principalmente da sua sorte. Entretanto, é possível usar boas estratégias de apostas para conseguir melhorar as chances que você tem de conseguir bons resultados.

As plataformas de apostas aceitam Pix?

No momento, a grande maioria das plataformas de apostas que operam no mercado brasileiro aceitam esse método de pagamento. Dentre as formas de depósito mais populares entre os brasileiros estão as casas de apostas que aceitam Pix.

Porém, opções como carteiras virtuais, transferências bancárias, boletos, e até mesmo criptomoedas também são bem atrativas. Apenas se lembre sempre de verificar os detalhes do método de pagamento escolhido diretamente na plataforma de apostas.

Quanto tempo leva uma retirada dentro de um site de apostas?

O tempo de processamento para as suas retiradas em uma plataforma de apostas depende exclusivamente do site em questão. Algumas plataformas têm processamentos mais rápidos, enquanto outras podem levar até três dias para fazer o seu pagamento.

Sendo assim, é sempre importante que você realize as suas retiradas de maneira planejada.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente