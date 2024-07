Pix é o meio de pagamento para depósitos e saques em sites de apostas que paga mais rápido, confira as casas de apostas que pagam via Pix.

Para eleger a melhor casa de aposta com Pix, foram considerados diversos fatores. Entre eles estão o atendimento, oferta de bônus, métodos de pagamento acessíveis aos brasileiros, segurança e boa navegação. Todos esses pontos são essenciais para oferecer aos usuários uma ótima experiência.



Considerando isso, a PagBet foi eleita a melhor casa de aposta que aceita Pix, pois ela atende a todos estes quesitos. Mesmo assim, é importante lembrar que aqui listei as melhores 10 casas de apostas que aceitam Pix com base em pesquisas. A escolha da melhor casa dependerá do que cada uma pode oferecer para atender às necessidades de cada tipo de apostador.

Top 10 casas de apostas que aceitam Pix em 2024

Lista de sites de apostas com pix e seus pontos de destaque

1. PagBet - Festival de Prêmios - Concorra toda semana

2. Bet77 - Site com saque mais rápido via Pix

3. Bet7K - Indique um amigo e ganhe R$ 10

4. Betnacional - Melhor site com depósito mínimo via Pix de 1 real

5. F12.Bet - Apostar com Pix nas melhores Odds

6. Esporte da Sorte - Aposte um Pix de R$ 10 e ganhe R$ 10

7. Betmotion - Depósito triplicado até R$ 200 via Pix

8. Estrela Bet - Palpite Grátis - Ganhe R$ 10

9. Aposta Ganha - Indique um amigo e ganhe R$20 para apostar grátis

10. SambaBet - Concorra toda semana um Pix de R$ 1.000

Comparando as melhores casas de apostas que aceitam Pix no Brasil



Confira as principais informações sobre cada uma das casas de apostas com Pix, como usar os bônus, detalhes sobre os depósitos, saques e muito mais.



1. PagBet - Festival de Prêmios - Concorra toda semana



A Aposta Ganha é uma casa de apostas com Pix que oferece um dos melhores serviços em palpites esportivos do país. A partir de R$ 20 é possível depositar instantaneamente e explorar os diversos mercados que a plataforma disponibiliza com algumas das odds mais competitivas do mercado.





Como solicitar um saque no PagBet

Ao acertar seus palpites e juntar o mínimo de R$ 19,99 em sua carteira, você poderá solicitar o saque através do menu principal na opção “Banco - > Saque”

Com a área de pagamento aberta, preencha seus dados do Pix como a chave e seu CPF e o valor que deseja sacar.

Confirme as informações, solicite o saque e aguarde o dinheiro cair na conta.





É seguro depositar via Pix no PagBet?

Com certeza, a PagBet é uma empresa licenciada e regulada pela Gaming Curaçao (licença nº 365/JAZ). Essa licença comprova que a casa opera conforme as normas da indústria de apostas online, e realiza corretamente o pagamento dos prêmios.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 1 via Pix



Tempo de Processamento de Saque de 1h



A casa não oferece bônus de boas-vindas

2. Bet77 - Site com saque mais rápido via Pix



O Bet77 é uma plataforma que chegou ao Brasil em 2021 e em poucos meses já conseguiu se estabelecer como uma das maiores casas de apostas que pagam via Pix. Isso se deve a diversos fatores, como seu ótimo atendimento, bônus atrativos e método de pagamento, possibilitando a aposta com Pix e saques rápidos.



Como apostar via Pix no Bet77



- Para apostar com Pix no Bet77 você precisa realizar o cadastro na página informando alguns dados básicos de contato.



- Abra a seção de depósitos através do botão “+”, no canto superior direito. Selecione por qual carteira realizar o Pix e preencha o valor que deseja apostar.



- Agora é só abrir o aplicativo do seu banco e finalizar a transação lendo o QR Code ou copiando o código. Após a confirmação do pagamento você já pode iniciar suas apostas.

Apostar via Pix no Bet77 é seguro?



Sim, a empresa é autorizada pelo Governo de Curaçao através da Antillephone NV sob a licença nº 8048-JAZ2022-000, comprovando o seu comprometimento com a segurança dos seus usuários.



Informações importantes



- Depósito mínimo de R$ 10 via Pix

- Bônus de primeiro depósito via Pix de até R$ 6000

- Bônus aposta grátis de R$ 20



3. Bet7K - Indique um amigo e ganhe R$ 10



A Bet7K é uma plataforma que está há mais anos no mercado e oferece um serviço de excelência aos seus usuários. Com cotações acima da média, se destaca entre as casas de apostas com Pix pelo seu mercado variado e bônus R$ 10 por indicar um amigo.



Como solicitar um saque no Bet7K



1. Quando você acertar seus palpites e estiver com o valor mínimo de R$ 20 em sua carteira na Bet7K, já pode solicitar o saque através da “Carteira” no menu principal do seu perfil.



2. Selecione a opção “Sacar” e preencha as informações de chave Pix, CPF e valor que deseja retirar.



3. Após confirmar a transação, é só aguardar a aprovação e em alguns minutos o dinheiro estará em sua conta.

Quanto tempo leva para sacar via Pix no Bet7K?





Não há um prazo definido para o dinheiro cair na conta. Como a Bet7K é uma casa de apostas que paga no Pix, o dinheiro cai em poucos minutos em sua conta. É importante conferir os dados informados ao site para não haver nenhum problema na hora da retirada.



Informações Importantes



- Depósito mínimo de R$ 5 via Pix

- Saque em poucos minutos

- Valor mínimo para saque de R$ 20



4. Betnacional - Melhor site com depósito mínimo via Pix de 1 real



A Betnacional é uma das casas de apostas via Pix a partir de 1 real, ou seja, depositando 1 real você já consegue apostar nos seus eventos favoritos com cotações alinhadas acima da média do mercado. Além disso, esse é um dos sites que mais pagam rápido, liberando seu pagamento em pouco tempo.



Como fazer o primeiro depósito com Pix no Betnacional



1. Registre-se na Betnacional em poucos passos e acesse a área de pagamentos através do botão verde “Depositar” no canto superior direito da tela.



2. Ao entrar na página de depósitos, a opção Pix é selecionada automaticamente, sendo necessário apenas preencher o valor do depósito e confirmar.



3. Agora é só ler o QR Code ou copiar o código para finalizar o pagamento através do aplicativo do seu banco ou carteira digital.

É seguro depositar via Pix no Betnacional?



Sim, assim como todos os sites de apostas que aceitam Pix avaliados neste artigo, a Betnacional é uma empresa licenciada e que opera conforme as normas da indústria de apostas e é legalizada para operar em território brasileiro.



Informações importantes



- Depósito mínimo de R$ 1 via Pix

- Tempo de processamento de saque de 1h

- Valor mínimo para saque de R$ 19,99



5. F12.Bet - Apostar com Pix nas melhores Odds



A F12.Bet já é uma casa muito conhecida pelos brasileiros devido à sua campanha em apostas esportivas envolvendo diferentes influenciadores, como o Falcão e o Luva de Pedreiro. Além disso, a F12.Bet conquistou seu lugar como uma das melhores casas de apostas com Pix por oferecer algumas das odds mais competitivas do mercado.



Como solicitar um saque no F12.Bet



1. Abra a sua carteira no F12.Bet através do botão “Minha Conta” e logo em seguida clique em “Solicitar Saque”.



2. Selecione a opção de Pix pela qual deseja receber e o valor que irá retirar.



3. Após confirmar a transação, é só aguardar e o dinheiro estará em sua conta.

Apostar via Pix no F12.Bet é seguro?



Sim, você pode realizar depósitos a partir de 2 reais com total segurança. A F12.Bet é uma casa de apostas licenciada e legalizada para apostas no Brasil.



Informações importantes



- Depósito mínimo de R$ 2 via Pix

- Saque mínimo de R$ 10.

- Tempo de processamento de saque de 24h



6. Esporte da Sorte - Aposte um Pix de R$ 10 e ganhe R$ 10



A Esporte da Sorte é uma das principais casas para apostar em futebol no Brasil. Patrocinadora de diversos clubes conhecidos como o Grêmio, Bahia, Palmeiras e Atlético Paranaense, na Esportes da Sorte você pode ganhar uma freebet ao apostar pelo menos R$ 10 com Pix nos principais eventos de futebol do mundo.



Como fazer o primeiro depósito com Pix no Esporte da Sorte



1. Realize seu cadastro na Esporte da Sorte preenchendo algumas informações de contato.



2. Abra a página de pagamentos através do botão “Deposite Aqui” na parte superior do site e escolha o método de pagamento Pix.



3. Preencha o valor que deseja depositar, confirme e termine o pagamento no aplicativo do seu banco através do código QR Code.

Quanto tempo leva para sacar via Pix no Esporte da Sorte?



A Esportes da Sorte é um dos sites de apostas com Pix, onde os pagamentos são realizados de forma imediata. Para garantir que o pagamento será efetuado da forma correta, confira os dados fornecidos na hora do saque.



Informações importantes



- Depósito mínimo de R$ 1 via Pix

- Bônus aposta grátis via Pix com R$ 10

- Valor mínimo para saque R$ 10



7. Betmotion - Depósito triplicado até R$ 200 via Pix



A Betmotion está no mercado desde 2018, e vem crescendo ao longo dos anos exatamente por oferecer métodos de pagamento acessíveis como o Pix, como também por oferecer bônus atrativos. Um dos seus melhores bônus é o de boas-vindas, pagando 150% até R$ 200 no primeiro depósito com Pix.



Como apostar via Pix no Betmotion



1. O primeiro passo é acessar o site da Betmotion, preencher seu cadastro em poucos minutos e clicar no botão “Depositar” no menu principal.



2. Escolha o método de pagamento Pix, você pode optar por pagar através da chave ou gerar um QR Code do valor.



3. Após preencher o valor, é só confirmar e finalizar a transação no APP do seu banco. Com o depósito autorizado, é só escolher entre as centenas de mercados para apostar na Betmotion.

Apostar via Pix no Betmotion é seguro?



Sim, a Betmotion é uma casa confiável, autorizada e regulamentada. Você pode apostar com a segurança de que os seus prêmios serão pagos corretamente.



Informações importantes



- Depósito mínimo de R$ 1 via Pix

- Valor mínimo para sacar com Pix de R$ 20

- Tempo de processamento do saque de 3 dias



8. Estrela Bet - Palpite Grátis - Ganhe R$ 10



A Estrela Bet é uma forte candidata entre as melhores casas de apostas com bônus grátis. O site voltou com uma campanha antiga de palpite grátis, presenteando com R$ 10 quem acertar o palpite gratuitamente na plataforma.



Como fazer o primeiro depósito com Pix no EstrelaBet



1. Acesse a página do patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futsal Estrela Bet, e com seu cadastro já realizado, clique no botão amarelo “Depósito”.



2. Já na área de pagamentos, a opção Pix será selecionada automaticamente, você só precisará preencher o valor e marcar o bônus se desejar aproveitar as promoções.



3. Confirme o depósito e aguarde a geração do QR Code para efetuar o pagamento no aplicativo do seu banco ou carteira virtual.

Quanto tempo leva para sacar via Pix no Estrela Bet?



Na Estrela Bet é possível sacar com Pix na mesma hora a partir de R$ 20. Como o Pix é um pagamento instantâneo, a Estrela Bet se adequou ao sistema de pagamentos e realiza o processamento na mesma hora.



Informações Importantes



- Depósito mínimo de R$ 1 via Pix

- Bônus de primeiro depósito via Pix de até R$ 500

- Saque Instantâneo com Pix após a aprovação



9. Aposta Ganha - Indique um amigo e ganhe R$20 para apostar grátis

A Aposta Ganha é uma casa de apostas com Pix que oferece um dos melhores serviços em palpites esportivos do país. A partir de R$ 20 é possível depositar instantaneamente e explorar os diversos mercados que a plataforma disponibiliza com algumas das odds mais competitivas do mercado.



Como depositar via Pix no Aposta Ganha



Você precisa estar cadastrado no site da Aposta Ganha e entrar na seção de “Depósito”, através do botão laranja no canto superior direito da tela.

Após isso, você pode clicar no ícone do Pix e preencher o valor que deseja apostar. Lembrando que o valor mínimo deve ser de R$ 20.

Para finalizar a transação, basta ler ou copiar o QR Code que foi gerado na tela e finalizar o pagamento através do aplicativo do seu banco ou carteira digital.



Quanto tempo leva para sacar via Pix na Aposta Ganha?



Geralmente os saques são liberados em poucos minutos após a solicitação, mas o prazo máximo pode se estender caso a plataforma entenda que há algum dado incorreto ou suspeita de alguma atividade.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 via Pix



Saque mínimo de R$ 20



Saque instantâneo após a solicitação ser aprovada.





10. SambaBet - Concorra toda semana um Pix de R$ 1.000



O SambaBet é um site com espírito brasileiro, cheio de promoções, design atraente e ótimas cotações para apostar em esportes. Um dos seus principais atrativos são os bônus, em especial o sorteio de até R$ 1000 no Pix. Para participar da promoção, basta depositar acima de R$ 20 no Pix durante a semana e aguardar o resultado.



Como depositar via Pix no SambaBet



1. Registre-se no site do SambaBet ao clicar no botão verde “Registro”.



2. Em seguida, abra a página de pagamentos através do botão “Deposito” na parte superior direita do site e escolha o método de pagamento Pix.



3. Preencha o valor que deseja depositar, confirme e termine o pagamento no aplicativo do seu banco através do código QR Code.

Apostar via Pix no SambaBet é seguro?



Sim, a SambaBet é licenciada e verificada pela Gaming Curaçao, uma das autoridades reguladoras mais importante do mercado de apostas. Isso mostra o compromisso que a casa tem em prestar um serviço de qualidade.



Informações importantes



- Depósito mínimo de R$ 1 via Pix

- Bônus de primeiro depósito via Pix de até R$ 1000

- Tempo de processamento de saque de 24h

4 melhores bônus de boas-vindas com depósitos via Pix





Como uma das melhores casas de apostas brasileiras, a Bet77 também oferece aos seus novos cadastrados um bônus generoso. Ao realizar seu cadastro e primeiro depósito acima de R$ 5, a Bet77 paga 300% até R$ 6000 em bônus.



A Bet7k tem uma oferta especial para quem realizar o primeiro depósito na plataforma, pagando até R$ 7000 para apostas em esportes. Para utilizar o bônus, basta se cadastrar e realizar um depósito com Pix acima de R$ 5,00.



O Betmotion também presenteia seus novos usuários com um ótimo bônus de boas-vindas de 150% no primeiro depósito. Cadastre-se utilizando o promocode “ESPORTES150”, deposite pela primeira vez acima de R$ 20 e aproveite até R$ 200 em apostas esportivas.



Utilizando o código promocional “E100” ao depositar pela primeira vez no Sambabet, é possível aproveitar o bônus de boas-vindas que paga 100% do valor até R$ 1000. Para ativar a promoção, realize o cadastro, um depósito acima de R$ 10 e preencha o código da promoção.



Comparando as 4 melhores ofertas de registro Pix

Casa de aposta Bônus via Pix Min. Odds Link Bet77 300% até R$ 6000 1.95 Bônus Bet77 Bet7k 100% até R$ 7000 3.0 (total em apostas múltiplas) Bônus Bet7K Betmotion 150% até R$ 200 1.8 Bônus Betmotion Sambabet 100%até R$ 1.000 1.7 Bônus Sambabet

Guia de como utilizar Pix em casas de apostas



O Pix é uma das formas mais práticas e acessíveis de realizar pagamentos atualmente. Não apenas pela sua facilidade e rapidez, mas por ser um método disponível para todas as pessoas, independente do banco ou carteira digital que está usando, sem a cobrança de taxas adicionais.



Como depositar via Pix



1. A primeira coisa a fazer é se cadastrar na plataforma onde escolheu fazer Pix apostas e acessar a área de depósito que geralmente se localiza do menu principal do site.



2. Quando estiver na área de depósitos, selecione a opção de Pix e preencha o valor que deseja apostar.



3. Na grande maioria das casas de aposta que aceitam Pix, o pagamento é realizado através do QR Code. Então é só ler, ou copiar o código, e finalizar o pagamento através do aplicativo do seu banco ou carteira digital.



Como sacar usando o Pix



1. A primeira coisa a ser feita é conferir o valor mínimo para sacar nas casas de apostas com saque Pix.



2. Tendo o valor mínimo de saque na carteira, é só acessar a página de saques e selecionar o pagamento via Pix.



3. Preencha suas informações, geralmente é preciso informar a chave Pix e CPF. Depois, é só aguardar o tempo de processamento da plataforma e o dinheiro estará na conta.



Qual o valor mínimo de depósito via Pix?



A grande maioria das plataformas disponibiliza depósitos mínimos entre R$ 5 a R$ 10 via Pix. Algumas casas de aposta com Pix permitem depósito a partir de 1 real, facilitando para que os usuários que não querem correr muito risco apostem com valores abaixo do mercado.



Quais casas de apostas aceitam depósito mínimo de 1 real?



- Betnacional

- Esporte da Sorte

- Betmotion

- EstrelaBet

- PagBet

- SambaBet

5 motivos para apostar online com Pix



1. Pagamento instantâneo



O Pix é um método de pagamento instantâneo, tornando as transações de depósito e saque nas casas de apostas mais ágeis do que outros métodos, como o boleto bancário ou transferência.



2. Transações gratuitas



O Pix é uma forma de receber e enviar dinheiro sem a cobrança de taxas, diferente de alguns outros métodos tradicionais que estamos acostumados.



3. Aceito por quase todas as casas de apostas operando no Brasil



Atualmente, a grande maioria das casas que operam no Brasil disponibiliza o Pix como forma de depositar e também de sacar os prêmios em seus sites instantaneamente.



4. Conectado com a maioria dos bancos online e físicos



Esse é um dos principais pontos vantajosos do Pix, ele é acessível a todas as pessoas. Em qualquer banco ou carteira digital é possível cadastrar sua chave Pix, enviar e receber dinheiro de forma prática.



Desvantagens de escolher Pix para apostar online



O pagamento via Pix não traz muitas desvantagens, o único lado negativo é a sua dependência com a internet. Sem uma rede móvel ou Wi-Fi, não é possível realizar pagamentos com Pix para apostar.



Escolha o melhor aplicativo para apostar com Pix



A maioria das casas disponibiliza um aplicativo para os usuários conseguirem ter uma experiência de apostas ainda melhor. A F12.Bet está se preparando para colocar seu aplicativo em funcionamento em breve. Por enquanto, a Bet7K, Aposta Ganha, PagBet e Betmotion são boas opções onde você pode realizar palpites esportivos do seu smartphone ou tablet.



Meios de pagamento alternativos ao Pix



Apostas com cartão de débito





Semelhante a fazer uma compra virtual, essa forma de pagamento tem vantagens como rapidez, segurança e praticidade ao apostar em casas de aposta que aceitam cartão de débito. Mesmo assim, é preciso ficar de olho nas tarifas que as bandeiras podem cobrar.



Apostas com transferências bancárias



Essa é uma das formas mais práticas de apostar, assim como o Pix, permite fazer pagamentos sem a exposição de dados. Fique atento aos prazos de processamento, diferentemente do Pix, as transferências entre bancos podem levar algum tempo para serem processadas.



Conclusão



Neste artigo vimos as melhores casas de apostas que aceitam Pix, os melhores bônus para aproveitar, como depositar e sacar com Pix, além de muitas outras informações. Espero ter ajudado a encontrar o melhor site para apostar com Pix.



Perguntas frequentes sobre as apostas com Pix



Quais casas de apostas pagam com Pix?



Atualmente, é possível sacar com Pix em todas as casas recomendadas neste artigo.



Como escolher o melhor site de apostas com Pix?



A melhor casa de aposta com Pix é a que melhor atende às suas necessidades, tanto por valores mínimos, como bônus e cotações dos mercados. Aqui listei os melhores sites com Pix para apostar com total segurança.



Qual casa de aposta paga mais rápido no Pix?



A EstrelaBet, Esportes da Sorte, Aposta Ganha, Bet77 e Bet7K são as casas de apostas que disponibilizam o saque instantaneamente ou em poucos minutos após a confirmação.



Existe algum bônus para quem deposita com Pix?



Sim, todas as casas aqui citadas que oferecem bônus, aceitam depósitos no Pix. Se você quiser aproveitar ainda mais, conheça os bônus de boas-vindas no Pix da Bet7K, Bet77, SambaBet, Aposta Ganha e Esportes da Sorte.



Qual o depósito mínimo para depósitos via Pix?



O depósito mínimo aceito via Pix aposta é de R$ 1.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



As apostas só podem ser feitas para maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.



