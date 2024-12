A Copa da Liga Inglesa é o terceiro torneio mais importante no calendário doméstico dos clubes ingleses, que disputam também a Premier League e a tradicionalíssima FA Cup.



A edição atual está nas quartas de final, mas sem a presença do Manchester City e United, eliminados pelo Tottenham, que tem pela frente agora o Liverpool.



Esquematizada no sistema de mata-mata, a competição exige das equipes que pretendem chegar à final da Copa da Liga Inglesa a disputa de sete jogos, todos decididos em uma partida, exceto as semifinais, com confrontos de ida e volta, geralmente realizados no histórico Estádio de Wembley, em Londres.



Confira agora um apanhado geral da competição, com os principais favoritos, os grandes jogadores, as melhores odds para a Copa da Liga Inglesa, e as melhores plataformas do mundo para apostar na EFL Cup.



Principais equipes e craques da Copa da Liga Inglesa



O Liverpool é o líder da Premier League com apenas uma derrota na temporada até aqui. O time de Mohamed Salah pode ser considerado um dos favoritos no seus palpites da Copa da Liga Inglesa para este ano.



Junto ao Liverpool, nas semifinais temos Arsenal, Newcastle e Tottenham. Equipes de peso, que estão a todo vapor na busca pelo título.



Como esta é uma competição de terceira importância, as grandes equipes costumam poupar seus grandes jogadores, o que reflete na briga pela artilharia, por exemplo. O goleador da Copa da Liga Inglesa é Gakpo, do Liverpool, com quatro tentos.



Ainda assim, eu considero a Copa da Liga Inglesa um palco de craques e grandes equipes. Por ter adotado o mata-mata como critério de disputa, a competição sempre promove algumas surpresas nas decisões.



Em 2017, por exemplo, o Southampton foi derrotado pelo Manchester United na final. Bradford e Sunderland estiveram presentes em Wembley em 2013 e 2014, respectivamente.

Como eu afirmei mais acima, as estatísticas de Copa da Liga Inglesa apontam para o domínio do Liverpool, mas tudo pode mudar no decorrer das semifinais.



Liverpool - O grande favorito a levar o troféu



O atual campeão merece um olhar cuidadoso. Vencedor da decisão contra o Chelsea, o Liverpool acabou com jejum de 10 anos sem o título da Copa da Liga Inglesa, que se tornou ainda o último troféu levantado por Jurgen Klopp.



Ganhar a Copa da Liga Inglesa de 2023 foi um prêmio de consolação para um Liverpool dono de um desempenho muito ruim ao longo de todo o ano. Só que a conversa em 2024 é diferente.



Líder da Premier League com apenas uma derrota e triunfo nos clássicos com Manchester City e Manchester United, os Reds jogam o melhor futebol da Inglaterra e, talvez, da Europa. A equipe está classificada com antecedência às oitavas de final da Champions League, com direito à vitória para cima do Real Madrid. O Liverpool está fortalecido.



A tabela da Copa da Liga Inglesa é um exemplo. O Liverpool começou a defesa do título na terceira rodada, com uma sonora goleada de 5 x 1 diante do West Ham. Em seguida, nas oitavas, triunfo de 3 x 2 contra o Brighton.



Substituto de Jurgen Klopp no comando dos Reds, Arne Slot rodou bastante no elenco na competição, mas não viu o nível técnico de sua equipe cair. O grande jogador é Gakpo, meia-atacante holandês com quatro gols e dono da artilharia do torneio.



O equilíbrio em todos os setores do campo é sentido. O ataque produziu oito gols em apenas duas partidas e a defesa concedeu somente três tentos no mesmo período.



Com um adversário acessível nas quartas, o Southampton, o Liverpool tem tudo para se classificar sem grandes sustos à semifinal, embora atue em partida única no Estádio de St. Mary 's.

Odds para apostar nos jogos da Copa da Liga Inglesa hoje







Como Apostar na Copa da Liga Inglesa: Passo a Passo



Eu encontrei a Copa da Liga Inglesa presente no catálogo das melhores casas de apostas do mundo, reafirmando a importância da competição no cenário internacional do futebol.



Com a presença de grandes times como Liverpool, Arsenal e Tottenham, a Copa da Liga Inglesa é uma possibilidade atraente para você dar seus palpites. Leia atentamente o passo a passo de como palpitar na competição com qualidade e sabedoria.

1. Faça seu cadastro



O pontapé inicial é fazer seu cadastro nas melhores plataformas de apostas do Brasil. Para isso, você precisa dividir suas informações pessoais, como data de nascimento, para comprovar sua maioridade. É importante ter atenção na hora de passar seus dados bancários.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Eu prezo o controle total de minhas apostas para não me perder no mar de possibilidades oferecido pelos inúmeros mercados. Sugiro, portanto, que você crie uma planilha para estabelecimento de orçamento e controle de gastos. Dica: é legal saber para quais partidas, competições e jogadores vão seus pitacos.



3. Faça seu depósito



O primeiro depósito é essencial para você iniciar sua jornada. Os valores podem variar de acordo com a companhia, flutuando entre R$ 10, R$ 20 e até 50 reais. Eu indico que você busque por plataformas para apostar a partir de 1 real. Elas estão cada vez mais comuns no mercado nacional.



4. Escolha a partida para o seu palpite



Lembra que eu falei sobre controle? Parte desse processo é a escolha da partida certa para o seu palpite. Priorize jogos com mais equilíbrio, geralmente os que oferecem odds competitivas, mas sem perder o olhar para surpresas, ainda mais em um torneio mata-mata como a Copa da Liga Inglesa.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



A opção pelo mercado de apostas ideal anda de mãos dadas com a sua análise de jogo. Um confronto clássico como Arsenal x Newcastle terá odds mais robustas e mercados mais amplos, como handicaps e resultado exato.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



Para você selecionar o valor do palpite, é necessário pesquisar as melhores odds entre as plataformas, ter em mente qual será o valor empregado e a importância dos jogos da Copa da Liga Inglesa. O boletim nada mais é do que um documento com registros dos pitacos, com o total investido em cada mercado.

Melhores plataformas para apostar na Copa da Liga Inglesa







Melhores mercados de apostas na Copa da Liga Inglesa



A Copa da Liga Inglesa entra em sua fase mais aguda e com a presença de quatro times gigantes do futebol europeu. Ainda com apenas uma partida eliminatória por confronto, a competição exige uma análise profunda do melhor mercado de apostas para você dar seu palpite. Confira abaixo a lista que preparei com as melhores seleções:



1. Apostas em handicap



O handicap se divide em duas formas mais populares. A principal é o asiático, utilizado principalmente em jogos de futebol, ele dá uma desvantagem, na maioria das vezes de um gol, para uma das equipes. Se você optar pelo handicap -1, o time tem que vencer o duelo por pelo menos dois gols de diferença. Já o europeu não permite empates e premia uma vitória ou derrota.



2. Apostas em total de gols (over/under)

O over/under é uma aposta dedicada para quem gosta de dar pitacos no total de gols de cada partida. É necessário cautela em casos de mata-mata, geralmente confrontos mais amarrados e com poucas bolas na rede.



3. Apostas em resultado exato



O resultado exato costuma ter odds chamativas pela dificuldade em acertar não só quem vai vencer a partida, mas quantos gols serão marcados pelos envolvidos. Meu conselho é que você estude bem os jogos escolhidos antes de dar seu pitaco.



4. Apostas em primeiro ou último gol



Esta é uma aposta ideal para quem prefere palpitar em momentos específicos das partidas e não apenas no resultado final. É possível fazer uma fezinha em quem será o jogador ou time a ir às redes primeiro ou por último no confronto.



5. Apostas em intervalo de gols



O futebol inglês é o celeiro ideal para você apostar no intervalo de gols. O método se divide na aposta simples, a mais básica delas, quando o apostador escolhe o intervalo e o número total de gols dentro do período selecionado. Você pode também optar se os tentos serão no primeiro ou segundo tempo das partidas.

Dicas para apostar na Copa da Liga Inglesa: Iniciantes



Meu caro iniciante, apostar na Copa da Liga Inglesa pode ser uma diversão e tanto pela qualidade das equipes. Craques como Mohamed Salah, Gabriel Jesus, Bruno Guimarães e companhia, estão todos envolvidos na fase mais aguda da competição.



Para que seus palpites mantenham a qualidade, criei uma lista rápida com alguns conselhos interessantes. Adianto que acompanhar os jogos para ficar por dentro das odds mais adequadas de cada partida é um passo básico.



Escolha entre as melhores novas plataformas do mercado para dar seu palpite;



Acompanhe as estatísticas de cada partida e dos principais jogadores nos sites especializados;



Se aventure no mercado de apostas ao vivo apenas se tiver conhecimento prévio dos times envolvidos;



Não dispense o controle financeiro e dos tipos de pitacos empregados em cada mercado;



Prefira plataformas que utilizam o Pix e carteiras digitais como formas de pagamento;



Eu sempre indico casas que oferecem a possibilidade do cash out, ou seja, que você possa retirar sua aposta antes do encerramento do jogo.



Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



Esta é uma competição com o mesmo nível de organização e qualidade técnica da Premier League. A eliminação precoce do poderoso Manchester City corrobora com a minha afirmação. A reta final será emocionante, afinal temos no páreo Liverpool, favorito para a conquista do título, Arsenal, Tottenham e NewCastle.



Eu vejo o Liverpool como o time a ser batido, mesmo utilizando equipes mistas. O elenco de Arne Slot é de grande qualidade, com a vantagem de poder escalar nomes como Gakpo e Darwin Núñez, completamente capazes de manter o nível de competitividade elevado.



O título da Copa da Liga Inglesa não acaba com a pressão pela seca de títulos na Premier League, mas pode consolidar um trabalho consistente de Mikel Arteta e seus jovens talentos.



Dito isso, você pode palpitar sem medo de ser feliz na Copa da Liga Inglesa. Ah! Responsabilidade e organização são primordiais para um melhor aproveitamento.



Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão da Copa da Liga Inglesa?



O atual campeão da Copa da Liga Inglesa é o Liverpool, que derrotou o Chelsea por 1 x 0, gol de Van Dijk no minuto derradeiro da prorrogação. O título foi o último conquistado por Jurgen Klopp antes do encerramento da sua história de nove anos à frente dos Reds.



Quem vai ganhar a Copa da Liga Inglesa?



Acredito que o Liverpool é o principal favorito para ganhar a Copa da Liga Inglesa. O bicampeonato passa pela qualidade de uma equipe com oito gols marcados, três sofridos e com o artilheiro da competição, Gakpo, com quatro tentos até aqui.



Onde assistir a Copa da Liga Inglesa?



Você pode assistir aos jogos da Copa da Liga Inglesa na TV a cabo pelos canais ESPN e no streaming do Disney+.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente