Aqui está a lista com as melhores casas de apostas brasileiras com ofertas de cadastro. Confira dicas de como apostar e aproveitar os bônus

Com a expansão do mercado de apostas online, os palpites esportivos se tornaram mais acessíveis e convenientes. Ao procurar na internet por casas de apostas brasileiras, centenas de sites com ofertas tentadoras aparecem. Portanto, temos que ficar atentos onde apostaremos.

Por isso, é importante estar atento a vários fatores, procurando sempre a melhor experiência e segurança. Bônus, licença, métodos de pagamentos, navegação, mercados e outras muitas questões devem ser avaliadas.



Com tanto a considerar, é normal se perder um pouco na busca por uma boa bet. Pensando nisso, avaliei entre mais de 130 sites, classificando as 10 melhores casas de apostas do Brasil. Continue lendo e confira os demais sites e detalhes mais importantes sobre cada um.

Top 10 melhores casas de apostas esportivas brasileiras

PagBet - Melhor transmissão ao vivo para apostas Betnacional - Apostas a partir de 1 real no Pix Bet77 - Até R$ 6000 em bônus de cadastro + aposta grátis de R$ 20 F12.Bet - Aposte em futebol com as melhores Odds SambaBet - Promocode de R$1000 para bônus no cadastro Estrela Bet - Aproveite o bônus no cadastro até R$500 Esportes da Sorte - Aproveite o bônus aposte R$ 10 e ganhe R$ 10 Bet7 - Até R$ 1000 em bônus toda sexta-feira ApostaQuente - 150% até R$ 500 para aproveitar em apostas esportivas Bet365 - Até R$ 500 em bônus no cadastro

Lista das melhores casas brasileiras confiáveis para apostar



Detalhes sobre as 10 melhores casas de apostas do Brasil

1. PagBet - Melhor transmissão ao vivo para apostas

Uma das melhores casas de apostas para futebol é o PagBet, isso porque além de ótimas odds ele oferece uma experiência de apostas completa, com fácil acesso e transmissões em tempo real das partidas, tornando as apostas ao vivo ainda mais emocionantes. Segundo a minha análise a PagBet é segura e atende a todos os requisitos de segurança e oferece uma experiência incrível.

Como depositar na PagBet

Registre-se no site do PagBet ao clicar no botão “Criar Conta”. Em seguida, abra a página de pagamentos através do botão “Depositar” na parte superior direita do site e escolha o método de pagamento Pix (único disponível no momento). Preencha o valor que deseja depositar, confirme e termine o pagamento no aplicativo do seu banco através do código QR Code.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 1 via Pix.

Tempo de processamento de saque de 1h.

A casa não oferece bônus de boas-vindas.

2. Betnacional - Apostas a partir de 1 real no Pix

A Betnacional é uma das casas de aposta esportiva que se destaca pelos seus serviços, oferecendo opções de palpites ao vivo, cash out e livestreaming. O seu fácil acesso à plataforma é algo que também chama atenção, já que todas as informações são encontradas sem dificuldade.

Quero apostar com Pix Betnacional

Por que a Betnacional é a melhor plataforma de apostas brasileira?

A Betnacional é uma das melhores casas de apostas para apostar com Pix. Depositando a partir de 1 real você já consegue apostar nos seus eventos favoritos com cotações alinhadas acima da média do mercado. Outro ponto de grande destaque é o Betnacional app, que facilita ainda mais o acesso pelo smartphone para fazer os palpites.

Informações importantes

Processamento do saque de até 1h.

Único método de pagamento é o Pix.

Atendimento do suporte totalmente em português.

3. Bet77 - Até R$ 6000 em bônus de cadastro + aposta grátis de R$ 20

As casas de apostas Bet 77 se destacam por suas ofertas promocionais atrativas. Os novos jogadores podem se beneficiar de um bônus de aposta grátis de R$ 20, além de um generoso bônus de boas-vindas que paga 300% do valor do primeiro depósito até um máximo de R$ 6000.

Reconhecida como um dos principais sites para jogos de apostas esportivas, o Bet77 oferece métodos de pagamento práticos e acessíveis, além de cobrir os grandes eventos do esporte com odds vantajosas.

Quero o bônus aposta grátis Bet77



Como começar as apostas no Bet77

Para apostar no Bet77 você precisa realizar o cadastro na página informando alguns dados básicos de contato. Abra a seção de depósitos através do botão “+”, no canto superior direito. Selecione por qual carteira realizar o pagamento e preencha o valor que deseja apostar. Agora é só abrir o aplicativo do seu banco e finalizar a transação. Após a confirmação do pagamento, você já pode iniciar suas apostas.

Informações importantes

É possível acompanhar as partidas através do live streaming.

Depósitos no Pix a partir de R$ 10.

Bônus de primeiro depósito via Pix de até R$ 6.000.

4. F12.Bet - Aposte em futebol com as melhores Odds

A F12.Bet já é muito conhecida pelos brasileiros devido a sua campanha em apostas esportivas envolvendo diferentes influenciadores, como o Falcão e o Luva de Pedreiro. A F12.Bet também conseguiu se destacar como a melhor casa de aposta em escanteios, oferecendo odds explosivas neste mercado.

Acessar o site F12 Bet

Por que o F12.Bet foi eleito um dos melhores sites de apostas do Brasil?

O F12.Bet oferece a conveniência do pagamento através do Pix, com depósitos a partir de 2 reais. Para maior segurança nas apostas, disponibiliza-se o recurso de cash out, que possibilita aos apostadores resgatar suas apostas antes da conclusão dos eventos esportivos, reduzindo assim o risco de perdas.

Informações importantes

Depósitos a partir de R$ 2.

Aceita pagamentos em instantâneos no Pix.

Saques liberados em até 1 dia útil.



5. SambaBet - Promocode de R$1000 para bônus no cadastro

A SambaBet se destaca por ser uma das casas que aceitam Pix imediato, uma característica que distingue as melhores casas de aposta esportiva. Além disso, oferece diversas promoções atrativas para os usuários novos e também os veteranos.

Aproveitar o bônus SambaBet

Por que a SambaBet é uma das melhores casas de apostas do Brasil?

O SambaBet oferece aos seus novos usuários um bônus de 100% no primeiro depósito até R$ 1700 para aproveitar os mercados da casa. Para ativá-lo basta se cadastrar na plataforma e realizar um depósito acima de R$ 25 com o promocode “E100”.

Informações importantes

Promoções generosas de boas-vindas.

Suporte totalmente em português brasileiro.

Disponibiliza apostas ao vivo e serviço de livestreaming.

6. Estrela Bet - Aproveite o bônus no cadastro até R$500

A Estrela Bet é uma grande plataforma brasileira que possibilita apostas a partir de 1 real com Pix. Essa é uma vantagem muito proveitosa para quem prefere depositar valores mais baixos e um método de pagamento rápido e eficaz.

Apostar agora na Estrela Bet

Por que a Estrela Bet está entre as melhores casas de aposta brasileiras?

Além dos pagamentos serem acessíveis, a Estrela Bet é uma melhores opções para apostar Ao Vivo. E não acaba por aí! No site é possível se cadastrar e aproveitar um bônus de 100% do valor do primeiro depósito até R$500.

Informações importantes

Apostas no Pix a partir de 1 real

Saque mínimo de R$20

Saque imediato e sem taxas.

7. Esportes da Sorte - Aproveite o bônus aposte R$ 10 e ganhe R$ 10



A Esportes da Sorte se consolidou como o melhor site de apostas para apostar e ganhar. De grande renome, se destaca tanto por suas associações com clubes de futebol renomados quanto por um site atraente que traz múltiplos benefícios para seus usuários. Entre esses benefícios está a promoção “Aposte R$ 10 e Ganhe R$ 10”, que oferece aposta grátis aos usuários que acertam suas previsões.

Quero bônus da Esportes da Sorte grátis

Como fazer o primeiro depósito com Pix no Esporte da Sorte

Realize seu cadastro na Esporte da Sorte preenchendo algumas informações de contato. Abra a página de pagamentos através do botão “Deposite Aqui” na parte superior do site e escolha o método de pagamento Pix. Preencha o valor que deseja depositar, confirme e termine o pagamento no aplicativo do seu banco através do código QR Code.

Informações importantes

Depósitos a partir de 1 real.

Valor mínimo de saque a partir de R$ 10.

Bônus aposta grátis com R$ 10.

8. Bet7 - Até R$ 1000 em bônus toda sexta-feira

Na Bet7, além de ser possível aproveitar uma ótima experiência com os mercados disponíveis, também é possível usufruir de uma promoção generosa que paga até R$ 1000 toda sexta-feira. Outro bônus interessante é o de cadastro, pagando até R$ 7.000 em prêmios para seus novos usuários aproveitarem no primeiro depósito a partir de R$ 5.

Cadastre-se no site da Bet7

Por que a Bet7 é uma das melhores casas de aposta esportiva?

A Bet7 possui cotações acima da média e está entre os melhores sites para apostar e ganhar, com seus bônus e métodos de pagamento conhecidos e acessíveis.

Informações Importantes

Os pagamentos são realizados via Pix.

São aceitos depósitos a partir de 5 reais.

O saque é liberado em minutos após a aprovação.

9. Aposta Quente - 150% até R$ 500 para aproveitar em apostas esportivas

O Aposta Quente oferece um vasto leque de opções nos mais importantes eventos esportivos globais. Além de jogos de aposta esportivos, a casa disponibiliza promoções, como o bônus de boas-vindas, que paga até R$ 500 aos usuários recém-cadastrados para serem utilizados nos seus dois primeiros depósitos.

Cadastre-se na Aposta Quente

Por que o Aposta Quente está entre os melhores sites de apostas do Brasil?

Os jogadores têm a flexibilidade de realizar depósitos utilizando uma variedade de métodos, incluindo carteiras digitais e Pix. A Aposta Quente também proporciona uma série de bônus atraentes e uma experiência de navegação fácil e intuitiva na plataforma.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 30.

Vários métodos de pagamentos disponíveis, incluindo Pix.

Valor mínimo de R$ 40 para sacar.

10. Bet365 - Até R$ 500 em bônus no cadastro

A Bet365 é reconhecida por sua plataforma eficiente, proporcionando uma das experiências mais emocionantes no mundo das apostas esportivas. Sua popularidade também se deve porque a Bet365 é uma das casas de apostas que aceitam cartões de débito, entre outras vantagens como odds elevadas e a opção de cash out, que permite aos apostadores retirarem as apostas antes do término dos eventos esportivos.

Aproveitar o bônus Bet365

Por que apostar na casa de apostas Bet365?

Além das vantagens citadas acima, a Bet365 também possui um bônus bem atrativo, que paga até R$ 500 no primeiro depósito para os novos apostadores aproveitarem na plataforma e explorarem ainda mais os mercados esportivos.

Informações importantes

Depósito mínimo de R$ 30.

Tempo de processamento de saque de 1 a 2 dias úteis.

Valor mínimo de R$ 40 para sacar.

Qual a melhor casa de apostas brasileiras?

A Betnacional está no top 1 entre as melhores casas brasileiras. Mesmo assim, a melhor casa de aposta para você apostar é a que melhor atender às suas expectativas. Procure por uma plataforma que seja acessível, tanto para depositar, como para navegar e sacar. Avalie todas as condições de uso dos sites, veja se os valores de requisitos são alcançáveis para você aproveitar da melhor maneira.

Lembre-se de que as apostas esportivas são uma forma de entretenimento, então opte por sites que irão te ofertar momentos de diversão.

Como escolher os melhores bônus em sites de apostas do Brasil?

Antes de escolher as plataformas com bônus no cadastro, é preciso analisar as características de cada promoção. É essencial conferir as regras do bônus e se os valores são compatíveis com as expectativas e disponibilidade de cada apostador. Leia sempre os termos e condições atentamente. A seguir, coloquei os melhores bônus de cadastro dos sites para comparação:



Comparando os 5 melhores bônus de boas-vindas para brasileiros



Termos e condições:

É essencial ler atentamente os termos e condições das promoções e opções de pagamento nas plataformas de apostas. Compreender essas diretrizes é crucial para uma experiência de aposta responsável e satisfatória, pois nelas estão detalhadas as normas operacionais, requisitos, limitações e direitos dos quais os apostadores devem estar cientes.

Critérios para a escolha das melhores casas de apostas brasileiras

Existem alguns aspectos a serem observados que influenciam muito na experiência de apostas. A seguir, trouxe os principais critérios que considerei para ranquear as casas de apostas online brasileiras e que você também deve prestar atenção na hora de decidir onde apostar:

Segurança

A segurança e confiabilidade de uma casa são com certeza o fator de maior atenção. Verifique se a casa que escolheu apostar é licenciada, como as casas de apostas online brasileiras recomendadas neste artigo.

Variedade de mercados para apostar

Um fator que pode aumentar o prazer de apostar com certeza são boas opções de mercados. Ter uma grande variedade de apostas disponíveis é essencial para quem quer diversificar os palpites.

Bônus para apostar

Os bônus são uma boa oportunidade de aumentar as possibilidades de apostar e conhecer os mercados. É aconselhável buscar por bônus vantajosos, mas que também sejam viáveis para uso. Por isso, é essencial ler os termos e condições das ofertas apresentadas pelas casas de apostas esportivas brasileiras.

Bons métodos de pagamento

É essencial que a plataforma disponha de boas alternativas para depositar, que sejam acessíveis e diversificadas, como as plataformas de apostas que pagam Pix, por exemplo. Isso faz com que a casa atinja mais apostadores e que os mesmos tenham mais opções na hora de apostar em um evento esportivo.

Odds acima da média

As odds são as chances de um resultado esportivo, mostrando quanto um palpite pode valer se for acertado, conforme o valor apostado. Quanto mais provável for de um evento acontecer, menor será a odd.

App para apostar ao vivo

Não existe nada mais satisfatório que achar um lugar que ofereça comodidade na hora de apostar. Ter um aplicativo para instalar com certeza é um aspecto importante para ser uma das melhores casas de apostas brasileiras. Os recursos como Cash Out, Live Streaming e Apostas Ao Vivo também enriquecem a experiência e são muito bem-vindos.

Como saber se os sites de apostas brasileiros são confiáveis? Crédito: Divulgação

Como saber se os sites de apostas brasileiros são confiáveis?

Os sites de apostas brasileiros confiáveis devem ter uma licença de funcionamento válida. Geralmente, essas informações estão no rodapé da plataforma, com a data e número da licença, junto ao nome do órgão regulador.

As licenças mostram se uma casa de apostas está operando corretamente e efetuando seus pagamentos com honestidade. Certificações, prêmios e mesmo avaliação de outros apostadores sobre a casa podem ser de grande ajuda para você entender a reputação do site.



As casas de apostas são legais no Brasil?

Sim, as apostas esportivas são permitidas no Brasil desde 2018 quando o ex-presidente Michel Temer instaurou a Lei nº 13.756. Já em 2024, o Governo definiu os novos critérios da legislação brasileira a serem seguidos pelos sites de apostas esportivas. Para que a casa de apostas seja autorizada, ela deve ser segura e operar conforme as demandas da nova legislação brasileira.



4 Dicas para começar nas melhores casas de apostas brasileiras

Apostar não é tão simples quanto parece, requer um bom conhecimento e pesquisa para acertar os palpites. Acompanhe algumas dicas:

1. Analise os dados

Não se baseie apenas nas odds, mas também nos times, jogadores e eventos. Fique por dentro das novidades, contratações, estratégias e outras alterações que podem influenciar no desempenho de um time ou atleta.

2. Controle seu orçamento

Estabeleça um limite para suas apostas e não o ultrapasse. Evite apostar muito em um só jogo, uma boa ideia é diversificar as apostas em diferentes mercados.

3. Aproveite as ofertas

Muitos sites de apostas oferecem vantagens esportivas, como bônus de boas-vindas, apostas grátis ou sem depósito. Leia os termos e condições e aproveite as oportunidades para apostar mais.

4. Aposte com consciência

Lembre-se que apostas esportivas são um modo de diversão, e se perceber qualquer indício de vício, é importante procurar ajuda.

Como iniciar nas casas de apostas no Brasil?

O primeiro passo é entrar no site da casa selecionada e ir para a página de registro, normalmente a opção está no canto superior direito da tela. Preencha seus dados na ficha de cadastro, são normalmente pedidos e-mail, telefone, CPF, nome completo e endereço. Algumas casas podem solicitar que confirme sua identidade por um código de verificação enviado por e-mail ou SMS, para assegurar que as informações de contato que você forneceu são válidas. Após preencher tudo, realize seu primeiro depósito nos requisitos e métodos disponibilizados pelo site. Após a confirmação do depósito, é só escolher em qual competição quer dar o seu palpite e aproveitar. Boa Sorte!

Concluindo

Em meio a tantas opções, escolher onde apostar pode ser desafiador. Apostar em esportes é uma experiência de entretenimento, e cada apostador tem suas preferências e gostos. Espero que as recomendações de casas de apostas no Brasil que trouxe aqui tenham lhe ajudado a decidir onde apostar. Agora está com você, prepare seu orçamento e faça seu palpite. Boa Sorte!

Perguntas frequentes sobre as casas de apostas esportivas brasileiras

Como escolher o melhor site para apostar no Brasil?

Na hora de escolher o melhor site para apostas esportivas, é essencial considerar certos aspectos, tais como métodos de pagamento, promoções disponíveis, variedade de apostas, valor das odds e a segurança do site. Avaliando esses fatores, você pode escolher a plataforma que melhor atende às suas necessidades e preferências.

Quais as melhores casas de apostas brasileiras?

A Betnacional, Bet77, F12.Bet e PagBet ocupam os primeiros lugares do ranking das 10 melhores casas de apostas do Brasil em 2024 para palpites esportivos, sendo conhecidas pela boa reputação e por serem sites de apostas confiáveis.

Quais as melhores casas de apostas brasileiras para iniciantes?

Para quem está começando no mundo das apostas, o melhor é iniciar com investimentos modestos. Pensando nisso e em outros critérios, os sites mais recomendados para novatos são F12.Bet, SambaBet, Betnacional e Esportes da Sorte.

Quais meios de pagamento são aceitos pelas casas de apostas no Brasil?

Entre os principais meios estão o Pix, cartões de débito e transferência bancária. A grande maioria das plataformas atualmente oferecem métodos de pagamentos diversificados, como as que citei neste artigo.

Como funcionam as melhores casas de apostas do Brasil?

Os sites de apostas são projetados para oferecer aos usuários a oportunidade de fazer previsões sobre resultados esportivos, servindo como uma forma de diversão. Contudo, é importante estar ciente de que cada site possui suas próprias diretrizes e políticas específicas. Leia sempre os Termos e Condições da plataforma que escolher apostar.

É possível aproveitar bônus em sites de apostas brasileiros?

Sim, diversos sites de apostas oferecem bônus no cadastro hoje em dia. Mesmo assim, algumas plataformas permanecem cautelosas e não disponibilizam promoções de depósitos para novos usuários, como a Betnacional, F12.Bet, PagBet e Estrela Bet.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente