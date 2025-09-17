LDU x São Paulo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

LDU X São Paulo: Confira os melhores mercados, estatísticas e melhores odds para apostar com mais confiança na Libertadores

LDU e São Paulo se enfrentam pelas quartas de final da Liberadores no dia 18 de setembro de 2025, às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.



Os dois times chegam em momentos bem parecidos, tendo perdido somente uma partida nos últimos 5 jogos disputados. Atuando em casa, a LDU não perdeu na Libertadores, assim como o São Paulo que está invicto como visitante.



Veja os principais palpites, as melhores odds da bet365, as escalações e as melhores casas de apostas para esse duelo na altitude de Quito pela Libertadores.

Melhores Odds para LDU x São Paulo na Libertadores



Aqui estão as melhores odds para fazer seus palpites em LDU x São Paulo nas top casas de apostas.



Casa de Apostas Vitória da LDU Empate Vitória do São Paulo Ambas marcam (sim) Br4Bet 1.84 3.14 4.75 2.20 Multibet 1.86 3.20 4.75 2.25 BetMGM 1.98 3.25 4.20 2.17 bet365 1.90 3.30 4.50 2.20 Estrela Bet 1.84 3.14 4.75 2.20

Os 5 melhores palpites para LDU x São Paulo



LDU x São Paulo fazem um jogo bem interessante pelas quartas da Libertadores, com o time equatoriano sendo o grande favorito pela altitude. Veja abaixo os melhores palpites que separamos para essa partida.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Estão aqui os detalhes dos melhores palpites para apostar em LDU x São Paulo.



Palpite 1: LDU vence



O São Paulo tem um time bem mais interessante que os rivais de Quito, mas a altitude conta muito a favor do time da casa, como o Botafogo acabou descobrindo.



>> Aposte com Odds de 1.90 na bet365



Por isso, apostar que os mandantes vão vencer a partida é um palpite para LDU x São Paulo com odds 1.90 na bet365.







Palpite 2: Menos de 2,5 Gols



Apenas uma partida da LDU em casa nessa Libertadores terminou com mais de 2 gols, enquanto nenhum jogo do Tricolor paulista teve mais de duas bolas na rede quando o time atuou como visitante.



>> Aposte com Odds de 1.50 na Multibet



E considerando que esse deve ser um jogo intenso, de muito estudo e cuidado por parte das duas equipes, o mercado "menos de 2,5 gols" me parece um palpite bem interessante para LDU x São Paulo.







Palpite 3: São Paulo – Menos de 0,5 gols



A altitude de Quito é um fator que ajuda muito o time da casa e prejudica seus adversários. E uma demonstração disso é que o time treinado por Tiago Nunes não sofreu nenhum gol, mesmo enfrentando adversários melhores, como Flamengo e Botafogo.



>> Aposte com Odds 1.95 na Br4Bet



Ao considerar esse retrospecto, vejo o mercado "São Paulo – Menos de 0,5 gols" como uma ótima escolha de palpite para LDU x São Paulo com odds 1,95 na Br4Bet.







Palpite 4: Mais de 4,5 escanteios no 1º tempo



A equipe comandada por Tiago Nunes costuma ter um número alto de escanteios no primeiro tempo, com uma média acima de quatro cantos na 1ª etapa. E acredito que o time deve ir para o ataque desde o começo, gerando muitas bolas na linha de fundo.



>> Aposte com Odds 1.90 na Estrela Bet



Por isso mesmo, o mercado "mais de 4,5 escanteios no 1º tempo" me parece bem interessante como palpite para LDU x São Paulo com odds 1,90 na Estrela Bet e deve bater apenas com os cantos dos equatorianos.







Palpite 5: Michael Estrada – Mais de 0,5 chutes a gol



Um dos artilheiros da LDU no campeonato, o atacante Michael Estrada costuma ser muito importante no ataque equatoriano e deve ser fundamental nessa partida para buscar um resultado positivo em casa.



>> Aposte com Odds 1.56 na BetMGM



Dessa forma, vejo o mercado "Michael Estrada – Mais de 0,5 chutes a gol" com odds 1,56 como um excelente palpite para LDU x São Paulo nas quartas de final da Libertadores.







Outros mercados para apostar em LDU x São Paulo



Além dos palpites principais, há mercados alternativos que merecem atenção. Veja abaixo mais possibilidades de aposta para LDU Quito x São Paulo:







Copa Libertadores 2025



A Libertadores 2025 chegou à sua fase de quartas de final com confrontos bem interessantes entre brasileiros e argentos, e também a LDU enfrentando o São Paulo pela 3ª vez desde 2020.



O time equatoriano vem invicto em casa na Libertadores e ainda não teve a defesa vazada atuando em Quito. Nas oitavas de final, Los Universitarios eliminaram o Botafogo com uma vitória por 2x0 e querem passar por mais um brasileiro em busca do bicampeonato.



Já o São Paulo chega invicto como visitante nas quartas de final, mas teve dificuldades para passar pelo Atlético Nacional, da Colômbia, conseguindo uma classificação nos pênaltis com uma boa atuação do seu goleiro.



Próximas partidas pela Libertadores



LDU – Vencer em casa para aproveitar a altitude



A LDU tem como um dos principais trunfos nessa Libertadores o seu estádio e a altitude de Quito. Não à toa, o time comandado pelo brasileiro Tiago Nunes não sofreu gols atuando em casa e por isso mesmo está invicto.



Por outro lado, o time é uma presa fácil para os adversários quando atua como visitante e por isso mesmo que fazer um bom resultado no jogo de ida é fundamental para as pretensões do time equatoriano de se classificar à próxima fase.



Como principais nomes para buscar a vitória em Quito, o treinador brasileiro tem em suas mãos jogadores como Alzugaray, Michael Estrada e Bryan Ramirez, sem falar no goleiro Gonzalo Valle.



Últimos resultados da LDU



Libertad 0 x 1 LDU;



LDU 1 x 1 Macará;



El Nacional 1 x 0 LDU;



LDU 2 x 0 Botafogo;



LDU 1 x 1 Manta.



São Paulo – Tentar segurar um bom resultado para resolver em casa



Se a missão dos equatorianos é fazer o resultado em casa para ficar mais próximo da classificação ao decidir fora, os brasileiros têm um objetivo diferente. É preciso tentar um bom resultado na altitude para depois dar um passo rumo à classificação no MorumBIS.



A favor do São Paulo tem justamente seu retrospecto positivo atuando como visitante na Libertadores, já que o time não foi derrotado até aqui na competição atuando longe do seu estádio.



Com a dificuldade da altitude, o técnico Crespo deve montar um time que seja forte na defesa para evitar gols e tentar, no mínimo, sair com o empate. Em casa, os paulistas têm mais equipe para ir atrás da vitória com Rafael, Ferraresi, Luciano e Ferreirinha.



Últimos resultados do São Paulo



São Paulo 1 x 0 Botafogo;



Cruzeiro 1 x 0 São Paulo;



São Paulo 2 x 0 Atlético-MG;



São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional;



Sport 2 x 2 São Paulo.



Melhores plataformas para apostar na Libertadores



Saiba a seguir quais são as melhores casas de apostas para dar o seu prognóstico para LDU x São Paulo nesta quinta-feira:







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



São Paulo x LDU tem um longo histórico de confronto nas competições continentais. Veja abaixo as partidas entre LDU x São Paulo mais recentes.



São Paulo 1 x 1 LDU - 31/08/2023



LDU 2 x 1 São Paulo - 24/08/2023



LDU 4 x 2 São Paulo - 22/09/2020



São Paulo 3 x 0 LDU - 11/03/2020



São Paulo 1 x 0 LDU - 10/03/2004



Escalações das equipes para a Libertadores



Os dois treinadores terão desfalques em seus times por conta de suspensão, mas a base das equipes que avançaram de fase deve ser mantida. Veja as prováveis escalações de LDU x São Paulo.



LDU



O técnico Tiago Nunes deve usar praticamente o mesmo time que venceu o Botafogo em casa, com exceção de Richard Mina, que foi expulso na partida.



Goleiro: Valle;



Zagueiros: Ade, Quinonez, Aimar Alvarez;



Meio-campistas: Gruezo, Villamil, Cornejo, Ramirez e Quintero;



Atacantes: Medina Escobar e Alzugaray.



São Paulo



O treinador Hernán Crespo perdeu Ferraresi, suspenso pelo 3º amarelo, e deve promover mudanças no time que vai jogar na altitude.



Goleiro: Rafael;



Zagueiros: Franco, Sabino, Tolói;



Meio-campistas: Diaz, Rodriguinho, Marcos Antônio, Bobadilla, Soares;



Atacantes: André Silva e Luciano.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de LDU x São Paulo para você ficar atento antes de apostar:



A LDU não sofreu gols atuando como mandante na Libertadores;

O São Paulo está invicto como visitante no torneio sul-americano;

Luciano é o jogador com mais cartões amarelos no São Paulo: são 11 em 2025;

Lisandro Alzugaray é o artilheiro da LDU na Liberadores 2025 com 4 gols.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre LDU x São Paulo pelo Brasileirão?



A partida entre LDU x São Paulo ocorrerá no dia 18 de setembro de 2025, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. O jogo acontecerá às 19 horas, horário de Brasília.



Onde assistir LDU x São Paulo?



A partida entre LDU x São será transmitida pelo streaming Paramount+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



A LDU é a grande favorita para vencer o jogo por atuar em casa e com a altitude a seu favor, mas o São Paulo tem um bom time e com certeza vai tentar, pelo menos, garantir o empate em Quito.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados

