Palpite Ceará x Sport Hoje: Melhores Odds Para Apostar

Neste sábado, 17 de maio, a Arena Castelão será palco de um confronto interessante pela Série A do Brasileirão: Ceará e Sport se enfrentam em uma partida que promete mais do que aparenta à primeira vista. Apesar dos contextos distintos vividos pelas equipes, ambas entram em campo com metas bem definidas — Ceará querendo mais 3 pontos para subir na tabela e o Sport querendo somar pontos para sair da lanterna.



O Ceará, jogando diante da sua torcida, quer se impor e mostrar força como mandante. Do outro lado, o Sport, atual lanterna do campeonato, tenta reencontrar o caminho das vitórias e provar que pode competir de igual para igual na elite do futebol brasileiro, mesmo atuando fora de casa.



Se você está pensando em fazer uma aposta, está no lugar certo. Aqui, você vai encontrar uma análise completa: histórico do confronto, momento atual das equipes, prováveis escalações e dicas estratégicas para te ajudar a apostar com mais segurança e inteligência.



Fique ligado, avalie todos os detalhes com atenção e tome decisões bem informadas. Vem comigo, vamos juntos em busca da melhor aposta!



Os 5 melhores palpites do jogo - Ceará x Sport



Ceará e Sport se enfrentam na Arena Castelão em um duelo que coloca em campo duas equipes com objetivos bem distintos. O Sport vive uma situação delicada: somou apenas 2 pontos em 9 rodadas e ocupa a lanterna da competição. Já o Ceará, com 12 pontos conquistados, busca se aproximar ainda mais das primeiras colocações da tabela. Esse é o cenário atual das classificações de Ceará x Sport até aqui.



Analisando os números e o histórico do confronto entre Ceará e Sport, surgem boas oportunidades para quem quer apostar com estratégia. Vale sempre lembrar: escolha casas de apostas que pagam rápido e confiáveis. Abaixo, separei os 5 melhores palpites para você aplicar com inteligência e aumentar suas chances de lucro neste duelo.



Mais de 2.5 gols na partida



Esse tipo de aposta é excelente para jogos com times que têm histórico de partidas movimentadas. O Ceará teve mais de 2.5 gols em 11 de seus últimos 26 jogos, enquanto o Sport apresenta um número ainda mais expressivo: 16 em 30 partidas.



Ambas as equipes sofrem gols com frequência e precisam somar pontos urgentemente, o que tende a resultar em um jogo mais aberto e ofensivo. Considerando as médias de gols marcados e sofridos, é plausível esperar um placar movimentado neste confronto.



Mais escanteios para o Sport



Mesmo com resultados ruins, o Sport é um time que finaliza bastante, com uma média de 13 chutes por jogo e tem uma boa presença ofensiva nas laterais. Isso reflete em 6.43 escanteios por partida, uma média superior à do Ceará (5.44).



A equipe deve explorar jogadas rápidas e buscar o ataque, o que naturalmente aumenta a chance de conquistar escanteios. Esse é um mercado alternativo pouco explorado, mas com grande potencial de lucro em jogos com equipes desequilibradas como este.



Total de chutes no Gol: Mais de 9.5 (Somando ambos)



As duas equipes somam cerca de 10 chutes no alvo por jogo, 4.92 do Ceará e 5.18 do Sport, o que mostra uma boa movimentação ofensiva mesmo em partidas mais equilibradas. É um volume de finalizações consistente, ideal para explorar esse tipo de mercado.



Esse palpite é ideal para quem gosta de apostar com base em desempenho estatístico. Mesmo que o placar final não seja elástico, a tendência é de muitos chutes no gol, considerando especialmente a urgência de ambos em pontuar. Esse é um dos melhores palpites para Ceará x Sport.



Menos de 4.5 cartões no jogo



Apesar de ambos os times terem médias parecidas de cartões (Ceará: 2.04 e Sport: 2.1), esses números não indicam uma partida extremamente violenta. Somando as médias, temos cerca de 4.1 cartões por jogo, abaixo da linha de 4.5.



Se a partida for controlada, sem rivalidade acirrada ou clima tenso, esse palpite pode se confirmar com facilidade. É uma boa opção para quem prefere mercados alternativos, com menor exposição ao risco.



Dupla chance: Ceará ou empate



Esse é um dos palpites mais seguros para este confronto. O Ceará apresenta grande regularidade, somando 21 jogos sem perder em um total de 26 disputados. Mesmo que não vença, o time consegue pelo menos garantir o empate na maioria das vezes, principalmente quando atua em casa, diante da torcida.



Já o Sport atravessa uma fase crítica. Com apenas 2 pontos conquistados em 9 rodadas, o time ainda não venceu na competição e mostra fragilidade, especialmente fora de casa. Apostar em "Ceará ou empate" é usar os dados ao seu favor, reduzindo riscos e aumentando a chance de acerto.



Campeonato Brasileiro - Série A



O Campeonato Brasileiro da Série A vive um momento de grande equilíbrio, com a disputa ainda em aberto para diversas equipes. O Palmeiras tem se consolidado como líder com uma campanha forte e regular, mas a parte de baixo da tabela segue bastante embolada, com clubes como Sport e Santos. O time do Pelé, inclusive, está cercado de expectativa pelo retorno de Neymar, mas enfrenta dificuldades sérias para se afastar da zona de rebaixamento.



Nesse cenário, Ceará e Sport chegam para o confronto em situações bastante distintas. Sob o comando de Léo Condé, o Ceará tem mostrado regularidade e vem conquistando pontos importantes, especialmente quando atua em casa. Por isso, aparece como uma das apostas mais atrativas nas principais casas de apostas do mercado.



Já o Sport, que passou recentemente por mudanças na comissão técnica, encara a temporada como um verdadeiro teste de superação. O time ainda busca equilíbrio entre defesa e ataque; fora de casa, porém, os desafios têm sido ainda maiores. Uma vitória agora pode representar mais do que três pontos: pode ser o respiro necessário para reorganizar o time e um impulso emocional para os próximos desafios.



Ceará - Almejando o topo!



O Ceará vive um ótimo momento na Série A, ocupando atualmente a 6ª colocação na tabela. Com uma campanha sólida e bem estruturada, o time vem demonstrando um futebol competitivo e organizado, principalmente sob o comando de Léo Condé. A equipe tem se mostrado forte em casa e equilibrada fora, o que vem garantindo pontos valiosos neste início de campeonato.



Um dos destaques dessa boa fase é o desempenho do setor ofensivo. Os atacantes têm se mostrado decisivos, com movimentação inteligente e finalizações eficientes. Pedro Raul, em especial, voltou a ser referência no ataque, marcando gols importantes e dando nova vida ao sistema ofensivo do Vovô.



Com confiança em alta e um elenco que começa a ganhar entrosamento, o Ceará mostra que não está na parte de cima da tabela por acaso. Se mantiver o ritmo e continuar aproveitando bem seus mandos de campo, o time tem tudo para brigar por posições ainda mais altas nas próximas rodadas. Nas principais melhores casas de apostas do mundo, o Ceará é considerado uma ótima opção.



Últimos resultados do Ceará



Santos 0 x 0 Ceará – Brasileirão Série A – 12/05/2025;



Ceará 1 x 0 Vitória – Brasileirão Série A – 03/05/2025;



Ceará 0 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil – 30/04/2025;



Ceará 1 x 1 São Paulo – Brasileirão Série A – 26/04/2025;



Bahia 1 x 0 Ceará – Brasileirão Série A – 21/04/2025.



Sport - Continuar na Série A é prioridade



A fase é delicada, e a principal meta neste momento é reagir rapidamente para evitar que a luta contra o rebaixamento se torne ainda mais difícil nas próximas rodadas.



A equipe passou recentemente por uma troca de comando técnico e a perda de alguns jogadores, como a venda de zagueiros e laterais titulares, assim ainda parece estar tentando encontrar novas soluções e um padrão de jogo mais competitivo. O time ainda busca equilíbrio entre defesa e ataque, e fora de casa, os desafios têm sido ainda maiores. Marcar pontos longe da Ilha do Retiro virou uma necessidade urgente.



Mesmo sendo início de temporada, o Sport sabe que cada ponto pode fazer a diferença lá na frente. Garantir a permanência na elite é a missão número um do clube em 2025, e uma vitória fora de casa não só aliviaria a pressão, como também poderia servir de ponto de virada no psicológico do elenco.



Últimos resultados do Sport



Sport Recife 0 x 4 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 11/05/2025;



Fluminense 2 x 1 Sport Recife – Brasileirão Série A – 03/05/2025;



Sport Recife 0 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 26/04/2025;



Corinthians 2 x 1 Sport Recife – Brasileirão Série A – 19/04/2025;



Sport Recife 0 x 1 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 16/04/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Ceará e Sport protagonizam um dos confrontos mais tradicionais do futebol nordestino, marcado por equilíbrio. Nos últimos 14 encontros entre as equipes, o Ceará leva ligeira vantagem, com 6 vitórias contra 4 do Sport, além de 4 empates. Os duelos recentes têm sido bastante disputados, refletindo o histórico apertado entre os clubes. Separei os últimos 5 confrontos, acompanhe:

Sport Recife 2 x 1 Ceará – Brasileirão Série B – 07/10/2024;



Ceará 0 x 0 Sport Recife – Brasileirão Série B – 20/06/2024;



Sport Recife 2 x 1 Ceará – Copa do Nordeste – 10/04/2024;



Ceará 2 x 1 Sport Recife – Brasileirão Série B – 27/10/2023;



Sport Recife 2 x 0 Ceará – Brasileirão Série B – 02/07/2023.



Escalações das equipes para o Brasileirão



As escalações podem sofrer alterações de última hora, seja por decisões táticas ou imprevistos como lesões. Mesmo com a competição ainda em sua fase inicial, as equipes já passaram por ajustes significativos, especialmente o Sport, que vive um momento de reformulação em busca de estabilidade.



Por isso, é fundamental acompanhar as atualizações até momentos antes da partida. De todo modo, os nomes cotados para começar em campo refletem o momento atual das equipes e suas estratégias para este confronto direto. Veja em seguida as prováveis escalações.



Ceará



Goleiro: Miguel;



Miguel; Zagueiros: Machado e Marllon;



Machado e Marllon; Laterais: Matheus Bahia (esquerda) e Fabiano (direita);



Matheus Bahia (esquerda) e Fabiano (direita); Meio-campo: Diego, Matheus Araújo e Mugni;



Diego, Matheus Araújo e Mugni; Atacantes: Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul.



Sport



Goleiro: Caique;



Caique; Zagueiros: Chico e Silva;



Chico e Silva; Laterais: Carius (esquerda) e Matheus Alexandre (direita);



Carius (esquerda) e Matheus Alexandre (direita); Meio-campo: Du Queiroz, Rivera e Oliveira;



Du Queiroz, Rivera e Oliveira; Atacantes: Barletta, Lucas Lima e Pablo.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Ceará marcou 2 gols nos últimos 5 jogos;

Nos últimos 5 confrontos diretos, cada equipe venceu duas vezes e houve um empate;

O Sport tem apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos fora de casa, sendo que nenhuma no Brasileirão;

Mais de 2.5 gols aconteceram em 6 dos últimos 10 duelos entre as equipes;

O Sport tem média de 2.1 cartões por jogo nesta temporada.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Ceará x Sport pelo Brasileirão?



O jogo será realizado na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará. A partida está marcada para o dia 17 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro – Série A.



Onde assistir Ceará x Sport?



O jogo entre Ceará x Sport terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Com base no desempenho recente e no histórico de confrontos, o Ceará é considerado o favorito para vencer a partida. O Ceará tem mostrado um melhor futebol, enquanto a fase do Sport está complicada.



Recado do autor



