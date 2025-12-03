Palpite Inter de Milão x Liverpool: Odds e Onde Assistir

Palpite Inter de Milão x Liverpool, em quem apostar na Champions? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Inter de Milão x Liverpool: Gigantes europeus buscam a recuperação após tropeços na rodada anterior. A partida da 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 ocorre na terça-feira, dia 9 de novembro, às 17h00 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.

Os nerazzurri miram a ponta da tabela mesmo após perderem na rodada anterior.

A situação inglesa é mais complicada, com a vaga direta nas oitavas ameaçada após uma surpreendente goleada sofrida na rodada anterior.

Jogos Inter de Milão x Liverpool Palpite rápido - Ambas equipes marcam sim - Odds 1.66 na Br4bet Data e horário Terça-feira - 09/12 - 17h00 (de Brasília) Estádio Giuseppe Meazza Onde assistir HBO Max

Palpites Inter de Milão x Liverpool: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Ambas equipes marcam sim, com odds 1.66 na Br4bet

O ataque das duas equipes na Champions faz a melhor aposta para o confronto ser os dois lados balançando as redes.

A Inter marcou gols em todos os jogos que fez na competição até agora. O Liverpool não vem muito atrás, saindo zerado em apenas uma partida. Sendo assim, ambos marcam um ótimo palpite.

Palpite 2: Total de escanteios Inter de Milão mais de 4.5, com odds 1.70 na BetMGM

Jogando em casa e contra uma defesa que anda mostrando fragilidade, a tendência é a Inter criar muitas chances, o que acaba resultando em muitos escanteios.

Os italianos já tem média de 5.8 cantos por jogo, segundo o Sofascore. Apostar que eles pelo menos seguem com a média de cinco é uma aposta interessante.

Palpite 3: Primeiro gol Inter de Milão, com odds 1.81 na Multibet

Os Liverpool lida com problemas defensivos, e não é só pela goleada sofrida na última rodada. Os ingleses começaram perdendo três dos cinco jogos que fizeram na Champions League.

Com a Inter jogando em casa e dado os problemas do Liverpool, a chance do primeiro gol ser italiano é muito alta.

Odds Inter de Milão x Liverpool - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Inter de Milão Empate Liverpool

Br4bet 2.22 3.50 2.90 BetMGM 2.33 3.55 3.05 Multibet 2.16 3.50 2.83

Mais mercados e Odds Inter de Milão x Liverpool

Inter de Milão x Liverpool palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico

Inter de Milão x Liverpool é um duelo de gigantes europeus que buscam a recuperação na Champions League.

Os italianos perderam a primeira partida da competição na última rodada, e precisam se recuperar para seguir na briga pela liderança.

A situação inglesa é mais complicada, com a goleada em casa na última rodada desencadeando uma crise em Anfield.

Palpite Inter de Milão: Nerazzurri sobrevive ao calendário difícil?

A Inter de Milão vinha sendo uma das melhores equipes da Champions League, mas também era símbolo do calendário via sorteio da nova Champions.

Os nerazzurri venceram os quatro primeiros jogos da competição, mas todos contra equipes mais fracas. Na segunda metade, só vai enfrentar rivais que já jogaram finais da Champions.

No primeiro teste, os italianos foram derrotados por 2 a 1 pelo Atlético de Madrid. Agora, precisa vencer para seguir na briga pela ponta da fase de grupos. Até porque o próximo jogo é exatamente contra o líder Arsenal.

A esperança está no faro artilheiro de Lautaro Martínez. O argentino tem quatro gols em quatro partidas jogadas nesta edição.

Últimos jogos da Inter de Milão

Atlético de Madrid 2 x 1 Inter de Milão - Champions League;

Inter de Milão 0 x 1 Milan - Campeonato Italiano;

Inter de Milão 2 x 0 Lazio – Campeonato Italiano;

Inter de Milão 2 x 1 Kairat – Champions League;

Verona 1 x 2 Inter de Milão – Campeonato Italiano.

Palpite Liverpool: Os Reds se afastam da crise após a goleada?

A última partida do Liverpool na Champions desencadeou uma profunda crise no clube.

A equipe foi goleada por 4 a 1 dentro de Anfield pelo PSV, sendo o ápice de uma sequência de três derrotas seguidas por pelo menos três gols de diferença.

Para piorar, os Reds estão fora do top-8 da fase de liga. Se não se recuperarem, serão obrigados a jogar os playoffs da Champions por uma vaga nas oitavas.

Para que isso não aconteça, precisa arrumar a defesa. Os ingleses sofreram gols em quatro dos cinco jogos que fizeram na Liga dos Campeões.

Últimos jogos do Liverpool

Liverpool 1 x 4 PSV - Champions League;

Liverpool 0 x 3 Nottingham Forest - Premier League;

Manchester City 3 x 0 Liverpool - Premier League;

Liverpool 1 x 0 Real Madrid - Champions League;

Liverpool 2 x 0 Aston Villa - Premier League.

Escalações Inter de Milão x Liverpool

Provável escalação da Inter de Milão

Uma provável escalação da Inter de Milão tem Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Denzel, Çalhanoglu, Barella, Dimarco, Sucic, Lautaro Martínez, Bonny.

Treinador: Cristian Chivu;

Esquema tático mais usado: 3-5-2.

Provável escalação do Liverpool

Uma provável escalação do Liverpool tem Alisson (Mamardashvili), Szoboszlai, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Curtis Jones, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Gakpo, Ekitiké.

Treinador: Arne Slot;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Inter de Milão x Liverpool onde assistir ao vivo

Inter de Milão x Liverpool onde assistir: a partida da sexta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Inter de Milão x Liverpool

Liverpool 0 x 1 Inter de Milão - Champions League 2021/22;

Inter de Milão 0 x 2 Liverpool - Champions League 2021/22;

Inter de Milão 0 x 1 Liverpool - Champions League 2007/08.

Palpite Inter de Milão x Liverpool - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

Inter de Milão x Liverpool é um encontro de gigantes que precisam da recuperação na Champions League. Os donos da casa querem seguir na briga pela liderança, os visitantes buscam encerrar uma forte crise.

As casas com apostas em futebol dão um leve favoritismo aos italianos, pelo fator casa e os problemas do rival. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?

Tabela atualizada da Champions League

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025

Inter de Milão x Liverpool palpite - Perguntas Frequentes

Por que o Alisson não vem sendo titular do Liverpool?

O goleiro brasileiro sofreu uma lesão no fim de setembro e só voltou a jogar no fim de novembro. Ele foi poupado do último jogo da Champions devido a uma doença, mas deve jogar na Itália

Qual é o histórico de Inter de Milão x Liverpool?

As duas equipes se enfrentaram seis vezes na história. Ao todo, são duas vitórias da Inter de Milão e quatro do Liverpool.

Como foi o último jogo entre Inter de Milão e Liverpool?

O Liverpool eliminou a Inter nas oitavas de final da Champions League de 2021/22 mesmo perdendo por 1 a 0 na Inglaterra, pois venceu o jogo de ida por 2 a 0.

