Palpite Inter de Milão: Melhores Mercados e Odds Para Apostar

Veja como e onde dar palpites nos jogos da Inter de Milão. Saiba quais são os melhores prognósticos para o Internazionale no dia de hoje. Análise de futebol completa

A Internazionale de Milão, um dos times mais tradicionais do futebol italiano, é sempre um dos favoritos a conquistar os títulos do “Calcio” da Velha Bota. Por isso, se você gosta de apostar nos jogos da Inter, precisa conhecer a fundo as características desse clube ao longo das temporadas.

Nas melhores casas de apostas do mundo, a Inter é sempre cotada como favorita. No entanto, como chega o time da “capital da moda” para a atual temporada? Quais são os melhores jogadores e o elenco completo? Quais são as casas recomendadas para dar seus palpites na Inter de Milão hoje?

Separei aqui para você todas as informações necessárias sobre esse clube tri-campeão da UEFA Champions League e que, dentro dos gigantes clubes da Itália, é o único que não foi rebaixado.



Equipe atual da Inter de Milão



A Inter, uma grande potência europeia, quase sempre possui plantel com jogadores estrelados. Para a atual temporada, não poderia ser diferente. Abaixo, mostro para você quais são os jogadores que fazem parte do time italiano.



Goleiros:



Yann Sommer;



Josep Martínez;



Raffaele Di Gennaro;



Defensores:



Alessandro Bastoni;



Benjamin Pavard;



Yann Bisseck;



Stefan de Vrij;



Francesco Acerb;



Denzel Dumfries;



Federico Dimarco;



Carlos Augusto;



Matteo Darmian.



Meio-campistas:



Nicolò Barella;



Hakan Çalhanolu;



Henrikh Mkhitaryan;



Davide Frattesi;



Kristjan Asllani;



Piotr Zieliski;



Nicola Zalewski.



Atacantes:



Lautaro Martínez;



Marcus Thuram;



Mehdi Taremi;



Marko Arnautovi;



Joaquín Correa.



Capitão:



O capitão da Inter é Lautaro Martínez, o atacante argentino é uma das grandes estrelas da equipe.



Reservas:



Jogadores como Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Mehdi Taremi e Marko Arnautovi são os reservas mais usados pelo técnico Simone Inzaghi.



Melhores mercados para apostar no jogo da Inter de Milão



Muitas são as opções de apostas na Inter. Isso porque essa é uma equipe versátil e que se comporta bem tanto fora como dentro do San Siro. Abaixo lhe revelo quais são as principais opções.



Vitória Nerazzurri em casa



Jogar no San Siro com o apoio da torcida faz toda a diferença, e a Inter de Milão sabe bem como transformar o fator casa em vantagem. Atuando diante de sua torcida, o time impõe seu ritmo, pressiona os adversários e domina a posse de bola. Então, essa é uma boa ideia.



Dupla Chance – Segurança fora de casa



Agora, atuando fora de Milão, a Inter é um time que mantém sua competitividade. O mercado de Dupla Chance (empate + vitória da Inter) pode ser uma ótima alternativa para quem busca uma aposta mais segura.



Escanteios



Os “cantos” podem ser uma excelente alternativa, principalmente nas bets que pagam rápido. A Inter de Milão trabalha muito bem a posse de bola e busca constantemente o ataque pelas laterais, explorando cruzamentos e jogadas rápidas pelas laterais do gramado. Esse estilo de jogo naturalmente gera muitas finalizações e, consequentemente, um número elevado de escanteios.



Ambos os times marcam



A Inter de Milão é um time ofensivo e gosta de propor o jogo, criando diversas oportunidades de gol. Contudo, também deixa espaços na defesa, o que faz com que suas partidas frequentemente terminem com gols de ambos os lados.



Bets ao vivo



Seja qual for o mercado, apostar ao vivo nos jogos da Inter é sempre interessante. O time costuma fazer partidas pegadas, com pressão, chances de gol e mudanças táticas que podem virar o jogo de uma hora para outra. Assistindo ao jogo, dá para sacar aquele momento certo de entrar na bet.



Perguntas frequentes



Quais as melhores casas para dar palpite na Inter?



A bet365, a Betano e a Esportes da Sorte são casas recomendadas para apostar na Internazionale.



Qual o melhor mercado para fazer palpite na Inter de Milão?



Em jogos da Inter em casa, a melhor aposta é a vitória do time mandante. Isso porque a Inter quase sempre é favorita jogando em seus domínios.



Posso aproveitar algum bônus para apostar na Internazionale?



A Esportes da Sorte oferece apostas grátis para os jogos da Inter. Você pode acessar o site e aproveitar as ofertas.



