Fluminense x Bahia: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Confira estatísticas e escalações de Fluminense x Bahia na Copa do Brasil. Veja onde apostar com segurança e as melhores odds

O duelo entre Fluminense e Bahia acontece no dia 10 de setembro de 2025, às 19h, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.



O Tricolor das Laranjeiras precisa reverter a desvantagem após a derrota no jogo de ida, enquanto o Bahia chega embalado e sonhando com uma vaga na semifinal.



Continue lendo para conferir meu palpite para Fluminense x Bahia, escalações prováveis, estatísticas e melhores mercados para apostar.



Melhores Odds para Fluminense x Bahia na Copa do Brasil



Se você busca o melhor palpite para Fluminense x Bahia, comparar as cotações entre diferentes casas é bem importante. As odds podem variar bastante, principalmente nos mercados de ambas marcam.



Confira abaixo onde encontrar os melhores preços para apostar:

Casa de Apostas Vitória do Fluminense

Empate Vitória do Bahia

Ambas Marcam (Sim)

BetMGM 1.96 3.25 3.90 2.15 Hiperbet 2.01 3.46 3.80 2.29 Estrela Bet 2.05 3.14 3.80 2.12 Multibet 2.05 3.14 3.80 2.12 bet365 1.96 3.20 3.94 2.08

Os 5 melhores palpites para Fluminense x Bahia



O duelo decisivo da Copa do Brasil entre Fluminense e Bahia promete muita intensidade e boas opções de mercado. Analisei estatísticas de Fluminense x Bahia, histórico e momento das equipes para selecionar os palpites mais seguros e com valor para você apostar:



Detalhes dos 5 melhores palpites



Agora vou especificar ainda mais por que esses palpites fazem sentido para Fluminense x Bahia. Usei estatísticas recentes e desempenho individual para comprovar as melhores escolhas.



Mais de 1.5 gols no jogo



O Fluminense marcou 18 gols em 7 jogos na Copa do Brasil (média de 2.6), mostrando um ataque muito produtivo. Já o Bahia balançou as redes 9 vezes em 5 partidas (1.8 de média), mantendo consistência ofensiva.



Nos últimos confrontos diretos, tivemos placares como 3x3 no Brasileirão e vitórias por 2x1, confirmando o histórico de partidas movimentadas. Sem contar que nos 4 dos últimos 6 jogos entre eles tiveram pelo menos 2 gols.



Com ambas equipes mantendo média alta de finalizações (Flu 12.8 e Bahia 13.7 por jogo), o cenário é muito favorável para mais de 1.5 gols e é uma ótima aposta de under/over.







Ambas equipes marcam (Sim)



O Bahia marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos, enquanto o Fluminense sofreu gols em 3 das últimas 4 partidas. Isso mostra equilíbrio e chance real de gols dos dois lados.



Nos confrontos diretos recentes, tivemos Bahia 3x3 Fluminense e jogos decididos por placares curtos, o que reforça a força ofensiva das duas equipes e um excelente mercado para ambos marcam.



Somado a isso, o Bahia tem média de 1.8 gols por jogo, e o Flu, 2.6 gols por partida, tornando o “ambas marcam” uma escolha consistente.







Vitória do Fluminense no 1º tempo



Jogando no Maracanã, o Flu venceu em casa 3 dos últimos 4 jogos. O time carioca costuma começar forte, abrindo vantagem cedo em partidas decisivas.



Além disso, Cano e Everaldo, artilheiros da competição com 4 gols cada, são peças fundamentais no ataque tricolor e podem decidir logo no início.



O Bahia, mesmo em boa fase, sofreu gols na primeira etapa em 3 dos últimos 5 jogos fora de casa, mostrando certa vulnerabilidade inicial.







Handicap +0.75 Bahia



O Bahia chega embalado com 5 vitórias nos últimos 6 jogos, incluindo o triunfo por 1x0 no primeiro duelo contra o Flu. O time tem consistência defensiva, sofrendo apenas 0.4 gols por jogo nesta Copa do Brasil.



Nos confrontos diretos entre Bahia x Fluminense, o Bahia venceu 3 dos últimos 5 jogos, mostrando que tem capacidade de equilibrar mesmo fora de casa.



Esse histórico aliado à solidez defensiva reforça que o Bahia dificilmente será goleado, tornando o handicap +0.75 uma opção segura.







Mais de 8.5 escanteios



O Fluminense tem média de 5.2 escanteios por partida nesta Copa do Brasil, enquanto o Bahia soma 5.3 por jogo. A soma projeta bem acima da linha de 8.5.



Além disso, os dois times têm estilos ofensivos de posse e cruzamentos, o que naturalmente gera cantos. Essa tendência foi confirmada em jogos recentes, onde ambos ultrapassaram 9 escanteios somados.



Com alta média de finalizações (Flu 12.8 e Bahia 13.7), a chance de forçar defesas e gerar escanteios é grande, justificando bem esse mercado.







Outros mercados para apostar em Fluminense x Bahia







Copa do Brasil - quartas de final



As quartas de final da Copa do Brasil 2025 chegam em um momento decisivo, com jogos equilibrados e times tradicionais brigando por vaga na semifinal. Após as partidas de ida, os confrontos estão abertos e prometem emoção máxima na volta.



O Bahia largou na frente ao vencer o Fluminense por 1 a 0, aumentando a pressão sobre o Tricolor carioca no Maracanã. Já o Corinthians venceu o Athletico-PR fora de casa e tem vantagem importante para decidir em casa.



No clássico mineiro, o Cruzeiro surpreendeu e superou o Atlético-MG por 2 a 0, dando passo firme rumo à semifinal. Outro duelo marcante é entre Botafogo x Vasco, que empataram em 1 a 1 no primeiro jogo.



A decisão promete ser equilibrada, já que ambos buscam voltar ao protagonismo nacional. Essa rodada define os quatro semifinalistas, e cada detalhe pode fazer a diferença na luta pela taça.



Próximas partidas pela Copa do Brasil



Corinthians x Athletico-PR – 10/09/2025 – 21:30;



Cruzeiro x Atlético-MG – 11/09/2025 – 19:30;



Botafogo x Vasco – 11/09/2025 – 21:30.



Fluminense - um título é sempre bem-vindo



O Fluminense precisa reverter a derrota por 1 a 0 para o Bahia no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil 2025. No Maracanã, aposta no apoio da torcida e no histórico ofensivo para buscar a classificação.



O time soma 18 gols em 7 jogos no torneio, média de 2.6 por partida. O ataque é o ponto forte, mas a defesa sofreu em jogos recentes e preocupa para o confronto decisivo.



Cano e Everaldo, ambos com 4 gols, são os destaques. Jhon Arias aparece como líder em assistências, porém, o atacante foi vendido e tem feito muita falta ao tricolor carioca.



Nos últimos jogos, o Flu venceu América de Cali e Fortaleza, mas perdeu para RB Bragantino e Bahia, além de empatar com o Santos. A oscilação aumenta a pressão para confirmar reação e sonhar com o título.



Últimos resultados do Fluminense



Santos 0 x 0 Fluminense – Brasileirão Série A – 31/08/2025;



Bahia 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil – 28/08/2025;



RB Bragantino 4 x 2 Fluminense – Brasileirão Série A – 23/08/2025;



Fluminense 2 x 0 América de Cali – Copa Sul-Americana – 19/08/2025;



Fluminense 2 x 1 Fortaleza – Brasileirão Série A – 16/08/2025.



Bahia - É só controlar a pressão



O palpite Bahia ganha força após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil 2025. A equipe chega ao Maracanã com a vantagem no agregado e precisa apenas controlar a pressão para avançar.



Defensivamente, o Bahia tem números sólidos, com média de apenas 0.4 gols sofridos por partida no torneio e 4 jogos sem ser vazado. Esse desempenho dá confiança para segurar a vantagem fora de casa.



Nos destaques, Everaldo aparece com 4 gols e se junta a Kayky, líder em assistências, como armas importantes para explorar os contra-ataques. O equilíbrio entre ataque e defesa tem sido a marca do time.



Analisando as classificações de Fluminense e Bahia, o Tricolor baiano mostrou consistência, vencendo Corinthians, Ceará, Santos e o próprio Flu. Apesar da goleada sofrida para o Mirassol, mantém boa fase e depende apenas de si para chegar à semifinal.



Últimos resultados do Bahia



Mirassol 5 x 1 Bahia – Brasileirão Série A – 31/08/2025;



Bahia 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil – 28/08/2025;



Bahia 2 x 0 Santos – Brasileirão Série A – 24/08/2025;



Bahia 1 x 0 Ceará – Copa do Nordeste – 20/08/2025;



Corinthians 1 x 2 Bahia – Brasileirão Série A – 16/08/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



As partidas de Fluminense x Bahia vêm sendo equilibradas nos últimos anos, com vitórias para ambos os lados e empates decisivos, o que aumenta a expectativa para o duelo atual e o mercado 2-1.



Para aproveitar esse equilíbrio e encontrar valor nos mercados de vitória, gols e handicap, é importante comparar cotações nas melhores casas de apostas, que oferecem odds competitivas para este confronto. Acompanhe os últimos jogos:



Bahia 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil – 28/08/2025;



Bahia 3 x 3 Fluminense – Brasileirão Série A – 09/08/2025;



Fluminense 1 x 0 Bahia – Brasileirão Série A – 04/08/2024;



Bahia 2 x 1 Fluminense – Brasileirão Série A – 16/04/2024;



Bahia 1 x 0 Fluminense – Brasileirão Série A – 31/10/2023.

Escalações das equipes para a Copa do Brasil



O confronto entre Fluminense e Bahia pelas quartas de final promete equilíbrio, com os dois times em busca da vaga na semifinal.



Apesar de alguns desfalques, tanto Renato Gaúcho quanto Rogério Ceni devem mandar a campo formações ofensivas no esquema 4-2-3-1, priorizando intensidade e solidez defensiva.



Confira abaixo as prováveis escalações de Fluminense x Bahia:



Fluminense



Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor aposta na força do ataque e na experiência de Thiago Silva na defesa. Mesmo com oscilações recentes, o time confia na qualidade de Cano e Everaldo para decidir.



Goleiro: Fábio;



Defensores: Renê, Freytes, Thiago Silva, Samuel Xavier;



Meio-campistas: Martinelli, Hércules, Nonato, K. Serna, A. Canobbio;



Atacante: Everaldo.



Bahia



Dirigido por Rogério Ceni, o Bahia chega confiante após a vitória no jogo de ida. A equipe aposta na boa fase defensiva e no talento de Everton Ribeiro e Kayky para surpreender fora de casa.



Goleiro: Ronaldo;



Defensores: Juba, S. Mingo, D. Duarte, Arias;



Meio-campistas: J. Lucas, Acevedo, E. Ribeiro, Cauly, Kayky;



Atacante: W. José.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Fluminense marcou 18 gols em 7 jogos da Copa do Brasil (média 2.6). Já o Bahia balançou as redes 9 vezes em 5 jogos (média 1.8);

Flu sofreu 5 gols, enquanto o Bahia apenas 2 no torneio;

Cano e Everaldo são artilheiros com 4 gols cada;

Fluminense tem média de 12.8 finalizações por partida e o Bahia finaliza ainda mais: 13.7 chutes por jogo;

Flu soma 5.2 escanteios por partida, Bahia chega a 5.3.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo de Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil?



A partida acontece no dia 10 de setembro de 2025, às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.



Onde assistir Fluminense x Bahia?



O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Mesmo com a derrota no jogo de ida, o Fluminense aparece como favorito nas odds, por jogar em casa e ter elenco mais experiente. O Bahia, no entanto, chega confiante e com vantagem no agregado.



Recado do autor



