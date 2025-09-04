Fluminense x Bahia: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Palpite Fluminense x Bahia - Copa do Brasil - 10/09/2025Confira estatísticas e escalações de Fluminense x Bahia na Copa do Brasil. Veja onde apostar com segurança e as melhores odds
Jogue com responsabilidade | 18+
O duelo entre Fluminense e Bahia acontece no dia 10 de setembro de 2025, às 19h, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
O Tricolor das Laranjeiras precisa reverter a desvantagem após a derrota no jogo de ida, enquanto o Bahia chega embalado e sonhando com uma vaga na semifinal.
Continue lendo para conferir meu palpite para Fluminense x Bahia, escalações prováveis, estatísticas e melhores mercados para apostar.
As odds mais competitivas estão disponíveis na Multibet.
Melhores Odds para Fluminense x Bahia na Copa do Brasil
Se você busca o melhor palpite para Fluminense x Bahia, comparar as cotações entre diferentes casas é bem importante. As odds podem variar bastante, principalmente nos mercados de ambas marcam.
Confira abaixo onde encontrar os melhores preços para apostar:
|Casa de Apostas
|Vitória do Fluminense
|Empate
|Vitória do Bahia
|Ambas Marcam (Sim)
|BetMGM
|1.96
|3.25
|3.90
|2.15
|Hiperbet
|2.01
|3.46
|3.80
|2.29
|Estrela Bet
|2.05
|3.14
|3.80
|2.12
|Multibet
|2.05
|3.14
|3.80
|2.12
|bet365
|1.96
|3.20
|3.94
|2.08
Os 5 melhores palpites para Fluminense x Bahia
O duelo decisivo da Copa do Brasil entre Fluminense e Bahia promete muita intensidade e boas opções de mercado. Analisei estatísticas de Fluminense x Bahia, histórico e momento das equipes para selecionar os palpites mais seguros e com valor para você apostar:
- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.47 na BetMGM
- Ambas equipes marcam (Sim), com odds de 2.29 na Hiperbet
- Vitória do Fluminense no 1º tempo, com odds de 2.71 na Estrela Bet
- Empate com handicap +0.75 para o Bahia, com odds de 1.15 na Multibet
- Mais de 8.5 escanteios na partida, com odds de 1.64 na bet365
Detalhes dos 5 melhores palpites
Agora vou especificar ainda mais por que esses palpites fazem sentido para Fluminense x Bahia. Usei estatísticas recentes e desempenho individual para comprovar as melhores escolhas.
Mais de 1.5 gols no jogo
O Fluminense marcou 18 gols em 7 jogos na Copa do Brasil (média de 2.6), mostrando um ataque muito produtivo. Já o Bahia balançou as redes 9 vezes em 5 partidas (1.8 de média), mantendo consistência ofensiva.
Nos últimos confrontos diretos, tivemos placares como 3x3 no Brasileirão e vitórias por 2x1, confirmando o histórico de partidas movimentadas. Sem contar que nos 4 dos últimos 6 jogos entre eles tiveram pelo menos 2 gols.
>> Aposte em Under/Over com Odds de 1.47 na BetMGM
Com ambas equipes mantendo média alta de finalizações (Flu 12.8 e Bahia 13.7 por jogo), o cenário é muito favorável para mais de 1.5 gols e é uma ótima aposta de under/over.
Ambas equipes marcam (Sim)
O Bahia marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos, enquanto o Fluminense sofreu gols em 3 das últimas 4 partidas. Isso mostra equilíbrio e chance real de gols dos dois lados.
Nos confrontos diretos recentes, tivemos Bahia 3x3 Fluminense e jogos decididos por placares curtos, o que reforça a força ofensiva das duas equipes e um excelente mercado para ambos marcam.
>> Odds de 2.29 em ambas marcam na Hiperbet
Somado a isso, o Bahia tem média de 1.8 gols por jogo, e o Flu, 2.6 gols por partida, tornando o “ambas marcam” uma escolha consistente.
Vitória do Fluminense no 1º tempo
Jogando no Maracanã, o Flu venceu em casa 3 dos últimos 4 jogos. O time carioca costuma começar forte, abrindo vantagem cedo em partidas decisivas.
Além disso, Cano e Everaldo, artilheiros da competição com 4 gols cada, são peças fundamentais no ataque tricolor e podem decidir logo no início.
>> Odds de 2.71 na Estrela Bet
O Bahia, mesmo em boa fase, sofreu gols na primeira etapa em 3 dos últimos 5 jogos fora de casa, mostrando certa vulnerabilidade inicial.
Handicap +0.75 Bahia
O Bahia chega embalado com 5 vitórias nos últimos 6 jogos, incluindo o triunfo por 1x0 no primeiro duelo contra o Flu. O time tem consistência defensiva, sofrendo apenas 0.4 gols por jogo nesta Copa do Brasil.
Nos confrontos diretos entre Bahia x Fluminense, o Bahia venceu 3 dos últimos 5 jogos, mostrando que tem capacidade de equilibrar mesmo fora de casa.
>> Handicap com Odds de 1.15 na Multibet
Esse histórico aliado à solidez defensiva reforça que o Bahia dificilmente será goleado, tornando o handicap +0.75 uma opção segura.
Mais de 8.5 escanteios
O Fluminense tem média de 5.2 escanteios por partida nesta Copa do Brasil, enquanto o Bahia soma 5.3 por jogo. A soma projeta bem acima da linha de 8.5.
Além disso, os dois times têm estilos ofensivos de posse e cruzamentos, o que naturalmente gera cantos. Essa tendência foi confirmada em jogos recentes, onde ambos ultrapassaram 9 escanteios somados.
>> Excelentes Odds de 1.64 na bet365
Com alta média de finalizações (Flu 12.8 e Bahia 13.7), a chance de forçar defesas e gerar escanteios é grande, justificando bem esse mercado.
Outros mercados para apostar em Fluminense x Bahia
Copa do Brasil - quartas de final
As quartas de final da Copa do Brasil 2025 chegam em um momento decisivo, com jogos equilibrados e times tradicionais brigando por vaga na semifinal. Após as partidas de ida, os confrontos estão abertos e prometem emoção máxima na volta.
O Bahia largou na frente ao vencer o Fluminense por 1 a 0, aumentando a pressão sobre o Tricolor carioca no Maracanã. Já o Corinthians venceu o Athletico-PR fora de casa e tem vantagem importante para decidir em casa.
No clássico mineiro, o Cruzeiro surpreendeu e superou o Atlético-MG por 2 a 0, dando passo firme rumo à semifinal. Outro duelo marcante é entre Botafogo x Vasco, que empataram em 1 a 1 no primeiro jogo.
A decisão promete ser equilibrada, já que ambos buscam voltar ao protagonismo nacional. Essa rodada define os quatro semifinalistas, e cada detalhe pode fazer a diferença na luta pela taça.
>> Saiba mais sobre a Copa do Brasil 2025
Próximas partidas pela Copa do Brasil
- Corinthians x Athletico-PR – 10/09/2025 – 21:30;
- Cruzeiro x Atlético-MG – 11/09/2025 – 19:30;
- Botafogo x Vasco – 11/09/2025 – 21:30.
Fluminense - um título é sempre bem-vindo
O Fluminense precisa reverter a derrota por 1 a 0 para o Bahia no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil 2025. No Maracanã, aposta no apoio da torcida e no histórico ofensivo para buscar a classificação.
O time soma 18 gols em 7 jogos no torneio, média de 2.6 por partida. O ataque é o ponto forte, mas a defesa sofreu em jogos recentes e preocupa para o confronto decisivo.
Cano e Everaldo, ambos com 4 gols, são os destaques. Jhon Arias aparece como líder em assistências, porém, o atacante foi vendido e tem feito muita falta ao tricolor carioca.
Nos últimos jogos, o Flu venceu América de Cali e Fortaleza, mas perdeu para RB Bragantino e Bahia, além de empatar com o Santos. A oscilação aumenta a pressão para confirmar reação e sonhar com o título.
>> Confira mais previsões para apostar no Fluminense hoje
Últimos resultados do Fluminense
- Santos 0 x 0 Fluminense – Brasileirão Série A – 31/08/2025;
- Bahia 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil – 28/08/2025;
- RB Bragantino 4 x 2 Fluminense – Brasileirão Série A – 23/08/2025;
- Fluminense 2 x 0 América de Cali – Copa Sul-Americana – 19/08/2025;
- Fluminense 2 x 1 Fortaleza – Brasileirão Série A – 16/08/2025.
Bahia - É só controlar a pressão
O palpite Bahia ganha força após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil 2025. A equipe chega ao Maracanã com a vantagem no agregado e precisa apenas controlar a pressão para avançar.
Defensivamente, o Bahia tem números sólidos, com média de apenas 0.4 gols sofridos por partida no torneio e 4 jogos sem ser vazado. Esse desempenho dá confiança para segurar a vantagem fora de casa.
Nos destaques, Everaldo aparece com 4 gols e se junta a Kayky, líder em assistências, como armas importantes para explorar os contra-ataques. O equilíbrio entre ataque e defesa tem sido a marca do time.
Analisando as classificações de Fluminense e Bahia, o Tricolor baiano mostrou consistência, vencendo Corinthians, Ceará, Santos e o próprio Flu. Apesar da goleada sofrida para o Mirassol, mantém boa fase e depende apenas de si para chegar à semifinal.
>> Confira mais previsões para apostar no Bahia hoje
Últimos resultados do Bahia
- Mirassol 5 x 1 Bahia – Brasileirão Série A – 31/08/2025;
- Bahia 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil – 28/08/2025;
- Bahia 2 x 0 Santos – Brasileirão Série A – 24/08/2025;
- Bahia 1 x 0 Ceará – Copa do Nordeste – 20/08/2025;
- Corinthians 1 x 2 Bahia – Brasileirão Série A – 16/08/2025.
Melhores plataformas para apostar na Copa do Brasil
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
As partidas de Fluminense x Bahia vêm sendo equilibradas nos últimos anos, com vitórias para ambos os lados e empates decisivos, o que aumenta a expectativa para o duelo atual e o mercado 2-1.
Para aproveitar esse equilíbrio e encontrar valor nos mercados de vitória, gols e handicap, é importante comparar cotações nas melhores casas de apostas, que oferecem odds competitivas para este confronto. Acompanhe os últimos jogos:
- Bahia 1 x 0 Fluminense – Copa do Brasil – 28/08/2025;
- Bahia 3 x 3 Fluminense – Brasileirão Série A – 09/08/2025;
- Fluminense 1 x 0 Bahia – Brasileirão Série A – 04/08/2024;
- Bahia 2 x 1 Fluminense – Brasileirão Série A – 16/04/2024;
- Bahia 1 x 0 Fluminense – Brasileirão Série A – 31/10/2023.
Escalações das equipes para a Copa do Brasil
O confronto entre Fluminense e Bahia pelas quartas de final promete equilíbrio, com os dois times em busca da vaga na semifinal.
Apesar de alguns desfalques, tanto Renato Gaúcho quanto Rogério Ceni devem mandar a campo formações ofensivas no esquema 4-2-3-1, priorizando intensidade e solidez defensiva.
Confira abaixo as prováveis escalações de Fluminense x Bahia:
Fluminense
Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor aposta na força do ataque e na experiência de Thiago Silva na defesa. Mesmo com oscilações recentes, o time confia na qualidade de Cano e Everaldo para decidir.
- Goleiro: Fábio;
- Defensores: Renê, Freytes, Thiago Silva, Samuel Xavier;
- Meio-campistas: Martinelli, Hércules, Nonato, K. Serna, A. Canobbio;
- Atacante: Everaldo.
Bahia
Dirigido por Rogério Ceni, o Bahia chega confiante após a vitória no jogo de ida. A equipe aposta na boa fase defensiva e no talento de Everton Ribeiro e Kayky para surpreender fora de casa.
- Goleiro: Ronaldo;
- Defensores: Juba, S. Mingo, D. Duarte, Arias;
- Meio-campistas: J. Lucas, Acevedo, E. Ribeiro, Cauly, Kayky;
- Atacante: W. José.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- Fluminense marcou 18 gols em 7 jogos da Copa do Brasil (média 2.6). Já o Bahia balançou as redes 9 vezes em 5 jogos (média 1.8);
- Flu sofreu 5 gols, enquanto o Bahia apenas 2 no torneio;
- Cano e Everaldo são artilheiros com 4 gols cada;
- Fluminense tem média de 12.8 finalizações por partida e o Bahia finaliza ainda mais: 13.7 chutes por jogo;
- Flu soma 5.2 escanteios por partida, Bahia chega a 5.3.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo de Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil?
A partida acontece no dia 10 de setembro de 2025, às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Onde assistir Fluminense x Bahia?
O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Mesmo com a derrota no jogo de ida, o Fluminense aparece como favorito nas odds, por jogar em casa e ter elenco mais experiente. O Bahia, no entanto, chega confiante e com vantagem no agregado.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
