Brasil x Chile: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Brasil e Chile se enfrentam pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo no dia 04 de setembro de 2025, às 21h30, no Maracanã.



A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa de 2026 e o jogo servirá de teste para o treinador Carlo Ancelotti.



Por outro lado, a Seleção Chilena ocupa a última colocação nas Eliminatórias e não tem mais chances de ir ao torneio mundial do próximo ano.



Confira aqui os principais palpites, odds da Brazino, escalações e as melhores casas de apostas para esse confronto.



Melhores Odds para Brasil x Chile nas Eliminatórias da Copa



Aqui estão as melhores odds para fazer as suas apostas em Brasil x Chile nas melhores casas de apostas no Brasil.



Os 5 melhores palpites para Brasil x Chile



Chile x Brasil fazem um duelo de times que já não tem mais objetivos nas Eliminatórias, mas que será interessante para os brasileiros em termos de testes. Para ajudar você a fazer suas apostas, trouxe aqui os melhores palpites para Brasil x Chile. Veja aqui!



Detalhes dos 5 melhores palpites



Veja todos os melhores palpites para Chile x Brasil detalhados abaixo:



Palpite 1: Brasil – Handicap -1,5



O Brasil já está classificado, mas com certeza deve ir para cima do Chile, principalmente porque muitos jogadores convocados vão querer mostrar serviço para o novo treinador e garantir sua vaga na próxima Copa.



Por isso, a seleção deve vencer por, pelo menos, dois gols de diferença, porque enfrenta um rival frágil. O mercado “Brasil – Handicap -1,5” com odds 1.68 na Br4Bet é um bom palpite para Brasil x Chile.





Palpite 2: João Pedro para marcar a qualquer momento



O brasileiro está em uma fase iluminada e marcou gol em 6 dos últimos sete jogos em que entrou em campo.



Por isso, apostar no mercado “João Pedro para marcar a qualquer momento” com odds 2.37 na Brazino é uma ótima escolha de palpite para Brasil x Chile.







Palpite 3: Estevão – Mais de 0,5 chutes a gol



Outro brasileiro em alta no Chelsea nesta temporada é o jovem Estevão, que, mesmo marcando poucos gols em comparação ao seu compatriota, costuma ser participativo nas jogadas de ataque e chutar bastante ao gol adversário.



Por isso, vejo na opção de mercado “Estevão – Mais de 0,5 chutes a gol” com odds 1.55 na BetMGM como uma escolha confiável para fazer seu palpite em Brasil x Chile.







Palpite 4: Menos de 3 gols no jogo



Apesar da enorme fragilidade do Chile, o Brasil também não tem conseguido fazer jogos com tantos gols até aqui nas Eliminatórias. Por isso mesmo, podemos imaginar uma partida com poucas bolas na rede.



Vejo o mercado “menos de 3 gols no jogo”, com cotações 1.58, como um palpite interessante para Brasil x Chile na penúltima rodada das eliminatórias.







Palpite 5: Mais de 4,5 cartões



Chile x Brasil já não vale mais nada em termos de classificações para as duas seleções, mas mesmo assim pode ser um jogo com muitos cartões, como aconteceu nos jogos mais recentes entre os dois.



Além disso, a Seleção Chilena tem feito partidas com um alto número de cartões amarelos e também alguns vermelhos, então o mercado “mais de 4,5 cartões” com odds 1,66 na Estrela Bet é o nosso último palpite para Brasil x Chile.







Outros mercados para apostar em Brasil x Chile







Eliminatórias da Copa do Mundo



As Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 são uma competição com muita intensidade, pressão e jogos bem interessantes. É tudo o que vemos na Libertadores e Sulamericana, mas ao nível de seleções. E Brasil e Chile já fizeram partidas bem interessantes ao longo da história.



O Brasil sofreu ao longo dessas Eliminatórias, mudou de treinador três vezes, mas conseguiu antecipadamente a vaga para Copa do Mundo de 2026. Os dois últimos jogos servirão de testes para o treinador Carlo Ancelotti observar alguns jogadores no elenco.



Por outro lado, o Chile decepcionou seus torcedores mais uma vez e não irá à Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Esse período de quase 10 anos marca o final de uma geração vencedora e bicampeão da Copa América e o declínio da seleção atual.



Próximas partidas pelo Eliminatórias da Copa



Argentina x Venezuela – 04/09/2025 – 20:30;



Colômbia x Bolívia – 04/09/2025 – 20:30;



Paraguai x Equador – 04/09/2025 – 20:30;



Uruguai x Peru – 04/09/2025 – 20:30.



Brasil – Vencer para recuperar a moral da Seleção



A verdade é que as duas últimas partidas do Brasil pouco valem para a seleção, que já está classificada à próxima Copa do Mundo. Mesmo com todos os problemas enfrentados ao longo da campanha, a vaga veio de forma antecipada.



Porém, os dois jogos restantes terão um gosto especial para vários jogadores, que têm a chance de garantir um lugar na convocação final para a Copa de 2026. Por isso mesmo, devemos ver o time jogando com muita vontade no Maracanã na próxima quinta.



Entre os nomes que tentam impressionar Carlo Ancelotti está Kaio Jorge, atual artilheiro do Brasileirão pelo Cruzeiro, Paquetá, absolvido na Inglaterra recentemente, e nomes como João Pedro e Fabrício Bruno, que tentam se firmar na seleção.



Últimos resultados do Brasil



Chile – Conquistar uma vitória para terminar bem as Eliminatórias



A Seleção Chilena precisa de uma reformulação geral se quiser voltar a disputar uma Copa do Mundo daqui cinco anos. E apesar dela ter começado desde 2022, parece ter surtido pouco efeito.



Dos bicampeões da Copa América em 2015 e 2016, somente Alexis Sánchez e Arturo Vidal continuam na seleção. Mas nas palavras do primeiro, hoje um veterano de 36 anos, a “geração dourada” do Chile está enterrada e a seleção precisa de um novo rumo.



A última vitória dos chilenos nas eliminatórias foi contra a Venezuela, em novembro de 2024, quando o time ainda tinha chances remotas de classificação. A derrota e eliminação para a Bolívia rendeu a demissão do técnico Ricardo Gareca em junho.



Últimos resultados do Chile



Bolívia 2x0 Chile;



Chile 0x1 Argentina;



Chile 0x0 Equador;



Paraguai 1x0 Chile;



Chile 6x1 Panamá.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Chile x Brasil tem um histórico de jogos marcantes em diferentes torneios. A seleção canarinho tem conseguido melhores resultados e não perde desde 2017. Veja abaixo as partidas entre Brasil e Chile mais recentes.



Chile 1x2 Brasil - 1010/2024;



Brasil 4x0 Chile - 24/03/2022;



Chile 0x1 Brasil – 02/09/2021;



Brasil 1x0 Chile - 02/07/2021;



Brasil 3x0 Chile - 10/10/2017.



Escalações das equipes para as Eliminatórias da Copa



Os dois times devem ter mudanças em suas formações em relação aos últimos jogos das Eliminatórias. Veja as prováveis escalações de Brasil x Chile.



Brasil



O técnico Carlo Ancelotti deve fazer testes com diferentes jogadores nessa partida das Eliminatórias e é provável que o time escalado seja esse:



Goleiro: Alisson;



Laterais: Wesley, Douglas Santos;



Zagueiros: Marquinhos, Gabriel Magalhães;



Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro e Lucas Paquetá;



Atacantes: Estevão, Raphinha e João Pedro.



Chile



Nicolás Córdova será o treinador do Chile para o duelo contra o Brasil e ele deve promover algumas mudanças na equipe titular:



Goleiro: Reyes;



Laterais: Hormazábal, Suazo;



Zagueiros: Maripán, Kuscevic;



Meio-campistas: Echeverría, Cepeda e Saavedra;



Atacantes: Osório, Assadi e Brereton Díaz.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Confira as principais estatísticas para fazer apostas certeiras nas melhores casas:



O Brasil não perde do Chile desde 2017;

O Chile venceu apenas um dos últimos 20 jogos contra o Brasil;

O atacante João Pedro marcou gols em seis dos últimos jogos que disputou;

O Brasil tem uma média de 5,25 escanteios a favor, enquanto a média de cantos do Chile é de 4,56 por partida.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Brasil x Chile pelas Eliminatórias da Copa?



O jogo entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa, acontecerá no dia 04 de setembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida será disputada às 21h30, no horário de Brasília.



Onde assistir Brasil x Chile?



A partida entre Brasil x Chile terá transmissão ao vivo da TV Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada) e GE TV (Streaming).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Brasil é o grande favorito para vencer essa partida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo nas melhores casas de apostas.



Recado do autor



