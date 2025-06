Palpite Brasil x Paraguai Hoje: Melhores Odds Para Apostar

Palpite Brasil x Paraguai: Encontre os melhores mercados, as odds e as classificações de Brasil x Paraguai para apostar com mais segurança nas eliminatórias

Brasil x Paraguai se enfrentam no dia 10 de junho de 2025 na Neo Química Arena, em São Paulo. Essa partida tem tudo para ser eletrizante, já que pode garantir a classificação de uma das seleções para a Copa do Mundo de 2026. A seleção paraguaia tem demonstrado uma enorme consistência nas últimas rodadas e não perde há nove jogos pelas Eliminatórias.



Nesse período, inclusive, os paraguaios dirigidos por Gustavo Alfaro venceram o Brasil por 1x0 no Defensores del Chaco. Com uma boa campanha, Los Guaraníes já estão em 3º lugar e podem garantir a vaga na próxima Copa se conseguirem o triunfo em São Paulo.



Por outro lado, o Brasil se mantém sem conseguir embalar nas Eliminatórias após mais um empate (são três nos últimos cinco jogos). A boa notícia da equipe comandada agora por Carlo Ancelotti foi o sistema defensivo, que com Casemiro protegendo o meio, se tornou mais forte. Por outro lado, o ataque brasileiro foi muito fraco e precisa melhorar.



Se você quer ficar por dentro de tudo sobre esse confronto decisivo e fazer as apostas mais acertadas, não deixe de ler!



Este conteúdo vai trazer tudo o que você precisa para o jogo, como os melhores palpites, as principais casas de apostas no Brasil, os mercados de apostas mais promissores, odds elevadas e escalações atualizadas para fazer bons palpites em Brasil x Paraguai!



Os 5 melhores palpites do jogo – Brasil x Paraguai



A partida entre Brasil x Paraguai vai ser de muita emoção, afinal, as duas seleções lutam pela vitória para garantir a classificação antecipada. Para ajudar você a fazer apostas mais seguras, reuni aqui os 5 melhores palpites para esse confronto das Eliminatórias da Copa!



Paraguai – Handicap +1.5



A seleção comandada por Gustavo Alfaro vem de nove jogos sem perder nas Eliminatórias, o que levou Los Guaraníes à 3ª posição e encaminhou a classificação à Copa de 2026.



Os paraguaios empataram seus últimos seis jogos como visitantes na qualificação para o próximo Mundial. Por essa série invicta e a instabilidade do Brasil, acredito que a Albirroja possa sair com um empate ou no máximo uma derrota simples por um gol de diferença.



Assim, o mercado Paraguai – Handicap +1.5 me parece um palpite seguro, visto que você só perde a aposta se a seleção de Carlo Ancelotti vencer por dois ou mais gols de diferença.



Vini Jr. – Mais de 0.5 chutes a gol



O jogador do Real Madrid foi sem dúvidas o melhor no fraco ataque da seleção contra o Equador e com certeza deverá ser um dos destaques ofensivos do time de Ancelotti contra os paraguaios em casa.



Com uma média acima de 2 finalizações na direção do gol na temporada, apostar em Vini Jr. para dar mais de 0.5 chutes a gol me parece um ótimo palpite para Brasil x Paraguai.



Brasil – Mais de 4,5 escanteios



A Seleção Brasileira tem uma média de cinco escanteios por partida quando atua em casa pelas Eliminatórias. Como esse deverá ser um jogo em que os paraguaios vão esperar mais e o time de Vini Jr. e companhia vai para cima, esse número deve se manter.



Portanto, acredito que apostar que a Seleção Brasileira terá mais de 4,5 escanteios a seu favor é um bom palpite em Brasil x Paraguai.



Menos de 3 gols



Das últimas cinco partidas de Paraguai x Brasil, três delas acabaram com menos de três gols. As exceções foram as goleadas brasileiras por 4x1, na última Copa América, e 4x0 nas Eliminatórias para o Qatar em 2022.



Ainda que a Seleção Paraguaia tenha conseguido dois empates por 2x2 nos últimos compromissos como visitante, esse jogo deverá ser bem mais equilibrado, como aconteceu em Assunção. Assim, acredito que menos de 3 gols é uma boa escolha de palpite entre Brasil x Paraguai.



Ambas as equipes marcam - Não



O mercado “ambas as equipes marcam – não” bateu em 4 dos últimos cinco duelos entre brasileiros e paraguaios. Inclusive, no jogo do 1º turno das Eliminatórias em Assunção.



Ainda que esse mercado não tenha dado green nos últimos jogos da seleção canarinho em casa e dos albirrojos como visitantes, acredito que ele tem tudo para bater nesse duelo e por isso vejo como um bom palpite para Brasil x Paraguai.



Eliminatórias da Copa – O sonho de ir ao próximo Mundial



As eliminatórias da Copa do Mundo são sempre um atrativo pela emoção dos jogos e porque as seleções precisam dar o máximo de esforço para ir ao sonhado Mundial. O Brasil é sempre um dos favoritos a ficar com uma vaga para a Copa e por isso mesmo, com tanta expectativa, precisa manter uma alta performance e conseguir a classificação o quanto antes.

Por outro lado, os paraguaios não vão há um Mundial desde 2010 e também chegam com uma grande pressão para conseguir essa vaga. No momento, os comandados de Gustavo Alfaro chamam a atenção na América do Sul pelo ótimo desempenho: são nove jogos de invencibilidade e o 3º lugar na classificação.

Com uma vitória em São Paulo, La Albirroja confirmará seu retorno a uma Copa do Mundo após 16 anos. Por isso mesmo, será um jogo de “vida ou morte” em termos de classificações para Brasil x Paraguai.

Já a seleção canarinho vem decepcionando seus torcedores e o mundo do futebol. Agora sob o comando Carlo Ancelotti, o Brasil chega a seu terceiro treinador nas eliminatórias buscando garantir a vaga sem sustos. A vitória em casa dá à seleção pentacampeã a classificação à Copa de 2026 com duas rodadas de antecedência.



Brasil – Vencer para garantir a vaga e evitar vexames



O Brasil venceu somente uma das últimas cinco partidas pelas Eliminatórias, mas quando falamos apenas dos jogos em casa, a seleção canarinho venceu três dos últimos quatro compromissos.



A chegada de Carlo Ancelotti deu novo ânimo ao time e aos torcedores, e mesmo com o empate diante do Equador, foi possível ver evoluções na equipe. A defesa foi mais estável, principalmente com a presença de Casemiro.



Já o ataque tem muito a melhorar, mas o treinador italiano terá à disposição para essa partida o atacante Raphinha, escolhido o melhor da La Liga na temporada. Com uma vitória na Neo Química, o Brasil pode selar a vaga para a Copa de 2026.



Últimos resultados do Brasil



Equador 0x0 Brasil;



Argentina 4x1 Brasil



Brasil 2x1 Colômbia



Brasil 1x1 Uruguai



Venezuela 1x1 Brasil



Paraguai – Vencer para voltar à Copa depois de 16 anos



Poucos acreditavam que o Paraguai pudesse estar entre os três primeiros e perto de garantir uma vaga com antecedência no início das Eliminatórias. Porém, os comandados de Gustavo Alfaro emplacaram uma sequência impressionante.



São nove jogos de invencibilidade, incluindo vitórias contra Brasil, Argentina e Uruguai em Assunção. Os paraguaios estão muito perto de garantir o retorno a uma Copa do Mundo depois de 16 anos, e podem conseguir isso vencendo em São Paulo.



Os destaques dos Guaraníes ficam por conta de Antonio Sanabria, Miguel Almiron, Matías Galarza e Julio Enciso, esses dois últimos foram os autores dos gols contra o Uruguai. Na reserva, ainda há nomes como Ángel Romero e Mathias Vllasanti.

Últimos resultados do Paraguai



Paraguai 2x1 Uruguai;



Colômbia 2x2 Paraguai;



Paraguai 1x0 Chile;



Bolívia 2x2 Paraguai



Paraguai 2x1 Argentina



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico recente de partidas de Paraguai x Brasil é favorável à seleção canarinho, apesar dos paraguaios terem vencido o último confronto no 1º turno das Eliminatórias, em Assunção. Nos cinco jogos mais recentes, o Brasil tem três vitórias, contra uma dos paraguaios e um empate (com vitória brasileira nos pênaltis):



Paraguai 0x1 Brasil - 10/09/2024;



Paraguai 1x4 Brasil - 28/06/2024;



Brasil 4x0 Paraguai - 01/02/2022;



Paraguai 0x2 Brasil - 08/06/2021;



Brasil 0x0 Paraguai – 27/06/2019.



Escalações das equipes para as Eliminatórias da Copa



O Brasil deve ter praticamente a mesma escalação do jogo contra o Equador, com exceção da volta de Raphinha, que deve entrar no lugar de Estevão. O técnico Gustavo Alfaro também deve repetir o time que venceu o Uruguai. Abaixo você encontra as prováveis escalações de Brasil x Paraguai.



Brasil



As mudanças após o empate contra o Equador devem ser mínimas no Brasil, principalmente porque Carlo Ancelotti ainda está conhecendo seu elenco. A principal diferença deve ser Raphinha, que volta de suspensão e entra na titular. A titularidade de Richarlison não está garantida após a péssima partida de quinta-feira.



Goleiro: Alisson;



Alisson; Laterais: Vanderson, Alex Sandro;



Vanderson, Alex Sandro; Zagueiros: Marquinhos, Alexsandro;



Marquinhos, Alexsandro; Meio-campista s: Gerson, Bruno Guimarães, Casemiro;



s: Gerson, Bruno Guimarães, Casemiro; Atacantes: Raphinha, Vini Jr. e Richarlison.

Paraguai



Com o grande resultado conquistado em casa contra o Uruguai, o argentino Alfaro deve manter o mesmo time para enfrentar o Brasil em São Paulo, exceto se houver alguma lesão até lá.



Goleiro: Gatito Fernández;



Gatito Fernández; Laterais: Junior Alonso, Juan Cáceres;



Junior Alonso, Juan Cáceres; Zagueiros: Omar Alderete, Gustavo Gómez;



Omar Alderete, Gustavo Gómez; Meio-campistas: Julio Enciso, Matías Galarza, Andres Cubas, Diego Gomez;



Julio Enciso, Matías Galarza, Andres Cubas, Diego Gomez; Atacantes: Miguel Almirón e Antonio Sanabria.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Brasil x Paraguai mais relevantes para você fazer seus palpites na partida:



O Brasil venceu 3 dos últimos quatro jogos em casa pelas Eliminatórias;

Raphinha é o artilheiro do Brasil nas Eliminatórias da Copa com 5 gols;

O Paraguai está há nove jogos invictos nas Eliminatórias

O histórico dos últimos jogos entre Brasil e Paraguai tem uma média de 29 faltas por partida;



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias da Copa?



A partida entre Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias da Copa será no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45, horário de Brasília.



Onde assistir Brasil x Paraguai?



O jogo entre Brasil e Paraguai poderá ser acompanhado ao vivo pelas melhores plataformas de transmissão esportiva. No Brasil, será possível assistir pela Globo e pelos canais SporTV.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Brasil surge como grande favorito para vencer a partida nas principais casas de apostas. Afinal, a seleção canarinho não perde há quatro jogos em casa. Porém, vale ressaltar a ótima fase dos paraguaios com 9 partidas de invencibilidade.



Recado do autor



