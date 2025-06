Palpite Equador x Brasil: Melhores Odds Para Apostar Hoje

Confira o melhor palpite Equador x Brasil nas Eliminatórias da Copa, veja as estatísticas, escalações e as odds mais vantajosas para apostar

O confronto entre Equador x Brasil acontece nesta quinta-feira, 5 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com início marcado para às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. E já adianto: esse duelo promete equilíbrio, altitude e muita tensão.



O Brasil chega pressionado, tentando se recuperar depois de atuações irregulares nas últimas rodadas, enquanto o Equador aposta no fator casa – e na altitude – para surpreender novamente. As classificações de Equador x Brasil mostram uma disputa acirrada no meio da tabela, com ambos buscando firmar presença entre os quatro primeiros.



Se você quer entender as escalações prováveis, saber quais estatísticas realmente importam e conferir meus palpites mais certeiros com base no momento atual das equipes, segue comigo até o fim deste artigo. Vou te mostrar onde estão os melhores mercados para apostar com confiança no jogo Brasil x Equador nas melhores casas de apostas.



Os 5 melhores palpites do jogo - Equador x Brasil



Este jogo marca a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira, que busca recuperação após uma sequência de resultados abaixo do esperado. O Equador, por sua vez, vem de uma campanha sólida e aposta no fator casa para surpreender. A seguir, apresento os cinco melhores palpites para esta partida:



Odds para apostar em Equador x Brasil na Eliminatórias da Copa



Ambas as equipes marcam: Sim



Apesar da tendência a poucos gols, 5/7 jogos do Brasil e 4/7 do Equador tiveram ambas as equipes marcando. Isso mostra que os dois times têm capacidade ofensiva mesmo quando enfrentam sistemas fechados.



Com xG (gols esperados) de 1.28 para o Equador e 1.41 para o Brasil, podemos esperar que os dois criem chances reais. Em um confronto de alta exigência como esse, a pressão por pontuar pode levar a pelo menos um gol para cada lado.



Brasil marca primeiro



O Brasil saiu na frente em 3 dos últimos 7 jogos, e o Equador marcou primeiro em 4/7. Mas a estreia de Ancelotti deve influenciar na postura inicial da seleção brasileira, que tende a entrar em campo com mais intensidade ofensiva.



Além disso, os números médios mostram que o Brasil finaliza mais: são 12.29 chutes por jogo contra 10.86 do Equador. Também acerta mais o gol (3.71 vs 3). Isso aumenta as chances de a seleção abrir o placar.



Cartões: Mais de 4.5 na partida



Equador e Brasil somam média de 2 e 2.86 cartões, respectivamente. Isso projeta quase 5 cartões por jogo no total. Com a pressão típica de Eliminatórias e o histórico recente de confrontos pegados entre as seleções, a tendência é de um jogo com muitas faltas.



Além disso, o Brasil sofre mais quando enfrenta seleções que jogam com intensidade física, o que costuma gerar mais faltas táticas e cartões. A tensão por pontos importantes vai aumentar o número de infrações.



Mais de 9 escanteios totais



Somando as médias de escanteios: Equador (3.71) + Brasil (4.43) = 8.14 por jogo. Em jogos decisivos, esse número tende a subir por conta do volume ofensivo e chutes travados ou cruzamentos bloqueados.



Se o jogo estiver truncado, as equipes buscarão alternativas pelas laterais, gerando escanteios. Em duelos com pressão de pontuação, o total acima de 9 cantos se torna uma aposta bastante plausível.



Dupla chance: Brasil ou empate



A seleção brasileira venceu 2 dos últimos 7 jogos e empatou outros 4. Isso mostra que, mesmo em má fase, o time costuma evitar derrotas. Já o Equador, apesar de estar estável, também empatou bastante (3/7), o que reforça o valor de uma aposta em “Brasil ou empate” no mercado de dupla chance.



Considerando que ambos têm 6/7 jogos com resultado de vitória ou empate, esse palpite se destaca como uma alternativa mais segura, especialmente se você busca reduzir riscos em combinadas. A consistência defensiva do Equador (sofreu apenas 0.71 gols por jogo) também sugere um jogo equilibrado.



Eliminatórias da Copa - América do Sul



As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão em sua fase decisiva, com as seleções disputando intensamente as vagas para o torneio que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.



Atualmente, a Argentina lidera a tabela com 31 pontos em 14 jogos, já assegurando sua classificação antecipada para o Mundial. Na sequência, o Equador ocupa a segunda posição com 23 pontos, seguido por Uruguai, Brasil e Paraguai, todos com 21 pontos, mas diferenciados pelos critérios de desempate. A Colômbia aparece em sexto lugar com 20 pontos, completando o grupo de classificados diretos até o momento.



Para o duelo entre Equador x Brasil, os dois times chegam com objetivos distintos, mas igualmente pressionados. O Equador, com campanhas consistentes em casa, aposta na altitude de Quito como aliada para se manter na parte de cima da tabela.



Já o Brasil, agora sob o comando de Carlo Ancelotti, vive um momento de transição e busca retomar a confiança com um futebol mais equilibrado. Esse confronto é chave para medir a força real das duas seleções nesta caminhada rumo à Copa.



Equador - Manter o segundo lugar



O Equador chega à 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ocupando a segunda posição na tabela, com 23 pontos em 14 jogos. A equipe comandada por Sebastián Beccacece, sofreu apenas 5 gols até o momento, o que representa a melhor defesa da competição. No ataque, o time marcou 13 gols, com destaque para Enner Valencia e Gonzalo Plata, que têm sido peças-chave no setor ofensivo



Nos últimos confrontos, o Equador demonstrou solidez, vencendo a Bolívia por 4 a 0 e empatando com a Colômbia em partidas anteriores. No entanto, enfrentou dificuldades no último encontro com o Brasil, em setembro de 2024, quando foi derrotado por 1 a 0 em Curitiba.



Naquela partida, o Equador teve menos posse de bola (42,6%) e finalizou menos vezes no gol (2 contra 3 do Brasil), evidenciando a necessidade de maior agressividade ofensiva contra adversários de alto nível. Para o próximo confronto, a equipe contará com o retorno de Moisés Caicedo, após suspensão, e do zagueiro Félix Torres, recuperado de lesão, reforçando o meio-campo e a defesa.



Últimos resultados do Equador



Chile 0 x 0 Equador – Eliminatórias da Copa – 25/03/2025;



Equador 2 x 1 Venezuela – Eliminatórias da Copa – 23/03/2025;



Colômbia 0 x 1 Equador – Eliminatórias da Copa – 19/11/2024;



Equador 4 x 0 Bolívia – Eliminatórias da Copa – 14/11/2024;



Uruguai 0 x 0 Equador – Eliminatórias da Copa – 15/10/2024.



Brasil - Buscando se firmar com o novo comandante



O Brasil inicia uma nova era sob o comando de Carlo Ancelotti, que estreia oficialmente como técnico da seleção no confronto contra o Equador. Após a demissão de Dorival Júnior, motivada por uma série de resultados negativos, incluindo uma derrota histórica por 4 a 1 para a Argentina, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apostou na experiência do italiano para recolocar a equipe nos trilhos.



Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição na tabela, com 21 pontos em 14 jogos, e busca consolidar sua vaga direta para o Mundial. Na sua primeira convocação, Ancelotti mesclou juventude e experiência, chamando nomes como Casemiro, Richarlison e Vinícius Júnior, enquanto optou por não incluir Neymar e Rodrygo, ambos em processo de recuperação física.



O técnico destacou a importância de contar com jogadores comprometidos e em plena forma para implementar seu estilo de jogo, que prioriza o equilíbrio entre defesa e ataque. Com um currículo repleto de conquistas no futebol europeu, Ancelotti tem a missão de resgatar a confiança da torcida e levar a seleção brasileira ao tão sonhado hexacampeonato.



Últimos resultados do Brasil



Argentina 4 x 1 Brasil – Eliminatórias da Copa – 25/03/2025;



Brasil 2 x 1 Colômbia – Eliminatórias da Copa – 20/03/2025;



Brasil 1 x 1 Uruguai – Eliminatórias da Copa – 19/11/2024;



Venezuela 1 x 1 Brasil – Eliminatórias da Copa – 14/11/2024;



Brasil 4 x 0 Peru – Eliminatórias da Copa – 15/10/2024.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



No duelo Equador x Brasil pelas Eliminatórias da Copa, o que está em jogo vai muito além dos três pontos: é uma batalha direta por posições nas classificações de Equador x Brasil.



Com histórico amplamente favorável à seleção brasileira, mas com o Equador vivendo bom momento e jogando em casa, essa partida promete equilíbrio, tensão e apostas acirradas. Veja os últimos confrontos logo a seguir:



Brasil 1 x 0 Equador – Eliminatórias da Copa – 06/09/2024;



Equador 1 x 1 Brasil – Eliminatórias da Copa – 27/01/2022;



Brasil 1 x 1 Equador – Copa América – 27/06/2021;



Brasil 2 x 0 Equador – Eliminatórias da Copa – 04/06/2021;



Brasil 2 x 0 Equador – Eliminatórias da Copa – 31/08/2017.



Escalações das equipes para a Eliminatórias da Copa

As prováveis escalações de Equador x Brasil para o confronto das Eliminatórias da Copa refletem estratégias distintas adotadas por cada seleção. O Equador, sob o comando de Sebastián Beccacece, aposta na manutenção de sua base sólida, enquanto o Brasil, agora liderado por Carlo Ancelotti, busca implementar novas ideias e recuperar o bom desempenho. A seguir, apresento as prováveis formações.



Equador



Beccacece conta com o retorno de Moisés Caicedo, após suspensão, e do zagueiro Félix Torres, recuperado de lesão, reforçando o meio-campo e a defesa. A equipe aposta na solidez defensiva e na experiência de Enner Valencia no ataque para buscar um resultado positivo em casa. A provável escalação é:



Goleiro: Hernán Galíndez (Huracán);



Hernán Galíndez (Huracán); Defensores: Félix Torres (Corinthians), Willian Pacho (Eintracht Frankfurt), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) e Pervis Estupiñán (Brighton);



Félix Torres (Corinthians), Willian Pacho (Eintracht Frankfurt), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) e Pervis Estupiñán (Brighton); Meio-campistas: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético-MG) e Pedro Vite (Vancouver Whitecaps);



Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético-MG) e Pedro Vite (Vancouver Whitecaps); Atacantes: Gonzalo Plata (Al Sadd), John Yeboah (Raków Czstochowa) e Enner Valencia (Internacional).



Brasil



Ancelotti busca dar equilíbrio ao time, reforçando o meio-campo com Casemiro e Gerson, enquanto aposta na velocidade de Vinícius Júnior e Raphinha para as jogadas ofensivas. Matheus Cunha disputa posição com Richarlison no comando de ataque.A provável escalação inclui:



Goleiro: Alisson (Liverpool);



Alisson (Liverpool); Defensores: Vanderson (Monaco), Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG) e Alexsandro (Flamengo);



Vanderson (Monaco), Marquinhos (PSG), Beraldo (PSG) e Alexsandro (Flamengo); Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) e Gerson (Flamengo);



Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) e Gerson (Flamengo); Atacantes: Raphinha (Barcelona), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Matheus Cunha (Wolverhampton).



Estatísticas relevantes para seus palpites



Em 36 partidas entre as seleções, o Brasil venceu 28 vezes, houve 6 empates e o Equador triunfou em apenas 2 ocasiões;

Enner Valencia, do Equador, e Raphinha, do Brasil, são os artilheiros de suas seleções nas Eliminatórias, com 5 gols cada;

Nos últimos 7 jogos fora de casa pelas Eliminatórias, o Brasil conquistou 2 vitórias, 1 empate e sofreu 4 derrotas; O Equador tem uma média de 4,5 escanteios por partida, e o Brasil, 5 escanteios por jogo;

O Equador tem uma média de 0,97 gols esperados por jogo, enquanto o Brasil apresenta uma média de 1,31.

Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Equador x Brasil pelas Eliminatórias da Copa?



O confronto entre Equador e Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta quinta-feira, 5 de junho, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.



Onde assistir Equador x Brasil?



Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pela TV Globo, que transmitirá a partida para todo o Brasil a partir das 21h55. Além disso, o confronto estará disponível no canal SporTV e na plataforma de streaming Globoplay.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Apesar do Equador viver um bom momento e jogar em casa, o Brasil é considerado o favorito para vencer a partida. A seleção brasileira conta com jogadores de destaque internacional e inicia uma nova fase sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

