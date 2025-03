Palpite: Argentina x Brasil: Melhores Odds Para Apostar

No dia 25 de março de 2025, o maior clássico da América Latina, e talvez do mundo, vai agitar as Eliminatórias da Copa: Argentina x Brasil. Esse é o duelo que mexe com a paixão de milhões de fãs de futebol, e não poderia ser mais eletrizante.



A seleção argentina tem mostrado consistência nas Eliminatórias e é uma das favoritas para se classificar diretamente para a próxima Copa. Já o Brasil, embora ainda em processo de reformulação, tem se esforçado para encontrar sua identidade. Apesar de um início instável nas Eliminatórias, a seleção brasileira segue com o peso da história e a certeza de que pode surpreender.



Se você quer estar por dentro de tudo sobre esse grande confronto e fazer as apostas mais acertadas, continue lendo! O texto a seguir vai te trazer tudo o que você precisa saber: os melhores palpites, as melhores casas de apostas brasileiras, os mercados mais promissores, as escalações atualizadas e as odds mais vantajosas. Não perca nenhuma informação importante para garantir uma aposta inteligente e cheia de confiança!



Os 5 melhores palpites do jogo - Argentina x Brasil



O clássico entre Argentina e Brasil é sempre imprevisível e cheio de emoções. Para te ajudar a fazer apostas mais assertivas, reuni os 5 melhores palpites para esse grande jogo das Eliminatórias da Copa, para você tirar o máximo proveito dessa partida.



Odds para apostar em Argentina x Brasil na Eliminatórias da Copa







Número total de escanteios – mais de 10,5



Em um clássico como Argentina x Brasil, espera-se um jogo com muita intensidade e movimentação nas duas áreas. Ambas as seleções contam com jogadores velozes, mas o Brasil se destaca pela habilidade de seus atletas, que exploram as laterais do campo. Esse estilo de jogo resulta em frequentes cruzamentos e, consequentemente, escanteios.



Com uma média histórica de escanteios elevada nesses duelos, apostar em mais de 10,5 escanteios é uma opção com boas chances de sucesso.



Ambas as equipes marcam e over 2,5 gols



Argentina e Brasil são duas seleções com ataques poderosos e grandes nomes, como Vini Jr, Julian Alvarez e Raphinha. Esse equilíbrio ofensivo aumenta a probabilidade de ambas as equipes marcarem durante o jogo.

Considerando o histórico de confrontos entre as duas seleções, a expectativa é de uma partida aberta, com várias chances de gol, o que favorece o mercado de mais de 2,5 gols.



Número de faltas - mais de 15



Em um jogo de tamanha rivalidade e competitividade, as faltas tendem a ser um aspecto muito presente no jogo e, em todos os momentos, sempre se espera um jogo atribulado e com muitas faltas, principalmente em cima de jogadores como o Vini Jr.



O fator emocional de um clássico pode resultar em mais tensão e, consequentemente, um número maior de faltas. Dado o histórico de confrontos intensos e as disputas acirradas, apostar em mais de 15 faltas é uma opção lógica e com boas chances.



Cartão amarelo para um dos jogadores do Argentina



A seleção argentina, com jogadores de grande competitividade, como Otamendi e Paredes, costuma ser envolvida em disputas acirradas e jogadas mais intensas. O clima de um clássico também tende a aumentar a tensão dentro de campo, o que pode resultar em entradas mais duras e consequentemente gerar cartões amarelos.



Primeiro gol de Raphinha



Raphinha, com sua velocidade e habilidade nas jogadas de ataque, tem sido uma peça-chave no time do Brasil, especialmente quando se trata de abrir o placar em jogos importantes. Sua capacidade de explorar as laterais e a busca constante por espaço na defesa adversária o torna um dos principais candidatos para marcar o primeiro gol.



Em jogos contra seleções fortes como a Argentina, o Brasil tende a se apoiar em seus extremos, e Raphinha tem mostrado consistência em suas finalizações. Com odds ótimas para esse mercado, você pode aproveitar para apostar em casas de apostas que pagam rápido.



Melhores plataformas para apostar na Eliminatórias da Copa







Eliminatórias da Copa - A tão sonhada vaga para a Copa do Mundo



As Eliminatórias da Copa do Mundo são uma competição cheia de pressão, onde as seleções se esforçam ao máximo para garantir sua vaga no torneio. Para times como Argentina e Brasil, não há margem para erro, já que a expectativa é sempre alta devido à sua história no futebol mundial. As eliminatórias sul-americanas, em particular, são extremamente competitivas, com jogos disputados e a constante luta por classificação.



A Argentina lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo, ocupando o primeiro lugar com base em um futebol consistente e de alto nível, o que era esperado de uma equipe campeã mundial. A seleção tem mostrado uma grande solidez, com bons resultados em quase todas as partidas.



O Brasil, embora tradicionalmente forte, sendo a única seleção a jogar todas as copas, não tem convencido nas Eliminatórias. O reflexo disso é o fato de estar atualmente em terceiro lugar, mas a realidade é que grande parte da competição o time esteve na quinta posição.

Argentina - Manter a liderança para o Bicampeonato



A equipe tem mostrado um bom futebol, com destaque para o coletivo, sempre em busca do resultado positivo. Messi, artilheiro do time nas Eliminatórias com 6 gols, é uma grande ausência para o confronto, o que representa uma perda significativa. A seleção também não conta com Lautaro Martínez, o segundo artilheiro da equipe, e vai com um ataque alternativo.



Nos últimos jogos, a Argentina mostrou força de união e resiliência, como na vitória crucial contra o Uruguai, onde, mesmo com um jogador a menos em campo, a equipe conseguiu superar as dificuldades e conquistar os três pontos. Essa vitória demonstrou o comprometimento do time com a vitória, independentemente dos obstáculos.

Últimos resultados do Argentina



Uruguai 0 x 1 Argentina - 21/03/2025 - Eliminatórias da Copa



Argentina 1 x 0 Peru - 19/11/2024 - Eliminatórias da Copa



Paraguai 2 x 1 Argentina - 14/11/2024 - Eliminatórias da Copa



Argentina 6 x 0 Bolívia - 15/10/2024 - Eliminatórias da Copa



Venezuela 1 x 1 Argentina - 10/10/2024 - Eliminatórias da Copa



Brasil - Conseguir a vaga sem vexame



O Brasil enfrenta um momento delicado nas Eliminatórias, com a seleção ainda tentando se firmar após uma série de resultados instáveis. Embora esteja na terceira colocação, o time tem alternado boas atuações com algumas exibições abaixo do esperado, refletindo uma fase de transição e ajustes táticos.



Apesar das dificuldades, o Brasil vem de uma vitória importante contra a Colômbia, o que trouxe um alívio para a equipe e fez com que subisse para a terceira posição nas Eliminatórias. Esse resultado é crucial para a moral do time, mas a seleção ainda precisa de mais estabilidade para evitar tropeços futuros. A seleção espera contar com a boa fase de Raphinha e que Vini Jr tenha o mesmo brilho que tem atuando por seu clube.



Últimos resultados do Brasil



Brasil 2 x 1 Colômbia - 20/03/2025 - Eliminatórias da Copa



Brasil 1 x 1 Uruguai - 19/11/2024 - Eliminatórias da Copa



Venezuela 1 x 1 Brasil - 14/11/2024 - Eliminatórias da Copa



Brasil 4 x 0 Peru - 15/10/2024 - Eliminatórias da Copa



Chile 1 x 2 Brasil - 10/10/2024 - Eliminatórias da Copa



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Este não é o maior clássico de seleções à toa. Ele é repleto de confrontos históricos e uma rivalidade que vai muito além das quatro linhas, e faz com que tenha excelentes odds nas melhores casas de apostas do mundo. A tensão, a história e a paixão envolvidas tornam este duelo único no futebol mundial. Pelos dados dos últimos confrontos, a Argentina tem 3 vitórias em 5 jogos e o Brasil apenas em um jogo saiu vitorioso, veja:



Brasil 0 x 1 Argentina - 02/11/2023 - Eliminatórias da Copa



Argentina 0 x 0 Brasil - 16/11/2021 - Eliminatórias da Copa



Argentina 1 x 0 Brasil - 10/07/2021 - Copa América



Brasil 0 x 1 Argentina - 15/11/2019 - Amistoso Internacional



Brasil 2 x 0 Argentina - 02/07/2019 - Copa América



Escalações das equipes para as Eliminatórias da Copa



A Argentina entra em campo com seu time titular, mas com algumas opções no ataque que podem ser alternativas durante o jogo. Já o Brasil apresenta sua equipe completa, com todos os principais jogadores à disposição. Confira as possíveis escalações para esse confronto:



Argentina



Sob o comando de Lionel Scaloni, que vem mantendo uma base forte e competitiva desde a conquista da Copa do Mundo de 2022. Para o próximo jogo, a principal ausência será Lionel Messi, artilheiro da seleção nas Eliminatórias. Contudo, a equipe ainda conta com grandes jogadores em todos os setores, garantindo que a qualidade não será comprometida. A equipe vem com a formação 4-3-1-2.



Goleiro: Emiliano Martínez;



Laterais: Nahuel Molina, Nicolas Tagliafico;



Zagueiros: Cristian Romero, Nicolás Otamendi;



Meio-campistas: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Mac Allister;



Atacantes: Almada e Julian Alvarez.



Brasil



O Brasil, sob o comando de Dorival Júnior, está em um processo de reformulação e busca recuperar a consistência de suas atuações nas Eliminatórias. Embora Neymar seja uma ausência significativa, o Brasil ainda conta com talento de sobra. O time vem com uma formação que ataca muito pelas laterais e preenche o meio de campo, sendo um 4-2-3-1.



Goleiro: Bento;



Laterais: Guilherme Arana, Wesley;



Zagueiros: Marquinhos, Murillo;



Meio-campistas: Joelinton, André, Raphinha;



Atacantes: Vini Jr, Rodrygo, Matheus Cunha.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro do Brasil é Raphinha, com 5 gols;

O Brasil não vence a Argentina há 4 jogos;

A Argentina marcou primeiro nos últimos 4 jogos;

Esse confronto não teve mais de 3 gols nos últimos 5 jogos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Argentina x Brasil pelas Eliminatórias da Copa?



O jogo entre Argentina e Brasil pelas Eliminatórias da Copa será dia 24 de março, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, às 21 horas, horário de Brasília. Esse é o estádio de casa da seleção argentina, e a equipe jogará diante de sua torcida.



Onde assistir Argentina x Brasil?



A partida entre Argentina e Brasil poderá ser acompanhada ao vivo pelas principais plataformas de transmissão esportiva. No Brasil, é possível assistir ao jogo por meio de canais como Globo e SporTV.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Apesar da Argentina ser a atual campeã do mundo e ocupar a liderança nas Eliminatórias, o Brasil, mesmo em um momento de transição, sempre é considerado um forte adversário. No entanto, jogando em casa e com uma seleção bem entrosada, a Argentina é ligeiramente favorita para este confronto.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente