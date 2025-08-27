Atlético MG x Cruzeiro: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Atlético MG x Cruzeiro com escalações prováveis e estatísticas do clássico pela Copa do Brasil 2025

No dia 27 de agosto de 2025, às 19h30, Atlético MG e Cruzeiro se enfrentam pelas quartas da Copa do Brasil. O clássico promete equilíbrio e muita disputa.



O Galo tenta se recuperar da fase instável e aposta na força do elenco para buscar a vaga. Já a Raposa vem embalada e mantém regularidade defensiva fora de casa.



Se você procura palpite para Atlético MG x Cruzeiro, acompanhe este artigo com estatísticas, escalações e mercados de destaque.



Na bet365, você encontra algumas das melhores odds para apostar nesse jogão. Aproveite!



Melhores Odds para Atlético MG x Cruzeiro na Copa do Brasil



O clássico mineiro promete ser um dos jogos mais equilibrados das quartas da Copa do Brasil.



Para quem busca boas oportunidades de apostas, selecionei as principais odds disponíveis em diferentes mercados nas melhores casas de apostas para Atlético MG x Cruzeiro. Confira a tabela abaixo:



Casa de Apostas

Vitória do Atlético-MG

Empate

Vitória do Cruzeiro

Ambas Marcam (Sim)

Menos de 2.5 Gols

bet365 2.30 3.20 3.25 2.00 1.53 BetMGM 2.30 3.15 3.10 1.87 1.62 Esportiva Bet 2.45 3.00 3.25 2.00 1.56 Hiperbet 2.35 3.20 3.21 2.07 1.57

Os 5 melhores palpites para Atlético MG x Cruzeiro



O clássico mineiro promete equilíbrio e intensidade na Copa do Brasil. Com base nas estatísticas, últimos jogos e tendências de mercado, selecionei 5 palpites que podem te ajudar a encontrar boas oportunidades de aposta. Confira:



Detalhes dos 5 melhores palpites



Analisei diversos números recentes de Atlético MG x Cruzeiro para selecionar os mercados mais promissores.



Cada palpite foi escolhido com base em estatísticas de Atlético MG x Cruzeiro que aumentam as chances de acerto.



Palpite 1: Cruzeiro ou Empate (Dupla Chance)



A Raposa mostra consistência nesse mercado, já que não perdeu em 33 jogos recentes.



Para quem espera equilíbrio no clássico e quer reduzir riscos, a dupla chance para o Cruzeiro surge como uma aposta bastante confiável.







Palpite 2: Mais de 4.5 cartões



O clássico mineiro é sempre marcado por intensidade e disputas fortes. O Cruzeiro soma média de 2.28 cartões por jogo, enquanto o Atlético aparece com 2.38.



Juntos, chegam a quase cinco advertências por partida, o que reforça a alta probabilidade desse mercado ser cumprido.







Palpite 3: Ambas equipes marcam



Em 18 dos últimos 26 jogos do Atlético, ambas as equipes balançaram as redes. O Cruzeiro também tem números que reforçam esse cenário, marcando em 65% das partidas e sofrendo em 72%.



Apesar de ser um duelo tradicionalmente truncado, as estatísticas apontam boas chances de gols para os dois lados.







Palpite 4: Mais de 1.5 gols no jogo



Atlético e Cruzeiro apresentam médias superiores a 1 gol por partida (1.35 e 1.40, respectivamente).



O Galo superou essa linha em 17 de 48 jogos, e a Raposa em 18 de 43. A força ofensiva dos dois times indica valor nesse mercado.







Palpite 5: Intervalo/Final – Empate/Empate



Dos últimos cinco clássicos, quatro terminaram empatados, mostrando o equilíbrio que marca o confronto.



Com defesas sólidas, Cruzeiro sofreu apenas 0.79 gols/jogo e o Atlético 0.75, a tendência é de um primeiro tempo travado e chance alta de empate ao final.







Outros mercados para apostar em Atlético MG x Cruzeiro







Copa do Brasil



A Copa do Brasil chega às quartas de final em um momento decisivo da temporada. Os oito classificados brigam não apenas pela vaga na semifinal, mas também pelo prêmio milionário e pelo prestígio de um dos torneios mais disputados do país.



O destaque fica para o clássico Atlético MG x Cruzeiro, que coloca frente a frente rivais históricos em busca da vaga.



Além dele, Vasco x Botafogo e Athletico x Corinthians também chamam atenção, enquanto Bahia e Fluminense completam os duelos em mais um confronto direto de forças do futebol nacional.



A importância da rodada é enorme, pois define os quatro semifinalistas que seguirão vivos na luta pelo título. Os jogos devem ser disputados no limite, com estratégias bem ajustadas e ambiente de pressão máxima, já que qualquer detalhe pode ser decisivo no mata-mata.



Próximas partidas pela Copa do Brasil



Atlético MG - Vencer clássico salva a temporada



O Atlético-MG vive fase irregular no Brasileirão e ocupa apenas a 12ª posição. A equipe não consegue embalar sequência positiva e chega pressionada para o clássico decisivo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil.



Os desfalques pesam, principalmente a lesão de Lyanco, referência defensiva. Sem ele, nomes como Vitor Hugo e Alonso precisam assumir o protagonismo e dar mais combatividade à defesa do Galo.



Nos últimos jogos, o time alternou bons e maus momentos. Venceu o Godoy Cruz, mas perdeu para São Paulo e Grêmio, além da queda para o Flamengo. Ganhar o clássico pode ser a virada que a torcida espera.



Últimos resultados do Atlético MG



São Paulo 2 x 0 Atlético-MG – Brasileirão – 24/08/2025;



Godoy Cruz 0 x 1 Atlético-MG – Copa Sul-Americana – 21/08/2025;



Atlético-MG 1 x 3 Grêmio – Brasileirão – 17/08/2025;



Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz – Copa Sul-Americana – 14/08/2025;



Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Brasileirão – 10/08/2025.



Cruzeiro - A fase é boa, mas clássico muda tudo!



O Cruzeiro vive grande momento na temporada, brigando na parte de cima do Brasileirão e chegando às quartas da Copa do Brasil com confiança. O time soma 41 pontos no nacional e é um dos que menos sofreu gols, mostrando equilíbrio.



Mesmo assim, a equipe terá que lidar com alguns desfalques importantes. Fagner e João Marcelo estão fora, enquanto Marquinhos e Luis Sinisterra são dúvidas. Por outro lado, nomes como Matheus Pereira e Kaio Jorge seguem como os grandes destaques do time de Leonardo Jardim.



Nos últimos jogos, a Raposa venceu Internacional e CRB, mas tropeçou diante do Santos e empatou com o Mirassol. Apesar do bom momento, clássico contra o Atlético MG costuma ser imprevisível, e cada detalhe pode mudar o rumo da partida.



Últimos resultados do Cruzeiro



Cruzeiro 2 x 1 Internacional – Brasileirão – 23/08/2025;



Mirassol 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – 18/08/2025;



Cruzeiro 1 x 2 Santos – Brasileirão – 10/08/2025;



CRB 0 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil – 07/08/2025;



Botafogo 0 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – 03/08/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O clássico mineiro entre Atlético MG e Cruzeiro sempre reserva tensão e equilíbrio, com muitas partidas recentes terminando em empates e poucas chances claras de gol.



Confira os resultados mais recentes nas partidas de Atlético MG x Cruzeiro:



Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG – Brasileirão – 18/05/2025;



Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG – Campeonato Mineiro – 09/02/2025;



Atlético-MG 0 x 0 Cruzeiro – FC Series – 18/01/2025;



Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG – Brasileirão – 10/08/2024;



Atlético-MG 3 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – 20/04/2024.



Escalações das equipes para a Copa do Brasil



O clássico entre Atlético MG e Cruzeiro, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, promete ser decisivo e carregado de emoção.



Os dois rivais mineiros chegam em momentos distintos, mas ambos querem avançar para manter viva a chance de título. Veja as prováveis escalações de Atlético MG x Cruzeiro:



Atlético-MG



O Galo de Cuca deve manter o 4-3-3, apostando na força ofensiva com Hulk e na criatividade de Scarpa. Apesar da pressão no Brasileirão, o time busca reação na Copa e conta com sua torcida para empurrar.



Goleiro: Éverson;



Defensores: G. Arana, V. Hugo, Alonso e Natanael;



Meio-campistas: Scarpa, A. Franco e G. Menino;



Atacantes: Cuello, Rony e Hulk;



Técnico: Cuca.

Cruzeiro



A Raposa de Leonardo Jardim deve adotar o 4-2-3-1, com Matheus Pereira organizando o meio e Kaio Jorge sendo a referência no ataque. O time vem em boa fase e espera manter a solidez defensiva para surpreender fora de casa, sendo um ótimo palpite para hoje.



Goleiro: Cássio;



Defensores: Kaiki, Villalba, F. Bruno e William;



Meio-campistas: L. Romero, L. Silva, Wanderson, Matheus Pereira e Christian;



Atacante: Kaio Jorge;



Técnico: Leonardo Jardim.



Estatísticas relevantes para seus palpites



A média de cartões é alta: 2.38 para o Galo e 2.28 para a Raposa, favorecendo mercado de disciplina;

O Cruzeiro abriu o placar em 6/7 jogos recentes, mostrando força ofensiva inicial;

O Atlético-MG ganhou ou empatou em 7/7 confrontos diretos mais recentes;

O Galo tem média de 15.9 finalizações por jogo, contra 13.6 do Cruzeiro;

Escanteios são frequentes: 6.3 por jogo para o Cruzeiro e 6.0 para o Atlético.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Atlético MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil?



A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, casa do Atlético-MG.



Onde assistir Atlético MG x Cruzeiro?



O clássico terá transmissão ao vivo pela Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Atlético-MG aparece como favorito, por jogar em casa e ter retrospecto recente melhor nos confrontos diretos. Porém, o Cruzeiro vive boa fase e deve oferecer bastante equilíbrio ao duelo.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

