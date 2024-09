Este é o melhor momento para iniciar uma jornada em apostas esportivas. Afinal, eu e você temos à disposição em nosso mercado as melhores casas de apostas. Mas, eu não indicaria sair por aí e escolher a primeira plataforma que aparecer oferecendo vantagens interessantes, como bônus e promoções; é preciso pesquisar e avaliar antes de escolher.



Para te auxiliar neste processo, eu mesmo testo plataformas de apostas esportivas e trago aqui minha experiência de forma simples, sincera e direta. Nesta avaliação, vou te contar tudo o que encontrei no BetPix, um site de apostas desenvolvido por brasileiros para brasileiros, lançado em 2020 e gerenciado pela NSX Entrerprise N.V.



Acompanhe com atenção para ver tudo o que o BetPix pode oferecer e entender se esta é ou não a melhor opção para a sua jornada.







A BetPix é confiável?



Vamos começar esta avaliação já respondendo à pergunta mais importante: sim, o BetPix é um site de apostas confiável. E para responder a esta pergunta, tive de pesquisar e avaliar dois requisitos importantes que podem atestar a confiabilidade de uma plataforma neste mercado. São eles:



Reputação



A reputação de uma casa de apostas é tudo o que os usuários da plataforma e o mercado têm a dizer sobre a marca. No caso do BetPix, não encontrei nenhuma notícia grave negativa ou relatos que colocassem a confiabilidade da marca em dúvida. Na verdade, o que encontrei foram relatos positivos em sua maioria.



Licença



A licença é o documento mais importante de uma casa de apostas. Deve estar ativa, ser emitida por uma entidade oficial e, de preferência, ter seu número de registro visível para qualquer um consultar. No caso do BetPix, encontrei rapidamente a sua licença, veja:



CGA – Curaçao Gaming Authority – N° de licença: 365/JAZ – 159353



A CGA é uma das entidades de regulação mais populares e respeitadas do mercado de apostas online. É responsável por regular várias das maiores plataformas deste mercado e é símbolo de confiabilidade.







A BetPix paga de verdade?



O BetPix é uma casa de apostas que paga seus usuários sem problemas. Durante todo o processo de análise da plataforma, fiz depósitos e, posteriormente, saques, e não tive problema algum em retirar meus ganhos.



Também, enquanto estava pesquisando pela reputação da base de usuários do BetPix, aproveitei para analisar todos os relatos sobre o processo de retiradas. No geral, não encontrei nada grave sobre calotes ou falta de pagamento, apenas algumas reclamações comuns neste mercado.



No fim, ainda encontrei alguns relatos sobre a praticidade e rapidez nos saques, o que me deixou à vontade para afirmar que o site possui um bom relacionamento com seus usuários e saques eficientes.







Comprometimento com o Jogo Responsável



A política de jogo responsável é cada vez mais importante no setor de apostas esportivas, exigindo que as plataformas ofereçam ferramentas de controle e suporte profissional para os usuários que ultrapassam os limites. No BetPix, embora haja um bom conteúdo sobre jogo responsável, ele está apenas em inglês, o que não me deixou satisfeito.



Por outro lado, encontrei algumas ferramentas de controle de conta interessantes sendo oferecidas para o usuário no BetPix. Veja:

Limite de depósito Não Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Não

Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Não

Autoexclusão Sim

Bônus e promoções da BetPix



O BetPix apresenta seu maior ponto negativo: não oferece nenhum tipo de bônus ou promoção em seu site. Não existe nenhuma menção deste tipo de vantagem na plataforma, o que me deixou decepcionado, já que os bônus são praticamente uma unanimidade entre as casas de apostas.



Não é necessário ser um apostador experiente para saber que este é um mercado competitivo, considerando a quantidade de casas disponíveis. Por isso, os bônus e promoções são ferramentas úteis que favorecem tanto o site de apostas quanto o apostador à procura de boas vantagens.



Posso dizer que o BetPix escolheu não oferecer bônus e promoções, já que estão há mais de quatro anos operando em nosso mercado. Então, é improvável que a marca mude de ideia futuramente.







Cadastro na BetPix - passo a passo para criar uma conta



Tive a experiência completa no BetPix para que pudesse redigir esta avaliação e entregar todos os detalhes do site. O processo de cadastro foi simples e rápido como era de se esperar, veja o passo a passo:



Clique em “Criar Conta”: o botão está localizado no canto superior direito do site, em laranja.

Insira seu CPF: logo de início a plataforma solicita seu CPF como medida de segurança, insira e passe para os próximos dados.

Preencha os espaços com as informações de contato, usuário e senha: o BetPix também solicita dados de contato, como e-mail e telefone. Os preencha com atenção, pois serão utilizados posteriormente.

Confirme sua conta através do e-mail ou telefone: para confirmar a conta é simples, você receberá um código exclusivo no e-mail ou no número de telefone cadastrados. Copie e cole no local indicado e confirme.

Pronto, conta criada: a partir daqui sua conta já está ativa e pronta para começar a dar seus primeiros passos no BetPix.



5 passos para apostar na BetPix Original



Para começar a apostar no BetPix, o passo a passo é simples. Veja como fiz para começar com o pé direito:



1. Efetuei o primeiro depósito



O primeiro depósito é um passo importante na jornada, esteja pronto e com suas opções preferidas em mente para começar.



Como depositar na BetPix



Veja o passo a passo de como fiz na plataforma:



Clique em “Depositar”: o botão está localizado na página principal ou em sua área de usuário. Clique para iniciar o processo.

Escolha seu método de pagamento: uma lista de métodos será apresentada. Escolha a que se encaixe melhor em seus objetivos, que seja eficiente e segura. Eu escolhi o Pix por ser a melhor opção oferecida.

Defina o valor a ser depositado: insira no campo apresentado o valor que gostaria de depositar no BetPix.

Confirme a operação: confira todos os dados. Se estiverem corretos, confirme a operação para continuar.

Aguarde até a efetivação: com o depósito confirmado, basta esperar algum tempo até que a transação seja efetivada. Este período de espera varia de um método para outro.



2. Defina seu plano de apostas



O plano de apostas é mais simples do que parece. Eu sempre defino meu plano em uma folha de papel simples. O que buscamos aqui é definir respostas para questões importantes da jornada como: Qual o valor total do investimento? Qual o limite de perdas? Qual é minha meta de ganhos? Qual o prazo para alcançar minha meta?



Todas estas perguntas devem ser respondidas com sinceridade, e esta folha deve estar por perto para que te ajude a tomar decisões que realmente o levem até seu objetivo.



3. Escolha um esporte e o mercado



O BetPix Nacional oferece uma grande quantidade e variedade de esportes e mercados para cada um deles. Minha dica aqui é escolher um esporte que você conheça de verdade, indo além das regras. Eu mesmo escolhi o futebol por ser meu esporte favorito desde criança.



4. Analise as probabilidades



As Odds são o dado mais importante e você deve estar sempre de olho, avaliando as probabilidades. É assim que apostadores profissionais conseguem resultados acima da média, sempre observando e aproveitando Odds acima da média, que podem entregar retornos maiores.



5. Faça sua aposta e a acompanhe de perto



Chegou o momento. Se você já escolheu seu esporte, avaliou e encontrou o melhor mercado com Odds interessantes, defina o valor a ser apostador e vá em frente para fazer a sua aposta no BetPix. A plataforma possui janelas simples que deixam todo o processo prático.



Apostas esportivas na BetPix



Ao explorar o que o BetPix pode oferecer, fiquei impressionado com a quantidade e variedade tanto de esportes quanto de mercados para cada um deles. Entre todos os oferecidos, selecionei os que se destacam. Vamos ver quais são e os detalhes de cada um logo abaixo.



Futebol



O futebol é a paixão nacional e o BetPix sabe bem disso. Na plataforma, encontrei todos os campeonatos de futebol, principais e secundários. Aproveitei para comparar as Odds apresentadas e, em vários eventos, as Odds apresentadas eram mais altas do que a média de mercado. E os principais mercados para apostar no futebol no BetPix são o handicap e o 1x2.



Basquete



O basquete é um dos principais esportes escolhido por apostadores, já que apresenta boas chances de ganhos durante o ano. No BetPix não é diferente, encontrei Odds na média das plataformas em geral, e alguns mercados interessantes para apostar como o over/under e o handicap.



Tênis



O tênis é um esporte individual, uma diferença importante que o apostador deve levar em conta antes de fazer o seu palpite. No BetPix, encontrei todos os grandes campeonatos deste esporte, além de Odds bem atrativas, principalmente em MoneyLine do set e over/under de resultado final da partida.



E-Sports



Os esportes eletrônicos vieram para ficar e, ao contrário de muitos sites de apostas, o BetPix já oferece uma estrutura completa para apostar em grandes campeonatos destes jogos, como o LOL, Dota 2 e CS:GO. Os mercados oferecidos aqui podem ser um pouco diferentes, mas as Odds de e-Sports são tão atrativas quanto qualquer esporte tradicional.







Os métodos de pagamento da BetPix são confiáveis?



São poucos os métodos de pagamento oferecidos no BetPix, mas posso dizer que são confiáveis e a marca possui uma boa reputação com seus usuários quando o assunto é pagamentos, como vimos anteriormente nesta avaliação. Escolher uma casa de apostas que ofereça métodos de pagamento eficientes e acessíveis é vital, e o BetPix é uma destas plataformas.



O site oferece o Pix e carteiras digitais (PicPay e AstroPay) como métodos de pagamento. Na minha opinião, o Pix é a melhor opção, já que oferece um processo simples, prático e rápido de fazer depósitos e saques na casa de apostas, deixando o apostador livre para pensar em suas estratégias.



Porém, as carteiras digitais têm as suas vantagens. São seguras e rápidas, e oferecem outros serviços em geral que podem ser bem úteis para o usuário, mas isso depende do perfil de cada um. Além disso, com o AstroPay, o BetPix se posiciona como uma das melhores plataformas para apostar com cartão de crédito, já que o AstroPay oferece esta opção, e também o boleto.



Outro detalhe importante é que não encontrei nenhum tipo de taxa ou tarifa sendo cobrada dos usuários nos processos de pagamento dentro do BetPix, um ponto positivo para a plataforma.



Quanto tempo demora o saque da BetPix?



Para falar sobre o tempo de espera até que o saque seja efetivado, é importante mencionar que existe um processo de avaliação da solicitação de saque, um processo obrigatório do BetPix que pode levar até 48h para ser concluído e serve para evitar fraudes.



Dito isso, os saques via Pix e carteiras digitais são extremamente rápidos após autorizados. Poucos segundos após a aprovação, a retirada dos fundos é feita. Posso dizer por experiência própria que o saque é rápido no BetPix.



Como fazer saques no BetPix Brasil?



Para fazer retiradas no BetPix, siga o passo a passo simples:



Clique em “Saques”: este botão está disponível apenas na área de usuário, no canto superior direito da plataforma.

Escolha o método de retirada: o método utilizado no depósito deve ser utilizado novamente de forma obrigatória nas retiradas. Fique atento a essa regra.

Defina o valor a ser retirado: insira no espaço apresentado o valor que gostaria de retirar, sempre se lembrando dos limites mínimos de retirada definidos pelo BetPix.

Confira os dados e confirme a operação: é sempre importante avaliar se todos os dados estão corretos, principalmente os dados de destino da retirada de seus ganhos. Se tudo estiver correto, confirme o seu saque no BetPix.

Aguarde até a aprovação: a aprovação do saque no BetPix pode levar até 48h. No meu caso, levou menos de 24h e recebi meus ganhos poucos segundos após a aprovação.

Betpix Crédito: Divulgação

Acessar o site oficial BetPix



Serviços da BetPix Nacional



Os serviços apresentados pela casa de apostas compõem toda a experiência do usuário dentro de sua plataforma, e é importante que sejam eficientes e acessíveis. No BetPix, tive uma experiência geral positiva com os serviços apresentados. Reuni abaixo os principais serviços que o site oferece para que você entenda melhor o que está disponível.



Apostas ao vivo



As apostas ao vivo são essenciais para os apostadores que querem as melhores oportunidades para ter ganhos, já que tudo pode acontecer durante a partida. O BetPix oferece uma estrutura de apostas ao vivo bem completa em comparação com a maioria dos sites. É possível encontrar Odds acima da média em diversas oportunidades, eu mesmo aproveitei algumas.



Transmissões ao vivo



As transmissões ao vivo deixam o apostador muito mais próximo de boas ideias sobre a partida, já que pode observar todos os detalhes. No BetPix, essas transmissões não estão disponíveis para todos os esportes e partidas, apenas para algumas seleções. Mas, já é uma bela vantagem que economiza o tempo e o dinheiro do apostador.



Boletim de aposta com Cash Out



De acordo com a própria plataforma, o Cash out está disponível em seu boletim de aposta, pelo menos, em alguns eventos e em determinados esportes. Durante a avaliação, encontrei apenas um evento de futebol, entre dezenas de eventos e esportes, oferecendo a opção de Cash Out parcial.



Atendimento ao cliente na BetPix



Para o suporte ao cliente, o BetPix oferece apenas um canal de atendimento: o chat ao vivo. Testei algumas vezes este suporte, que começa como um FAQ onde o usuário pode navegar pelas principais perguntas e suas respectivas respostas.



No geral, tive uma boa experiência de atendimento, não leva mais do que poucos minutos para conseguir um atendente e para que este resolva suas dúvidas e problemas.



Vale a pena apostar na BetPix?



O BetPix é uma das casas de apostas para apostar a partir de R$ 1 com estrutura completa, segura e confiável. Mas, se esta plataforma não se encaixou em suas expectativas, também posso indicar outras que passaram por avaliação.



Alternativas a BetPix



Selecionei algumas casas de apostas que podem oferecer o que você precisa. Veja quais são e os principais detalhes de cada uma delas:



O Bet77 é um site lançado em 2021 que pode oferecer uma estrutura interessante de apostas. A marca oferece o Pix como método de depósito, saques com valores mínimos baixos e um suporte eficiente via chat e e-mail. Mas, seu principal atrativo é o pacote bônus de boas-vindas que entrega 100% até R$ 1.500 nos três primeiros depósitos feitos na plataforma.



O LeoVegas é uma plataforma que voltou seus esforços para o mercado de apostas esportivas nos últimos anos. A marca oferece uma bela variedade de esportes e mercados, focando principalmente em e-Sports. Além disso, você pode combinar várias seleções com o criador de apostas Bet Builder.



A frente do seu tempo, o BC.Game é um dos primeiros sites de apostas a serem criados com foco em criptomoedas. Isso significa que você pode utilizar as criptomoedas para fazer seus palpites, com o mesmo nível de segurança que estas moedas digitais oferecem. Também oferece um pacote de bônus mais do que generoso nos quatro primeiros depósitos.



Com o lema de “A bet dos brasileiros”, a Betnacional foi uma das primeiras casas de apostas criadas por brasileiros e para brasileiros. O site é completo, seguro, confiável e oferece um atendimento considerado um dos melhores neste mercado, por ser rápido e eficiente. Mas, assim como o BetPix, um dos pontos negativos desta plataforma é que não oferece nenhum bônus ou promoção aos seus usuários.



App BetPix - posso apostar pelo celular?



É possível sim apostar pelo celular através do BetPix mobile. Mas isso não significa que o BetPix ofereça um app. Em vez disso, a plataforma oferece o seu site otimizado para dispositivos móveis, que funciona da mesma forma e se adapta aos dispositivos.



Claro que testei o site acessando do navegador do meu próprio smartphone. No geral, tive acesso a todos os serviços, mercados, esportes e ferramentas do BetPix sem problemas. O site é fluido e funcionou sem bugs, deixando a experiência mais do que satisfatória, já que também pode oferecer a praticidade de fazer a sua aposta quando e onde quiser.







Perguntas frequentes sobre a plataforma BetPix



Qual o valor mínimo para começar a apostar na BetPix?



O BetPix é um dos sites para apostar a partir de R$ 1, característica que é um ponto positivo para a plataforma. Isso porque o site oferece acesso a todos os perfis de apostadores, desde os que investem alto, até os que querem apenas testar suas estratégias e palpites sem um grande custo.



Posso fazer apostas múltiplas na BetPix?



O BetPix é uma casa de apostas completa. Isso significa que oferece a estrutura para o usuário fazer apostas múltiplas. A plataforma permite que várias apostas sejam agrupadas no mesmo bilhete, o que é uma bela opção para aqueles apostadores que gostam de combinar diferentes apostas para chegar a Odds mais altas e interessantes.



A BetPix oferece Cashback?



Como vimos durante esta avaliação, o BetPix não oferece nenhum tipo de bônus ou promoção, e isso inclui o Cashback. É uma pena, já que a plataforma possui várias das características para se posicionar entre as melhores, mas peca neste ponto e acaba se tornando menos competitiva.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte

