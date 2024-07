São muitas as alternativas de plataformas de apostas online que encontramos atualmente. Esses sites ganharam muita popularidade, principalmente nos últimos anos, e só aumentam a cada dia, oferecendo uma experiência de apostas completa a qualquer momento e lugar.

Mas como saber quais são as melhores casas de apostas novas? Para responder essa pergunta, avaliei mais de 100 sites e selecionei criteriosamente as 10 melhores novas casas de apostas do Brasil. Assim, ficará mais fácil escolher qual a melhor plataforma para você. Veja cada uma delas:

Top 10 plataformas de apostas novas



Detalhes sobre as 10 melhores novas plataformas de apostas

PagBet - Apostas a partir de 1 real Bet7K - Até R$7000 em bônus para novos cadastros Bet77 - 300% Para aproveitar em bônus no cadastro Betnacional - Melhores odds para apostas esportivas F12.Bet - Melhores cotações para apostas em futebol EstrelaBet - O Dobro do primeiro depósito até R$ 500 em bônus 22Bet - Oferta de boas-vindas com até R$600 para aproveitar Esportes da Sorte - Aposte R$ 10 e ganhe R$ 10 BC.Game - Até 360% em bônus para aproveitar no cadastro SambaBet - Promocode SambaBet com até R$ 1000 em bônus

Saiba mais sobre cada casa de apostas, como aproveitar os bônus, informações sobre os pagamentos, odds e muito mais:

1. PagBet - Apostas a partir de 1 real

A PagBet é uma das novas casas de apostas com depósito mínimo de 1 real que vem se destacando muito entre os apostadores desde o seu lançamento em 2021. O acesso ao site é bem prático e você consegue encontrar todas as informações sobre depósitos, saques e segurança de forma fácil.

Visite o site da PagBet

Por que a PagBet é a melhor casa de aposta nova?

Seu ponto mais atrativo está em possibilitar apostas com depósitos baixos. A partir de 1 real já é possível dar palpites na PagBet através do Pix, PicPay ou AstroPay. A plataforma também oferece uma ampla variedade de palpites esportivos com odds atrativas e apostas ao vivo com transmissões em tempo real.



Ponto negativo

A plataforma não disponibiliza bônus de boas-vindas esportivo.

2. Bet7K - Até R$ 7.000 em bônus para novos cadastros

A Bet7K é outra plataforma que oferece um serviço de qualidade aos seus usuários, com depósitos e saques acessíveis. Suas odds são acima da média do mercado, principalmente para futebol, e seu catálogo abrange diversas modalidades, incluindo E-Sports.

Aproveitar o bônus Bet7K

Por que apostar na nova plataforma de aposta Bet7K?

Atuando no mercado brasileiro desde 2023, em poucos meses a Bet7K ganhou espaço como uma das melhores novas casas de apostas com bônus, pagando até R$ 7.000 para novos cadastrados conhecerem a casa e explorarem as inúmeras opções de palpites disponíveis.

Ponto negativo

Apenas um meio de pagamento disponível, o Pix.

3. Bet77 - 300% Para aproveitar em bônus no cadastro

Desde 2022 operando no Brasil, a Bet77 ganhou o coração do público por disponibilizar métodos de pagamento acessíveis. Além de ótimos bônus como o de boas-vindas que paga 300% do primeiro depósito até R$ 6.000 para aproveitar na plataforma.

Cadastre-se na Bet77

Por que a Be77 está entre as melhores novas casas de apostas 2024?

A Bet77 consegue entregar aos brasileiros um serviço de extrema qualidade, com odds muito atrativas, serviço de cash out e livestreaming para apostas ao vivo. Outro ponto que a destacou foi o seu bônus de R$ 20 em aposta grátis, dando a chance de você apostar gratuitamente nos seus eventos favoritos.

Ponto negativo

Alguns bônus apresentam rollover acima da média.

4. Betnacional - Melhores odds para apostas esportivas

A Betnacional é a patrocinadora oficial de diversos clubes brasileiros de futebol. Não é à toa que a casa ofereça as melhores odds justamente nesta modalidade. São diversos mercados para apostar, e o melhor é que é possível dar palpites a partir de 1 real.

Acessar o site da Betnacional apostas

Por que a Betnacional é uma das melhores novas casas de apostas no Brasil?

Há pouco mais de 3 anos oferecendo seus serviços, a casa disponibiliza recursos interessantes para apostar em esportes. Você pode contar com o Cash Out e fazer apostas ao vivo com livestreaming. Esse é um site de apostas seguro e confiável, onde você pode ter uma experiência tranquila e segura.

Ponto negativo

Não possui nenhum tipo de bônus disponível.

5. F12.Bet - Melhores cotações para apostas em futebol

Se você quer garantir seus palpites nos principais campeonatos de futebol com as melhores odds, a F12.Bet está entre as melhores novas casas para apostar em futebol. Na F12.Bet também é possível utilizar o sistema cash out, que permite retirar as apostas antes do fim das partidas, minimizando as perdas.

Quero me cadastrar no F12.Bet

Por que o F12.Bet é um dos melhores novos sites para apostar?

Além do seu amplo mercado, é possível apostar a partir de 2 reais por métodos de pagamento conhecidos e acessíveis. O site também oferece uma plataforma simples e, ao mesmo tempo, funcional, facilitando a navegação e acesso aos principais campeonatos esportivos.

Ponto negativo

Não possui aplicativo para acesso mobile em funcionamento.

6. EstrelaBet - O dobro do primeiro depósito até R$ 500 em bônus

Um dos principais motivos para começar a apostar na patrocinadora oficial da seleção brasileira de futsal e futebol de areia é que basta um pequeno investimento de 1 real e você já pode dar seus palpites.

Apostar na Estrela Bet

Por que a Estrela Bet entrou na lista das melhores novas casas de apostas do Brasil?

Com uma plataforma completa e seu bônus de até R$ 500 no cadastro, a EstrelaBet conquistou seu espaço entre as melhores novas plataformas para apostar. A casa oferece um serviço de ótima qualidade, incluindo nas apostas ao vivo e disponibilização de Cash Out.

Ponto negativo

Limitado a apenas um método de pagamento disponível.



7. 22Bet - Oferta de boas-vindas com até R$600 para aproveitar

A 22Bet oferece seus serviços aos brasileiros desde 2020. Em poucos anos a casa conquistou a atenção dos brasileiros, pelos seus recursos e serviços prestados com excelência. São diversos campeonatos, de diferentes modalidades, para apostar com segurança e tranquilidade.

Cadastre-se no site 22Bet

Por que apostar na nova plataforma de apostas 22Bet?

Além de um belo presente de boas-vindas, você pode aproveitar uma plataforma totalmente interativa que permite apostas em tempo real. Na 22Bet também é possível apostar com valores baixos, caso você seja um jogador cauteloso, os depósitos começam a partir de 5 reais.

Ponto negativo

Suporte ao cliente demorado em horários não comerciais.



8. Esportes da Sorte - Aposte R$ 10 e ganhe R$ 10

A Esporte da Sorte é opção entre as principais casas para apostar em futebol no Brasil. Você pode ganhar uma freebet ao apostar pelo menos R$ 10 nos principais eventos de futebol do mundo.

Quero o bônus Esportes da Sorte grátis

Por que a Esportes da Sorte é uma das melhores novas casas para apostar?

Assim como algumas plataformas que vimos, na Esportes da Sorte é possível apostar a partir de 1 real. O atendimento da casa é um dos melhores, facilitam a retirada dos prêmios com pagamentos rápidos e saques disponíveis a partir de 10 reais.



Ponto negativo

Limitado a apenas um método de pagamento disponível.

9. BC.Game - Até 360% em bônus para aproveitar no cadastro

A BC.Game foi construída para atender seus usuários da melhor forma, com um design de rápida e fácil navegação. Oferece depósitos a partir de 10 reais por métodos de pagamento acessíveis como Pix e cartões de débito.



Ver o bônus BC.Game

Por que apostar na BC.Game?

Além dos recursos disponíveis para um melhor aproveitamento dos apostadores, como o Cash Out, a BC.Game oferece um ótimo bônus de boas-vindas. Os novos usuários podem ganhar até 360% nos quatro primeiros depósitos para palpites esportivos.

Ponto negativo

O site não oferece um aplicativo para que seus usuários.

10. Sambabet - Promocode Sambabet com até R$ 1000 em bônus

Se você busca um site com espírito brasileiro e que proporcione uma experiência de apostas inigualável, através de uma plataforma bem estruturada, com certeza a Sambabet será a melhor nova casa de apostas para você.

Aproveitar promocode Sambabet

Por que a Sambabet é uma das melhores novas casas de apostas no Brasil?

O maior diferencial do Sambabet é o seu promocode “E100” que pode ser utilizado no momento do primeiro depósito para conseguir 100% do valor em bônus até R$ 1000. Essa promoção é válida para aproveitar as apostas esportivas no site.

Ponto negativo

Poucos métodos de pagamento disponíveis.



Como escolher o melhor bônus nas novas casas de aposta?

Nada melhor do que conhecer novas casas de apostas com bônus para aproveitar, não é mesmo? Ainda mais se for em alguma das casas de apostas com bônus no cadastro.

É importante que você leia os detalhes de cada promoção para saber como funcionam antes de utilizá-las. Veja se os valores e os requisitos de uso do bônus são adequados para você. Para uma melhor comparação entre as ofertas, separei as 4 melhores nesta tabela:



Comparação dos 4 melhores bônus esportivos de boas-vindas:



Casa de apostas Bônus Odds mínimas exigidas Aproveite o Bônus Bet77 300% no primeiro depósito até R$ 6000. 1.95 Quero Bônus Bet77 Bet7K 100% no primeiro depósito até R$ 17.000 3.0 (apenas apostas múltiplas) Bônus Bet7K Sambabet 100% no primeiro depósito até R$ 1000 1.7 Quero Bônus Sambabet EstrelaBet 100% no primeiro depósito até R$ 500 2.0 Quero Bônus EstrelaBet

Qual a melhor plataforma de aposta em 2024?

Há muitos fatores a serem considerados na hora de escolher um bom site para apostar. Métodos de pagamentos, atendimento de qualidade, bônus proveitosos, plataforma acessível e claro, saber se a casa é confiável e segura. Considerando isso, a PagBet ganhou o primeiro lugar entre as novas casas.

Mesmo assim, é importante saber que você terá que decidir qual a casa que melhor se encaixa nas suas necessidades e expectativas. Confira algumas dicas de como escolher a melhor casa para apostar logo abaixo.

Saiba mais sobre a casa PagBet

Dicas para escolher a melhor nova plataforma para apostar



Antes de escolher onde apostar, é preciso analisar os recursos que as plataformas de apostas novas oferecem. Aqui separei alguns pontos importantes, os quais também considerei para classificar as casas neste ranking, para que você saiba como identificar o que uma boa casa deve oferecer. Confira:

Confiabilidade e segurança

Toda casa de apostas confiável deve possuir uma licença válida emitida por uma autoridade reguladora oficial. Essas certificações comprovam a segurança e o serviço de qualidade da plataforma.

Reputação

Antes de fazer uma aposta, pesquise a reputação das plataformas que escolheu. Assim você pode se informar um pouco mais sobre o atendimento e ter opiniões de mais usuários.

Variedade de mercados no catálogo

As novas casas de apostas devem oferecer uma ampla variedade de modalidades e eventos esportivos, demonstrando ter uma boa cobertura no mercado esportivo, o que é vantajoso para os seus apostadores.

Métodos de pagamento acessíveis

De nada vale olhar para os bônus e saber em qual jogo fazer o seu palpite se a forma de depositar ou sacar seu dinheiro não for acessível para você. Nós brasileiros estamos acostumados com métodos de pagamentos eficientes e rápidos. Confirme se o site disponibiliza um método de pagamento onde você possa enviar e receber dinheiro de forma conveniente.



10 melhores novas casas De apostas no Brasil 2024 Crédito: Divulgação

Como se cadastrar nas novas casas de apostas?

Acesse a página: A primeira coisa a fazer é acessar o site da casa escolhida e entrar na página de cadastro, geralmente a opção fica no canto superior direito da tela.

A primeira coisa a fazer é acessar o site da casa escolhida e entrar na página de cadastro, geralmente a opção fica no canto superior direito da tela. Preencha o formulário: Coloque suas informações na ficha de registro, na maioria das vezes são solicitados e-mail, telefone, CPF, nome completo e endereço.

Coloque suas informações na ficha de registro, na maioria das vezes são solicitados e-mail, telefone, CPF, nome completo e endereço. Confirmação de dados: Algumas casas podem solicitar que confirme sua identidade por um código de verificação enviado por e-mail ou SMS, para assegurar que as informações de contato que você forneceu são válidas.

Algumas casas podem solicitar que confirme sua identidade por um código de verificação enviado por e-mail ou SMS, para assegurar que as informações de contato que você forneceu são válidas. Faça um depósito: Após preencher tudo, realize seu primeiro depósito dentro dos requisitos e métodos disponibilizados pelo site.

Após preencher tudo, realize seu primeiro depósito dentro dos requisitos e métodos disponibilizados pelo site. Aproveite: Após a confirmação do depósito, é só escolher em qual competição quer dar o seu palpite e aproveitar. Boa Sorte!

Métodos de pagamentos das novas casas de apostas no Brasil

Como vimos, oferecer métodos de pagamentos acessíveis e variados é algo fundamental nas novas plataformas de apostas. Por isso, fiz uma lista com alguns dos principais métodos utilizados para você conhecer as opções:

Pix

Esse método é o preferido das casas de apostas que atuam no Brasil e dos próprios apostadores, pois não tem custo algum e possibilita fazer depósitos e saques a qualquer hora do dia com rapidez.

Transferência Bancária

Assim como o Pix, os pagamentos online por transferência bancária oferecem conveniência e segurança aos consumidores, permitindo que realizem transações financeiras diretamente de suas contas bancárias para o destinatário desejado.



Cartão de Débito

Essa é uma das opções de apostar com seu cartão de débito, seja Visa, Master ou outra bandeira. Essa modalidade de pagamento oferece benefícios como agilidade, confiabilidade e facilidade, pois seu funcionamento é o mesmo de uma compra online.



Concluindo

Este artigo trouxe as melhores novas casas de apostas do Brasil para você se divertir com segurança e usufruir das vantagens que cada uma pode oferecer.

Como informado, é importante escolher a plataforma que mais se adapta ao seu perfil e necessidades, garantindo uma jornada mais tranquila e prazerosa. Agora é só começar as apostas, boa sorte!



Perguntas frequentes

Como escolher a melhor nova casa de aposta?

Para escolher a melhor casa de apostas, você deve considerar vários aspectos como meios de pagamento, promoções de bônus, diversidade de apostas, probabilidades e segurança da plataforma. Dessa forma, você pode determinar qual é a que atende às suas necessidades como apostador.

Quais as 5 melhores novas casas de apostas do Brasil?

A PagBet, Bet7K, Bet77, Betnacional e EstrelaBet são as top 5 melhores plataformas novas para apostar em 2024.

As novas plataformas de apostas do mundo podem operar no Brasil?

Sim, todas as casas citadas neste artigo são licenciadas e podem operar no Brasil. Você pode apostar com tranquilidade, leia os termos e condições de apostas da casa que escolher e desfrute do seu momento de entretenimento.

Quais meios de pagamento são aceitos pelas novas casas de apostas?

O Pix, cartões de débito e transferência bancárias, são alguns dos métodos mais utilizados pelas novas casas de aposta e também pelos usuários.

Qual o valor mínimo para depositar nas novas casas de apostas?

Entre R$ 10 a R$ 20 são os valores que geralmente as casas costumam trabalhar. Em minhas pesquisas, procurei trazer sites que possibilitassem apostas mais baixas, como a PagBet, Bet7K, Betnacional, 22Bet, Estrela Bet e Esportes da Sorte.

Todas as novas plataformas de apostas oferecem bônus de boas-vindas?

Geralmente, as casas de apostas costumam oferecer ótimos bônus aos seus usuários. Nesta lista, há 5 casas que disponibilizam bônus de boas-vindas, são elas: Bet7K, Bet77, Sambabet, EstrelaBet e BC.Game.

Recado do Autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente