Procurando por casas de apostas com depósitos baixos? Confira a lista com as melhores plataformas em 2024

Encontrar plataformas online, ou até mesmo um app de aposta de 5 reais pode ser algo demorado, já que são diversos pontos a serem avaliados. Bônus, métodos de pagamento, tempo de processamento são algumas das coisas que devemos ficar atentos na hora de escolher um site para jogar online.

Para facilitar as coisas para você, realizei uma extensa pesquisa em mais de 70 sites e trouxe neste artigo as 8 melhores plataformas de apostas com depósito mínimo de 5 reais.



Todos os sites da lista abaixo são confiáveis, possuem atendimento em português brasileiro e oferecem ótimas cotações, como a Betnacional, que está no topo da lista. Testando cada um deles, separei apenas aqueles que proporcionam uma experiência de usuário excelente. Continue lendo e confira todos os detalhes:

8 Melhores plataformas de apostas com depósito mínimo de 5 reais

Betnacional - Melhores odds para apostar ao vivo com 5 reais Bet77 - Casa até R$ 6000 em bônus no primeiro depósito Bet7 - Bônus de até R$ 500 no primeiro depósito com Pix F12.Bet - Melhores odds para apostar em futebol com menos de 5 reais Esportes Da Sorte - Aposte R$ 10 e ganhe R$ 10 Bet7k - Indique um amigo e ganhe R$ 10 PagBet - Apostas a partir de 5 reais com transmissão ao vivo 20Bet - Até R$ 500 em bônus no cadastro + R$ 25 em aposta grátis

Detalhes sobre as casas de apostas com depósito a partir de 5 reais

1. Betnacional - Melhores odds para apostar ao vivo com 5 reais

Betnacional é uma casa de aposta de 5 reais que cresceu muito no gosto do apostador brasileiro. O site é completo, tem cobertura para todos os principais campeonatos de futebol do mundo e também oferece muitos recursos especiais para seus palpites.

Conhecer mercados da Betnacional

Pontos positivos

Muitas opções em campeonatos de futebol do mundo inteiro, com cobertura para palpites ao vivo;

Site totalmente traduzido para o português brasileiro, com um atendimento ao cliente dedicado.

Ponto negativo

Não oferece nenhum tipo de oferta ou promoção para os seus apostadores.





2. Bet77 - Casa até R$ 6000 em bônus no primeiro depósito

Dentre as casas de apostas com depósito de 5 reais, Bet77 se destaca por ser um site fácil de navegar e com tudo o que você precisa para se divertir. O que mais me chamou atenção na plataforma é o fato de que o site tem o próprio blog e um atendimento ao cliente em português, que é rápido e prático.

Aproveitar bônus de cadastro da Bet77

Pontos positivos

Possui seu próprio app que aposta 5 reais e um blog onde você pode encontrar muitas dicas para seus palpites;

Bet77 é um site que conta com uma promoção de boas-vindas excelente para os iniciantes.

Ponto negativo

O acesso mobile dessa plataforma poderia ser mais rápido e dinâmico.





3. Bet7 - Bônus de até R$ 500 no primeiro depósito com Pix

Essa casa de aposta de 5 reais é um site bem completo para quem quer se divertir na internet. Gostei muito da plataforma pelo fato de que ela tem promoções atrativas, e também oferece muitas opções de entretenimento diferentes, com uma experiência de usuário muito agradável.

Apostar no Bet7 com bônus

Pontos positivos

A Bet7 oferece muitas ofertas excelentes, incluindo o seu bônus de boas-vindas;

O site tem cobertura ampla para várias modalidades esportivas, desde o futebol até e-Sports.

Ponto negativo

A Bet7 não oferece app para iOS.





4. F12.Bet - Melhores odds para apostar em futebol com menos de 5 reais

A F12.Bet é uma casa fantástica para quem quer se divertir. Esses sites de apostas com depósito mínimo de 5 reais são indicados principalmente para quem gosta de depositar com ativos digitais, o que considero uma grande vantagem.

Acessar o site da F12.Bet

Pontos positivos

Excelente plataforma para quem quer dar palpites online em jogos ao vivo.

Cobertura para palpites em vários tipos de modalidades, para eventos esportivos do mundo todo.

Ponto negativo

Não tem uma oferta de boas-vindas para os seus recém-cadastrados.



5. Esportes Da Sorte - Aposte R$ 10 e ganhe R$ 10

Para quem quer fazer bet de 5 reais em um site voltado para o apostador brasileiro, Esportes da Sorte é a minha principal sugestão. O site é bem fácil de utilizar, e tem tudo o que você precisa para se divertir com os seus palpites.

Cadastre-se na Esportes da Sorte

Pontos positivos

Esportes da Sorte tem uma promoção de boas-vindas atrativa para os recém-cadastrados no site;

A casa oferece métodos de pagamento localizados para o Brasil, como o Pix.

Ponto negativo

O serviço de atendimento ao cliente da plataforma é demorado, e poderia ser mais fácil de usar.





6. Bet7k - Indique um amigo e ganhe R$ 10

Nesse site de apostas de 5 reais você pode dar palpites em modalidades esportivas populares, como o futebol e o basquete. Também percebi que a plataforma conta com alguns recursos especiais, que fazem toda a diferença na experiência, como transmissões ao vivo.

Cadastre-se na Bet7K

Pontos positivos

O site oferece muitas opções de jogos e entretenimento para os seus usuários aproveitarem.

A experiência de usuário na plataforma é muito atrativa.

Ponto negativo

Não conta com uma promoção de boas-vindas para os seus novos cadastrados.





7. PagBet - Apostas a partir de 5 reais com transmissão ao vivo

A PagBet é uma das novas casas que está ganhando o mercado. Com design minimalista, chama atenção pela facilidade de navegação e seus serviços de palpites ao vivo. Particularmente gosto bastante, já que me permite navegar de uma maneira bem mais intuitiva no site.

Acessar o site da PagBet

Pontos positivos

A casa oferece uma experiência de usuário muito dinâmica para quem quer apostar de forma rápida;

Trata-se de um site desenvolvido e pensando especialmente para o apostador brasileiro.

Ponto negativo

Não oferece promoções ou ofertas para os seus usuários.





8. 20Bet - Até R$ 500 em bônus no cadastro + R$ 25 em aposta grátis

Para apostar em futebol com bet mínimo 5 reais, a 20Bet é uma escolha interessante. Gostei bastante da experiência de usuário do site, e ele também conta com algumas promoções excelentes para aproveitar, como a de apostas grátis de R$ 25 no cadastro.

Aproveitar bônus na 20Bet

Pontos positivos

A plataforma conta com muitas promoções e ofertas interessantes;

É um site voltado principalmente para quem quer fazer apostas em campeonatos de futebol.

Ponto negativo

Algumas promoções pedem rollover acima da média.





3 Melhores Bônus De Apostas Para Depósitos Baixos?



Casa de Apostas Bônus Odds Exigidas Quero Bônus Bet77 300% até R$ 6000 1.95 Bônus Bet77 20Bet 100% até R$ 500 + R$ 25 em aposta grátis 1.6 Bônus 20Bet Bet7 100% até R$ 500 1.4 Bônus Bet7

Qual o melhor jogo de aposta com depósito mínimo de 5 reais?

O futebol é uma das opções que mais gosto para aproveitar nas melhores plataformas com depósitos de até R$ 5. O jogo de aposta com depósito de 5 reais em futebol sempre é muito divertido, e convenhamos, o esporte é a paixão nacional, o que faz com que ele seja uma escolha fantástica.

Mas além dessa opção muito popular, você também pode dar palpites em muitas modalidades esportivas diferentes. As opções sempre vão mudar para sua diversão, conforme o site que escolher, mas é comum encontrar esportes como basquete, tênis, Fórmula 1 e muitos outros, que também são populares.



Algumas casas brasileiras permitem palpites em campeonatos de e-Sports como o League of Legends, o Counter Strike, o Dota 2, o Valorant, e outros. Sugiro que defina qual dessas opções é a melhor escolha para você se divertir.

Dica do autor:

Eu sempre escolho apostar em apenas uma modalidade esportiva, já que isso me permite ter muito mais experiência na hora de fazer o prognóstico para o palpite. Indico que você faça o mesmo, se especializando em uma modalidade esportiva que goste, para conseguir alcançar resultados bem mais interessantes a longo prazo.

Outros jogos para apostar com valores baixos

Outras opções que podem ser atrativas são lutas de UFC, competições de bike, corridas automobilísticas, entre outras. Gosto muito de ter essa variedade à minha disposição, já que isso permite que eu possa curtir diferentes mercados em apenas um site.



Como depositar 5 reais nos sites de apostas bet? Crédito: Divulgação

Como depositar 5 reais nos sites de apostas bet?

O processo para fazer o seu depósito mínimo 5 reais é bem simples. Para fazer com que tudo seja mais tranquilo, criei um passo a passo abaixo, que você pode seguir. Ele se aplica a todos os sites de apostas da lista de hoje, já que essas plataformas têm um processo de depósito bem similar.

Faça o seu cadastro no site selecionado para os seus palpites; Realize o seu login na plataforma utilizando o seu computador ou o seu smartphone; Acesse o seu perfil na plataforma, e vá para o setor de pagamentos; Escolha o método de movimentação ideal para o depósito que você realizará; Selecione o valor do seu pagamento, e preencha o formulário de depósito para finalizar o processo.

Minha recomendação de opção de depósito é que você utilize o método de pagamento que achar mais seguro e confortável. Indico também que tenha uma boa estratégia de gerenciamento de banca a seu favor. Esse tipo de estratégia permite que você consiga controlar o quanto está gastando e ganhando com as suas apostas de forma bem eficaz.

Principais métodos de pagamento para depósitos de 5 reais

Algo que considero muito importante para sites com depósitos de 5 reais é saber os métodos de pagamento disponibilizados para uso. Confira abaixo os principais métodos de depósito encontrados nos sites.

Ah! E quando for escolher qual deles utilizar para o seu pagamento, confira sempre os detalhes no site. Assim conseguirá ter muito mais tranquilidade e comodidade e não terá surpresas desagradáveis na hora da sua diversão.

Depósitos de 5 reais via Pix - A opção mais popular

Os sites de apostas que aceitam Pix são os mais procurados, por vários motivos bem claros. Esse método de depósito é fácil de utilizar, é rápido, e muito seguro, e permite que você consiga ter acesso imediato ao saldo na sua conta.

Considero que esse é o melhor método de depósito, e o que eu sempre utilizo para apostar. Isso é válido tanto para os meus pagamentos quanto para as minhas retiradas nas plataformas.



Algo que acho muito interessante é que você pode utilizar a chave aleatória do Pix para não ter que inserir os seus dados pessoais no site. Isso torna tudo ainda mais seguro, protegendo as suas informações na hora de colocar saldo para as apostas.

Outros métodos que aceitam depósitos de 5 reais

Outras boas opções são as casas de apostas que aceitam cartão de débito, e também as transferências bancárias. São métodos extremamente práticos, mas que requerem que você tenha cuidado na hora de utilizá-los, principalmente pelo prazo para aprovação ser um pouco mais extenso.

Também é importante deixar claro que nem todos os sites aceitam essas formas de depósito. Gosto de tê-las à minha disposição como um substituto para o Pix. Mas sugiro que você fique atento aos termos das carteiras virtuais e bancos, já que eles podem cobrar taxas de serviço na hora de realizar movimentações.



Por que apostar em plataformas de apostas com depósito de 5 reais?

Existem várias razões que podem levá-lo a escolher apostar em plataformas com depósitos de valores baixos. Também existem desvantagens nesse tipo de serviço, e eu quero que você fique consciente desses detalhes antes de decidir sobre se cadastrar em uma plataforma como essa.

Vantagens de apostar em jogos de 5 reais

A principal vantagem ao fazer o seu cadastro para apostas desse tipo é que não é necessário investir um valor elevado na hora de fazer os pagamentos. Consequentemente, se torna muito mais prático gerenciar o saldo que está disponível em sua conta.

Considero isso extremamente vantajoso, principalmente para iniciantes. Apostar com valores pequenos também ajuda muito, e é por isso que essas casas acabam sendo extremamente populares entre os apostadores que estão começando agora.



Outra vantagem importante que você encontrará, é a facilidade na hora de fazer os seus depósitos e retiradas, facilitando bastante o processo de movimentação. As plataformas com pagamento rápido são pensadas para que possa começar a apostar o quanto antes, logo após fazer o seu depósito.

Desvantagens de apostar em jogos de 5 reais

A principal desvantagem em apostar com valores baixos é que a possibilidade de um retorno maior se torna bem pequena. Para os veteranos, isso acaba sendo um problema um pouco maior, já que eles procuram geralmente por apostas com valores mais elevados.

Mas para o apostador médio, ou iniciante, isso é uma vantagem, como acabei de mencionar. Até porque todas essas plataformas mencionadas no artigo de hoje são sites excelentes.



Concluindo

Aproveitar um jogo de aposta com depósito mínimo 5 reais é algo que gosto muito. As apostas baixas permitem que eu consiga dar palpites sem gastar muito, ou seja, não preciso de grandes valores para me divertir.

As plataformas que sugeri são seguras, fáceis de utilizar, e possuem muitos dos recursos que você precisa para poder se divertir com apostas na internet. Mesmo assim, recomendo que aproveite a oportunidade para ler mais sobre cada uma delas antes de se cadastrar.



Perguntas frequentes sobre apostas com depósito de 5 reais

Para que você não fique com nenhum tipo de dúvida sobre essas plataformas, trouxe algumas respostas pertinentes sobre o assunto. São as perguntas mais frequentes feitas sobre o assunto, assim pode tirar as suas dúvidas de forma prática.

Qual a melhor plataforma de apostas com depósito mínimo de 5 reais?

O site da Betnacional atualmente é uma das melhores escolhas para quem quer fazer depósitos mínimos de R$ 5. A plataforma é completa, com tudo o que você precisa para se divertir.

Como escolher a melhor plataforma de apostas com depósito mínimo?

Para selecionar a melhor plataforma para as suas apostas, recomendo que defina as suas prioridades na hora da diversão, e depois confira o que cada site tem a oferecer. É muito importante que a plataforma escolhida seja segura, sendo necessário ficar de olho no licenciamento do site, que geralmente está presente no rodapé das páginas da plataforma.

A casa também deve oferecer os métodos de pagamento com os quais está acostumado a fazer os seus depósitos. Isso trará mais conforto para você. Também é importante que a plataforma tenha uma experiência de usuário excelente, o que torna tudo ainda melhor na hora de fazer os seus palpites no site selecionado.



Todos os sites de apostas oferecem depósitos a partir de 5 reais?

Nem todos os sites oferecem depósitos com valores baixos como esse. Porém, todos os sites mencionados na minha lista oferecem essa opção para você, algo que é muito conveniente.

Quais os pontos positivos de escolher uma casa de apostas com depósito mínimo?

A principal vantagem que você terá fazendo o seu cadastro em um site como esse, é que poderá fazer depósitos com valores bem baixos. Consequentemente, não será necessário se preocupar tanto com a sua saúde financeira enquanto estiver realizando as suas apostas.

Esse tipo de plataforma abre oportunidade para pessoas de diversas classes sociais conseguirem se divertir com esse tipo de entretenimento. Considero isso excelente, já que as apostas são uma forma rápida e prática de diversão.



Posso aceitar o bônus de registro com um depósito de 5 reais?

Isso depende exclusivamente das regras do bônus que estiver pretendendo utilizar. Sugiro que você leia atentamente os termos e condições da promoção, para saber qual é o valor de depósito mínimo para ativar a oferta.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente