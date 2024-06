Encontrar plataformas com depósito de 1 real é uma tarefa bem complicada. Existem centenas de sites, e nem todos oferecem depósitos tão baixos.

Para facilitar um pouco as coisas para você, selecionei 10 casas de apostas e classifiquei as mais indicadas com depósitos mínimos de R$ 1. São sites excelentes, que trazem muitas oportunidades atrativas para os palpites. A Estrela Bet está em primeiro lugar do ranking, oferecendo métodos de pagamento acessíveis e bônus atrativos.



Todas as plataformas citadas na lista são totalmente seguras e confiáveis. Fiz questão de testar cada um desses sites e trouxe todos os detalhes sobre eles para você conferir. Então, continue lendo e veja quais são as 10 melhores casas de apostas com depósitos de R$ 1.

Top 10 casas de aposta com depósito mínimo de 1 real

Detalhes sobre as melhores casas com depósito a partir de 1 real

EstrelaBet - 100% no primeiro depósito até R$ 500 Bet77 - Casa com saque mais rápido Betnacional - Melhor site para apostas ao vivo Bet7k - Indique um amigo e ganhe R$ 10 Aposta Ganha - A melhor casa para fazer depósitos instantâneos F12.Bet - Apostas em futebol com as melhores Odds Esportes Da Sorte - Aposte R$ 10 e ganhe R$ 10 Betmotion - Triplique o primeiro depósito até R$ 200 em bônus PagBet - Melhor casa com transmissão em tempo real Bet7 - Bônus do registro com até R$ 500 em esportes

Abaixo, você vai poder conferir a minha opinião sobre cada uma dessas plataformas de apostas. Também vou trazer os principais fatores positivos e negativos sobre esses sites, para que você possa escolher adequadamente em qual deles vai se cadastrar.



1. EstrelaBet - 100% no primeiro depósito até R$ 500

A EstrelaBet oferece bet com depósito de 1 real e muitas promoções e ofertas interessantes. A plataforma é bem fácil de usar e tem cobertura para várias apostas esportivas, com cotações atrativas para apostadores de todos os níveis.

Prós

Essa plataforma de apostas é patrocinadora de vários times e equipes esportivas brasileiras.

O site conta com excelentes promoções e ofertas para você aproveitar em seus depósitos.

Contra

Essa plataforma de apostas online não possui o seu aplicativo próprio para o acesso móvel.





2. Bet77 - Casa com saque mais rápido

Considero que essa é a melhor casa de apostas com depósito a partir de R$ 1 do mercado. Não apenas ela traz essa flexibilidade na hora dos pagamentos, mas também oferece promoções excelentes. Isso incluiu até mesmo a promoção de boas-vindas para apostas esportivas.

Ele funciona perfeitamente em qualquer dispositivo móvel, e a experiência de usuário que você encontra na plataforma é de alta qualidade. Todos esses fatores fazem com que essa plataforma se destaque muito.

Prós

Excelente promoção de primeiro depósito para os recém-cadastrados na plataforma;

Grande variedade de promoções e ofertas para esportes.

Contra

A plataforma não tem o seu próprio app de aposta de 1 real para acesso móvel.





3. Betnacional - Melhor site para apostas ao vivo

O Betnacional é um site de aposta de 1 real interessante. Nesse site, encontrei uma experiência de usuário bem prática. A casa é bem recente, mas já chamou bastante a atenção do apostador brasileiro por ser uma plataforma fácil de usar e funcionar em qualquer dispositivo.

Prós

O site foi feito especialmente para o apostador brasileiro, com foco nos palpites de futebol.

A plataforma tem cobertura ampla para eventos esportivos de várias modalidades diferentes.

Contra

Essa plataforma não oferece promoções, ou sequer um app que aposta 1 real.





4. Bet7k - Indique um amigo e ganhe R$ 10

Dentre as casas de apostas com depósito de 1 real, Bet7k acaba se destacando pela qualidade de seus serviços e também pelos seus aplicativos. A casa de apostas é muito fácil de utilizar, e conta com muitas opções de apostas interessantes.

Prós

Aplicativos disponíveis na plataforma para quem quer fazer bet com depósito de 1 real no smartphone;

Opções de apostas ao vivo para a grande maioria dos esportes disponíveis no setor de apostas do site.

Contra

Essa plataforma não tem uma promoção de boas-vindas que você possa aproveitar.

5. Aposta Ganha - A melhor casa para fazer depósitos instantâneos



Quem busca facilidade e rapidez para apostar, pode contar com a Aposta Ganha. Além de permitir depósitos a partir de 1 real no Pix, a casa também oferece um serviço esportivo incrível, como odds acima da média e mercados diversificados, tanto para eventos nacionais, como internacionais.



Prós



Visual da plataforma bem interativo, melhorando ainda mais a experiência de aposta.



O site permite que você possa fazer os seus depósitos e retiradas na plataforma através do Pix.



Contra



A plataforma não oferece bônus de boas-vindas para novo usuários.



6. F12.Bet - Apostas em futebol com as melhores Odds

Esse site de apostas de 1 real é uma das melhores opções para quem quer fazer apostas utilizando o Pix. Além disso, a plataforma também conta com uma cobertura ampla para apostas esportivas de várias modalidades.

Prós

O site oferece opções de apostas em todos os principais campeonatos esportivos do mundo;

A experiência de usuário que você vai encontrar dentro dessa plataforma é extremamente confortável.

Contra

Essa plataforma de apostas não conta com um bônus de boas-vindas para esportes.





7. Esportes Da Sorte - Aposte R$ 10 e ganhe R$ 10

Dentre os sites de apostas com depósito mínimo de 1 real, essa plataforma destaca-se por suas opções de apostas futebolísticas. O site tem uma experiência de usuário prática, e permite que você consiga navegar tranquilamente.

Prós

O site tem cobertura ampla para todos os principais campeonatos de futebol brasileiros;

A plataforma de apostas tem um blog próprio, com várias dicas importantes para as suas apostas.

Contra

As opções de ofertas e promoções do site são um pouco limitadas para palpites esportivos.





8. Betmotion - Triplique o primeiro depósito até R$ 200 em bônus

Além de permitir apostas a partir de 1 real, Betmotion me surpreendeu com a qualidade de seus serviços. A plataforma de apostas é bem completa, oferecendo promoções atrativas, um atendimento ao cliente de qualidade e muitos recursos adicionais.

Prós

O atendimento ao cliente dessa plataforma de apostas é muito rápido e prático;

O site tem promoções excelentes para apostadores veteranos, e também para iniciantes.

Contra

O aplicativo da plataforma de apostas não está disponível para dispositivos iOS.





9. PagBet - Melhor casa com transmissão em tempo real

O que me atraiu nessa plataforma foi que ela oferece muita praticidade para os apostadores iniciantes. O site é bem minimalista, e foca bastante nas cotações e cobertura para eventos.

Prós

A casa de apostas tem uma experiência de usuário muito prática, e é fácil de navegar no site;

Você encontra, no site, cobertura completa para todos os principais campeonatos de futebol.

Contra

O site não oferece promoções ou ofertas para quem deseja realizar apostas esportivas na plataforma.





10. Bet7 - Bônus do registro com até R$ 500 em esportes

Bet7 é uma plataforma que considero atrativa para apostadores de todos os tipos. O site tem uma boa variedade de promoções, cotações interessantes para quem quer fazer apostas esportivas, e cobertura para eventos do mundo inteiro.

Prós

A promoção de boas-vindas para quem vai fazer apostas esportivas no site é excelente;

A casa de apostas oferece muitas opções de palpites esportivos ao vivo para os seus apostadores.

Contra

O site conta com pouca variedade de métodos de pagamento para depósitos e retiradas.





3 Melhores bônus de apostas para depósitos baixos



Casa de apostas Bônus Odds mínimas Quero bônus Bet77 300% até R$ 6000 1.95 Bônus Bet77 Betmotion 150% até R$ 200 1.8 Bônus Betmotion Estrela Bet 100% até R$ 500 2.0 Bônus Estrela Bet

Como funcionam as casas de apostas com 1 real?



Qualquer jogo de aposta com depósito de 1 real em um site funciona da mesma maneira, falando de forma generalista. As plataformas novas no mercado brasileiro que oferecem esse tipo de depósito com valor extremamente baixo fazem isso para que você aposte 1 real sempre com controle.

Existem muitos sites no mercado que oferecem depósitos com valores acima de R$ 50, e nem todos os apostadores querem investir esse tipo de valor em suas apostas. Assim como eu, muita gente prefere apostar em valores menores, apenas para se divertir.



É exatamente esse nicho que as plataformas de apostas com depósito a partir de R$ 1 atendem. Esses sites funcionam como qualquer outra plataforma. A grande maioria deles, inclusive, oferece promoções e ofertas para você aproveitar.

Isso significa que você precisa ter o mesmo cuidado dentro dessas plataformas que teria em qualquer outro site de apostas. Sugiro que, após você fazer o seu cadastro em uma dessas plataformas, se prepare adequadamente para começar a se divertir.



Esse preparo inclui definir limites para as suas apostas, apostar com responsabilidade e utilizar um bom gerenciamento de banca. Essas estratégias fazem parte do meu repertório sempre que faço alguma aposta. Elas me ajudam a ter muito mais controle, e também a conseguir apostar 1 real e ganhar dinheiro de forma inteligente na hora da diversão.



Como depositar 1 real nas plataformas de apostas do Brasil? Crédito: Divulgação

Como depositar 1 real nas plataformas de apostas do Brasil?

Para fazer um depósito de apenas R$ 1 em uma das melhores casas de apostas do mercado, você terá que fazer o seu cadastro. O processo de registro nessas plataformas de apostas sempre segue o mesmo padrão. Para fazer o seu cadastro você terá que:

Acessar a plataforma escolhida no seu computador, ou através do seu smartphone; Selecionar a opção de cadastro no site, que geralmente está no cabeçalho da plataforma; Preencher o formulário de registro com as informações solicitadas, e finalizar o seu cadastro.

Agora você já pode fazer o seu login na plataforma que escolheu. O próximo passo será o seu depósito inicial. O processo de depósito é sempre bem simples, é só você acessar o seu perfil na plataforma, ir para o setor de pagamentos, escolher qual método de depósito usará, e então fazer o pagamento de R$ 1.

Deixo claro que, para as promoções, geralmente você terá um valor de depósito mínimo diferente. Tudo dependerá dos termos e condições da oferta que você está pretendendo utilizar. Mas se você não quiser usar nenhum tipo de bônus, vai sempre poder fazer os seus depósitos no valor mínimo para curtir o jogo de aposta com depósito mínimo 1 real.



Qual o valor mínimo de saque?

Nas casas que trouxe neste artigo, os valores de saques começam a partir de R$ 10. O valor mínimo para as retiradas depende do site que você está escolhendo. Cada uma das plataformas tem um valor único, assim como cada método de pagamento disponível também tem o seu próprio valor.

Minha recomendação é que você fique sempre atento quando estiver fazendo as suas movimentações de retirada no site. Saiba qual é o valor mínimo para o saque e, principalmente, qual o prazo para a movimentação ser efetuada.



Principais métodos de pagamento para depósitos de 1 real

Nas plataformas que aceitam depósitos de R$ 1, as opções de métodos de pagamento sempre são bem interessantes. Mas existem duas opções que são geralmente superiores a todas as outras, principalmente para quem gosta de casas de apostas que pagam rápido.

Vou comentar um pouco mais sobre cada um desses métodos de pagamento abaixo. Mas vale lembrar que o ideal é você escolher uma forma de depósito com a qual se sinta realmente confortável na hora de fazer a sua movimentação.



Depósitos de 1 real via Pix

As casas de apostas que aceitam Pix são muito procuradas pelos apostadores brasileiros. Gosto muito de utilizar esse método de depósito quando vou apostar, já que ele é extremamente rápido, seguro, e também já estou habituado a utilizá-lo no meu dia a dia.

Esse método de pagamento também é encontrado na grande maioria dos sites de apostas, e ele é aceito em todos os sites da lista de hoje. Através dele, você vai conseguir realizar os seus depósitos com valores baixos de forma quase que imediata.



Outro ponto de destaque para esse método de movimentação é que ele não cobra nenhum tipo de taxa. Isso faz com que todo o processo de pagamento, e de retirada, torne-se muito mais prático e também cômodo, facilitando todo o processo.

Depósitos de 1 real via carteiras digitais

Outra forma de depósito muito prática para quem quer apostar nessas plataformas são as carteiras digitais. Existem várias carteiras diferentes, e o que realmente importa na hora de escolher qual delas você utilizará são as taxas que podem ser cobradas.

Por mais que esse seja um método de pagamento ótimo para depósitos de R$ 1, algumas carteiras digitais cobram taxas de serviço. O valor dessas taxas geralmente não é muito alto, mas ainda assim podem fazer a diferença.



Por outro lado, esse método é extremamente seguro, fácil de utilizar, e também permite que você consiga ter um controle muito maior sobre os valores que está investindo para o seu entretenimento.

Por que apostar em casas de apostas com depósito de 1 real?

Existem muitas razões pelas quais utilizar uma plataforma de apostas com depósito mínimo de R$ 1 pode ser atrativo. Eu gosto muito de ter a possibilidade tanto de fazer depósitos altos quanto de depósitos mais baixos, já que nem sempre quero apostar com valores elevados.

O maior atrativo para essas plataformas de apostas é que, quem quer apenas se divertir, não precisa fazer depósitos mínimos com valores mais altos. Até mesmo as opções de apostas dentro dessas plataformas possuem valores bem baixos, permitindo que você possa aproveitar esses depósitos menores da melhor maneira.



Todas as plataformas de apostas mencionadas no meu artigo são sites que também são extremamente confiáveis. Todas são casas de apostas localizadas para o apostador brasileiro, traduzidas para o português, e com uma ótima experiência de usuário. Então, escolher apostar em qualquer um desses sites de apostas com depósito mínimo de 1 real pode ser uma ótima escolha para você.

Vantagens de apostar em jogos de 1 real

A principal vantagem de jogo que aposta 1 real, é que você pode controlar com muito mais facilidade o seu gerenciamento de banca. Você também nunca estará correndo grandes riscos quando estiver fazendo as suas apostas, trazendo bastante tranquilidade para o seu momento de entretenimento.

Essas opções de apostas também permitem que pessoas com um orçamento bem menor consigam aproveitar esse tipo de entretenimento. A democratização das apostas online é muito importante, já que essa é uma forma de diversão muito prática.



Esse tipo de plataforma é ideal para quem quer fazer palpites rápidos, sem se comprometer. Esses sites são geralmente seguros, o que faz com que eles sejam as plataformas de apostas mais populares no mercado brasileiro.

Desvantagens de apostar em jogos de 1 real

A desvantagem que você pode ter apostando nesse tipo de jogo é que o resultado das suas apostas terá uma média geral baixa. Se você der a sorte grande, talvez consiga um prêmio maior, mas sabemos que a probabilidade para isso é baixa.

Quando eu aposto, sempre considero que o valor de retorno será variável, e nem sempre será positivo, já que essa é a natureza das apostas. Minha indicação é que você fique atento sempre ao percentual de retorno para o jogador do jogo que você escolheu.



Quanto mais baixo o valor da minha aposta, menos terei de retorno, caso tenha um palpite vitorioso. E é exatamente essa a desvantagem desse tipo de jogo. Para conseguir ter um retorno melhor, você terá que fazer um número grande de apostas.

Concluindo

Considero que todos os sites de apostas mencionados hoje são excelentes escolhas para quem quer se divertir. Além de esses sites permitirem que você possa fazer depósitos com valores extremamente baixos, eles também são muito confiáveis e permitem que você possa fazer muitas apostas diferentes.

Escolher qualquer um desses sites para o seu momento de diversão é uma boa pedida. Recomendo que você selecione a plataforma sempre conforme as prioridades que você tem como apostador.



Também indico que você saiba impor limites nos seus gastos com apostas, antes de começar a fazer os seus palpites. Isso permitirá que você consiga ter um controle bem maior em cima do seu momento de diversão e, a longo prazo, também trará retornos melhores para as suas apostas, fazendo toda a diferença na hora de você se divertir.

Perguntas frequentes sobre apostas com depósito de 1 real

Para não restar nenhum tipo de dúvida sobre o assunto, trouxe as respostas para as perguntas mais frequentes sobre as plataformas de apostas com depósito de R$ 1. Assim, você utilizará essas plataformas de apostas com muito mais tranquilidade.

Qual a melhor casa de apostas com depósito mínimo de 1 real?

A Bet77 foi escolhida a melhor casa de apostas com depósito mínimo de R$ 1. O site é completo, seguro e traz muitas vantagens e recursos especiais para os apostadores aproveitarem. Ele se destaca principalmente por sua ampla cobertura para apostas esportivas.

Como escolher a melhor casa de apostas com depósito mínimo?

Para escolher a melhor casa de apostas com depósito mínimo de R$ 1, é necessário que você saiba o que procura em um site de apostas. É muito importante que você tenha definido as suas prioridades e necessidades em uma plataforma.

Isso permite que você possa confirmar qual dos sites atenderá aquilo que solicita. Também é necessário que a plataforma seja confiável, tenha bons métodos de pagamento e todas as opções de apostas e entretenimento que você está procurando na hora de se divertir online com apostas.



Todos os sites de apostas oferecem depósitos a partir de 1 real?

Nem todas as plataformas de apostas oferecem opções de depósitos com valores tão baixos. Cada método de pagamento que você vai encontrar dentro de uma plataforma também tem o seu valor mínimo de depósito.

Mas todos os sites que foram mencionados nesta lista de hoje oferecem a oportunidade de você fazer depósitos com valores a partir de R$ 1.

Quais os pontos positivos de escolher uma casa de apostas com depósito mínimo?

A principal vantagem de você escolher uma plataforma de apostas como essa é que você pode apostar com valores baixos ou altos, flexibilizando a experiência. Isso significa que você pode aproveitar muito mais o saldo depositado, facilitando bastante na hora de calcular o gerenciamento de banca para o saldo disponível na sua conta.

É possível aceitar o bônus de boas-vindas em diferentes casas de apostas com depósito 1 real?



Sim, você pode aproveitar o bônus de boas-vindas individualmente em cada plataforma de apostas mencionada que oferece esse tipo de oferta. É importante deixar claro que você vai poder utilizar essa promoção apenas uma vez em cada uma das plataformas.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

