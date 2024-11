Tudo que você precisa saber sobre os palpites SuperBet. Entenda como funcionam as Super Odds e saiba como encontrar as melhores apostas esportivas

Preparei um guia completo com tudo que você precisa saber sobre os palpites SuperBet. De antemão, já posso deixar você ciente de que esse site tem Super Odds, bônus de boas-vindas, app para apostas esportivas e muito mais.



Acredito que, ao final do meu texto, você saberá como funcionam os palpites na SuperBet, aprenderá a encontrar as melhores odds, saberá qual é o melhor palpite para as principais competições e muito mais.



Caso queira saber como aproveitar ao máximo o site da SuperBet, então não pare na introdução do meu texto, pois ainda tenho muito mais para compartilhar com você.







Melhores odds na SuperBet - como encontrar?



Eu encontrei as melhores odds na SuperBet acessando essa casa de apostas e vendo a categoria Super Odds logo na tela inicial. Sei que muitos dos meus leitores estão lendo este conteúdo pelo celular, por isso, também testei o acesso as odds desse site via dispositivo móvel.



No celular, as melhores odds da SuperBet aparecem logo na tela inicial também. Assim como via computador, percebi que as odds em destaque ficam logo no menu esportivo e facilitam bastante a escolha de uma cotação acima da média. Por fim, existem as Super Odds também dentro de eventos esportivos em uma categoria específica para elas.







Principais mercados - catálogo diversificado para apostar



Contei 29 categorias para apostar na SuperBet. Usei a palavra categoria porque algumas seleções não são bem esportes. O melhor exemplo para explicar isso é o fato de que você pode apostar em entretenimento e política dentro da plataforma.



Independentemente da categoria que você escolher, posso adiantar que as opções de apostas serão pré-jogo ou ao vivo. A diferença entre as duas opções é que uma é feita antes do jogo começar, e a outra é realizada enquanto o evento esportivo acontece.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Separei alguns mercados de apostas no pré-jogo na SuperBet para você saber algumas opções que encontrará ao acessar essa casa de apostas.



Resultado final



Esse é o tipo de aposta em que você tenta adivinhar qual time vencerá o jogo, ou se o confronto acabará empatado. Aproveito para recomendar esse mercado para quem está começando por ele ser mais popular do que outras seleções esportivas.



Total de gols



A aposta no total de gols tem como objetivo tentar adivinhar qual será o número de gols marcados em um jogo. A SuperBet define os patamares e você escolhe se apostará para que haja mais ou menos gol que determinado número.



Chance dupla



Os palpites SuperBet em chance dupla são apostas em um mercado que combina possíveis resultados do jogo. Por exemplo, se o time 1 ou 2 vencerá, se o time 1 vencerá ou o jogo acabará empatado, entre outras combinações. Recomendo essa aposta para os apostadores mais sensíveis ao risco de apostar.



Ambas as equipes marcam



O palpite em ambas as equipes marcam na SuperBet permite que você tente adivinhar se os dois times marcarão gols no jogo ou não. As opções que você tem para apostar aqui são sim ou não.



Intervalo e resultado final



Este é outro mercado de apostas na SuperBet, onde você tenta adivinhar como acabará o confronto no 1º tempo e no final da partida, no caso do futebol. Para que o palpite seja ganho, é necessário prever corretamente os resultados de ambos os tempos.







Principais mercados para apostar ao vivo



As apostas ao vivo na SuperBet podem ser encontradas clicando no menu Ao vivo, lá na parte superior da casa de apostas. Quando analisei ela, tinham mais de 130 eventos com opções para apostar em tempo real e uma variedade de mercados como as que listei a seguir.



Próximo gol



Aposta em que você tenta adivinhar de qual time será o próximo gol. Além disso, também pode fazer o seu palpite na SuperBet considerando que não haverá mais gols marcados no confronto.



Resultado da partida até x minuto jogado



A aposta no resultado da partida até determinado minuto na SuperBet permite que você tente adivinhar qual será o resultado do confronto com base em intervalos de 5 minutos. Porém, tenha em mente que é levado em conta o resultado total do confronto, não o que aconteceu nos 5 minutos que você apostou.



Total de gols até x minuto jogado



Aposta similar ao resultado até determinado minuto. Só que, nesse caso, o palpite na SuperBet é para tentar adivinhar se o total de gols marcados será maior ou menor que determinado valor estabelecido pela casa de apostas. Você pode entender qual patamar é esse clicando no “i” dentro do mercado.







Melhores odds e palpites nas apostas de longo prazo



Naveguei pelo site da SuperBet para encontrar algumas opções de longo prazo para apostar. Se você não tem familiaridade com esse tipo de aposta, ela funciona como um palpite que é resolvido somente depois de um tempo maior. Ficou difícil de entender? Não se preocupe, separei alguns exemplos que vão ajudar você a compreender melhor isso.



Competição

Mercado

Palpite

Odds

Brasileiro Série A Artilheiro Estevão 3.20 Conmebol - Copa do Mundo 2026 Vencedor Argentina 1.35 Liga dos Campeões Fase de Liga - Top 8 Manchester City 1.15 NBA Vencedor (incl. playoffs) Boston Celtics 4.00 Aberto da Austrália Vencedor Novak Djokovic 3.00

Palpite 1 - Brasileiro Série A



Uma das apostas de longo prazo no Brasileirão na SuperBet é no artilheiro da competição. Pelas minhas análises, Estevão é o favorito para ser o maior marcador do Campeonato Brasileiro. Ao final da 29ª rodada, o craque palmeirense estava atrás apenas de Pedro. Mas o atacante flamenguista está machucado e não conseguirá manter seu posto.



Palpite 2 - CONMEBOL - Copa do Mundo 2026



É inegável que os favoritos para vencer as Eliminatórias da Copa do Mundo da CONMEBOL são os argentinos. No site da SuperBet, a Argentina aparece com odds de 1.35 para ser a campeã da competição, algo que eu acredito que vá acontecer, dado o retrospecto recente da Seleção Argentina nas competições que participou.



Palpite 3 - Liga dos Campeões



Uma das apostas na SuperBet com mais chances de sucesso é a de que o Manchester City ficará no top 8 da primeira fase da Liga dos Campeões da UEFA. Os Citizens têm um retrospecto recente excelente no torneio, o que justifica as odds de 1.15 para que eles se classifiquem.



Palpite 4 - NBA



Entrei no basquete da SuperBet para encontrar algumas aposta de longo prazo e notei que o Boston Celtics é cotado como favorito para vencer esta temporada da NBA. O time de Boston aparece com odds de 4.00, valor muito inferior aos 8.50 do Oklahoma City Thunder, segundo favorito ao título.



Palpite 5 - Aberto da Austrália



Novak Djokovic é o favorito para vencer o Aberto da Austrália. Foi isso que descobri quando acessei o site da SuperBet e naveguei pelas apostas de longo prazo no tênis. Mas a disputa está apertada, pois Carlos Alcaraz vem em segundo, com odds de 3.25.







Palpites no app SuperBet - suas apostas na palma da mão



Já baixei o app da SuperBet para testá-lo em meu celular Android. Nem perdi meu tempo tentando baixar no iOS, porque essa casa de apostas não tem aplicativo para iPhone. No geral, posso dizer que o app funciona de maneira similar a versão pelo navegador do dispositivo móvel.



Mas o bacana do aplicativo da SuperBet é que ele envia notificações e permite uma navegabilidade bem mais otimizada do que o navegador. Portanto, se você tem um Android, eu sugiro que baixe o app em seu celular para fazer o seu palpite.



Como fazer seu palpite pelo SuperBet app



Você consegue fazer o seu palpite pelo SuperBet app seguindo este passo a passo que eu fiz e funcionou no meu celular:



Acesse este meu guia pelo navegador do seu celular Android;

Clique nos botões que deixei aqui para entrar no site móvel da SuperBet;

Cadastre-se na SuperBet clicando em Registre-se;

Role os ícones que aparecem acima da seção Melhores partidas ao vivo até encontrar a opção App;

Escolha o app de esportes da SuperBet e siga as instruções em tela para baixá-lo;

Entre na sua conta que criou na SuperBet e escolha a sua aposta.



Modalidades na SuperBet - confira os principais esportes disponíveis na casa



Comentei que existem aproximadamente 30 categorias para apostar na SuperBet. Sinceramente, as principais modalidades esportivas estão disponíveis para fazer apostas nesse site.



A SuperBet tem um layout diferente das modalidades esportivas para apostar. Ao invés de destacar os esportes e competições mais apostados no canto superior esquerdo da tela, ela lista todos eles para você escolher. Para que você entenda a cobertura esportiva deste site, escolhi 5 modalidades que estão disponíveis nessa plataforma.



Palpite SuperBet no tênis



O tênis aparece como 3º esporte na lista esportiva da SuperBet. Quando abri essa seção, percebi que estavam disponíveis palpites em torneios como, por exemplo:



ATP;



WTA;



Challenger;



ITF.



Palpites em basquete na SuperBet



Apostas em basquete também podem ser feitas na SuperBet. Nesse caso, você poderá encontrar mais de 20 competições, incluindo:



NBA;



EuroLiga;



NBL;



ABL.







Apostas em handebol na SuperBet



Entrei no menu do handebol na SuperBet para ver quais competições eram listadas nesse esporte. Dentre os torneios que encontrei, estes eram alguns destaques:



Liga dos Campeões;



Campeonato Europeu;



Bundesliga;



Starligue;



Superliga.



Apostas em e-Sports na SuperBet



A SuperBet não tem um hub de e-Sports como outras das melhores casas de aposta do Brasil que analisei. Por outro lado, ela lista os esportes eletrônicos no menu esportivo. Ao analisar essa seção, encontrei as seguintes opções de jogos para apostar:



E-Sport Futebol;



Counter-Strike 2;



E-Sport Basquete;



League of Legends;



Rainbow Six.







Como funciona a SuperBet - conhecendo a casa de apostas



A SuperBet funciona como um site que você se cadastra e faz depósito em sua conta para poder apostar. Assim como outros sites de palpites esportivos, essa plataforma também tem alguns diferenciais, incluindo bônus, pagamento com Pix e mais.



Bônus para apostas esportivas - oferta de até R$ 500



O bônus de boas-vindas da SuperBet é de até R$ 500 para apostas esportivas. Fora essa oferta, esse site também tem o SuperSeis, a SuperCombinada, SuperPlacar, entre outras vantagens que podem ser encontradas na área de promoções.



Métodos de pagamentos - apostas no Pix a partir de R$ 1



Cadastrei a minha conta na SuperBet para testar se essa era uma das plataformas de aposta que aceitam Pix e percebi que esse método de pagamento é aceito para depósitos e saques.



A SuperBet aceita depósitos a partir de R$ 1 e até R$ 50.000. Caso você queira sacar, o menor valor que poderá retirar é de R$ 20 e o máximo, por solicitação, é de até R$ 45.000. Já o limite mensal para retiradas é de R$ 100.000.



Suporte ao cliente - atendimento imediato e em português



A SuperBet atende via chat ao vivo 24 horas por dia e 7 dias por semana. Testei o suporte ao cliente e notei que um bot filtra a mensagem. Posteriormente, caso necessário, um agente assume o chamado.



Também entrei na seção de perguntas frequentes da SuperBet e percebi que havia respostas para diferentes tópicos sobre a casa de apostas. Caso você precise, recomendo que entre em contato com o suporte clicando em Chat ao vivo, no rodapé da página inicial.



Segurança - tecnologia e credibilidade como garantias



Precisava saber se a SuperBet era uma das melhores sites para apostar a partir de 1 real em termos de confiabilidade e admito que, o que encontrei, confirmou que esse site é seguro.



Posso afirmar que a SuperBet é confiável por ter aplicado para a licença brasileira, ser patrocinadora de diversas equipes do futebol brasileiro, ter tecnologia SSL e muito mais. Portanto, pode se cadastrar que esse site não é inseguro de maneira alguma.







Perguntas frequentes



Onde encontrar os melhores palpites de futebol?



Os melhores palpites de futebol estão disponíveis em casas de apostas como a SuperBet. Para encontrá-los, vale a pena buscar pelas Super Odds deste site.



É rápido fazer um palpite na SuperBet?



É extremamente rápido fazer um palpite na SuperBet se você se cadastrar e depositar em sua conta nessa casa de apostas. Com isso, poderá acessar a seção esportiva e fazer a sua aposta sem problemas.



Os palpites SuperBet têm boas odds?



Os palpites SuperBet têm boas odds sim. No geral, a margem dessa casa de apostas é boa, mas ela fica ainda melhor se você selecionar mercados que tenham Super Odds para apostar.

