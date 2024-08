A BC.Game paga de verdade? Confira a análise completa com as principais informações sobre a casa. Saiba como apostar, depositar e aproveitar os bônus.

Encontrar os melhores sites de apostas não é uma tarefa difícil, já que uma pesquisa simples no Google pode gerar centenas de plataformas para o apostador. No entanto, escolher casas de apostas que realmente atendam às suas necessidades é um processo mais profundo e que merece atenção.



Por isso, estou aqui para ajudar, testando e analisando cada um dos sites de apostas de perto e trazendo os detalhes para que você tenha todas as informações necessárias em um só lugar. Neste artigo de análise, apresento tudo sobre a BC.Game, uma plataforma de apostas desenvolvida para trabalhar com criptomoedas, sendo uma das pioneiras nesse mercado e lançando uma nova categoria de casas de apostas.



Após uma experiência completa que tive com a BC.Game, veja abaixo todos os detalhes mais importantes que você deve saber sobre esta plataforma. Leia com atenção até o final para não perder nada.







A BC.Game é confiável?



Para começar do jeito certo, vou responder à questão mais importante: sim, a BC.Game é confiável. Para afirmar isso com certeza, sempre utilizo dois critérios básicos que podem atestar a confiabilidade de um site de apostas. Veja como a BC.Game se saiu em cada um deles:



Reputação



A reputação não é algo quantificável, mas, no mercado de apostas online, é a média do que os usuários e o mercado têm a dizer sobre uma plataforma. A BC.Game possui uma boa reputação com seus usuários. Encontrei diversos relatos positivos sobre seus serviços e confiabilidade, e o mercado o indica como uma casa de apostas inovadora por ter sido uma das primeiras a incorporar criptomoedas.



Licença



Quanto à licença, todas as casas de apostas devem possuir uma licença ativa, emitida por uma entidade oficial, e o número deve estar visível para consulta. Na BC.Game, não tive que procurar muito para encontrar sua licença. Veja:



GCB – Curaçao Gaming Control Board – N° de licença: OGL/2023/118/0060



Esta entidade de Curaçao é uma autoridade de regulação oficial, e este país é conhecido por ser sede de centenas de grandes plataformas de apostas online presentes no mercado internacional, o que aumenta a confiabilidade.







A BC.Game paga de verdade?



A BC.Game paga seus usuários sem problemas. Durante minha pesquisa sobre a reputação desta casa de apostas, encontrei vários relatos de usuários satisfeitos com suas retiradas, especialmente com o uso de blockchain e serviços de compra e venda de criptomoedas.



Também não encontrei relatos graves de calotes ou problemas não resolvidos com saques. Na verdade, minha própria experiência no BC.Game foi positiva; fiz depósitos e, posteriormente, saques na plataforma, que foram realizados com eficiência e sem qualquer impedimento.







Comprometimento com o Jogo Responsável



É um consenso na indústria de apostas online que a política de Jogo Responsável deve receber atenção especial para reduzir a incidência de usuários que ultrapassam os limites do entretenimento nesse mercado. Na BC.Game, ficou claro que a plataforma oferece o conteúdo necessário sobre tudo o que o usuário precisa saber.



No entanto, esse conteúdo está localizado em um local de acesso pouco visível, o que pode dificultar a sua localização pelo apostador. Além disso, como ferramenta de controle de conta, apenas uma opção está disponível, conforme pode ser visto na tabela abaixo:



Limite de depósito Não Limite de aposta Não Limite de perda Não Limite de tempo/sessão Não Pausa/intervalo Não Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Bônus e promoções da BC.Game



Os bônus e promoções são ferramentas úteis tanto para as casas de apostas, que podem se destacar entre tantas outras, quanto para os apostadores, que podem melhorar suas chances de ganhos e potencializar seu investimento. Percebi que a BC.Game entende bem esse cenário, já que encontrei algumas vantagens interessantes no setor de bônus e promoções da plataforma. Veja abaixo:



Bônus de boas-vindas - Até 180% no primeiro depósito



Para os apostadores recém-cadastrados na plataforma, o bônus de boas-vindas da BC.Game é bem generoso. No primeiro depósito, o apostador recebe 180% até 20.000 BCD, que é a moeda digital da casa de apostas. Mas não para por aí, a marca ainda oferece bônus para os próximos três depósitos dos usuários. Acompanhe:



2° depósito - 240% até 40.000 BCD



3° depósito - 300% até 60.000 BCD



4° depósito - 360% até 100.000 BCD



O bônus é adicionado à conta do apostador na moeda digital da BC.Game, o BCD (BC Dollar). Este valor fica bloqueado e só será liberado à medida que o usuário fizer apostas dentro da plataforma. Para calcular o valor liberado, a BC.Game utiliza a seguinte fórmula: valor da aposta x 1% x 20%.



O valor mínimo de depósito é de R$ 20 e o rollover aplicado ao bônus é de 1x.



Cashback de recarga



A BC.Game possui um alto nível de personalização de conta, o que também inclui as promoções que oferece. No caso do cashback de recarga, o usuário pode definir o valor que irá receber em cashback em cada um dos depósitos feitos na plataforma. Este valor pode ser ajustado de acordo com o nível do apostador dentro da plataforma, podendo chegar a 10%.



Além disso, encontrei várias promoções sazonais disponíveis para escolha, o que é um claro aviso de que a BC.Game está sempre oferecendo novas formas de vantagens para o apostador que escolher essa casa de apostas.







Cadastro na BC.Game - Passo a passo para se registrar



O processo de cadastro na BC.Game é simples, prático e rápido, como era de se esperar. Não levei mais do que 3 minutos para finalizar o meu enquanto analisava a plataforma, e separei um passo a passo abaixo:



Clique em “Registrar-se”: O botão que inicia o cadastro é verde e está localizado no canto superior direito do site. Clique nele para começar.

Defina seus dados de login: Uma janela pop-up se abre, e nela você deve inserir os dados desejados para o seu login, e-mail e senha. Concorde com a confirmação de maioridade e clique em “Registrar-se” para continuar.

Insira seus dados pessoais: Após completar a primeira fase do cadastro, você já tem acesso à plataforma. No entanto, é necessário completar o cadastro para ter acesso total a tudo o que a BC.Game tem a oferecer. Vá até a área de usuário e insira todos os dados pessoais que a plataforma solicita e salve.

Confirme a sua conta: Um código de confirmação é enviado para o e-mail cadastrado como login. Vá até o seu e-mail, copie o código e cole-o no campo definido pela BC.Game.

Tudo pronto para utilizar o site da BC.Game: Com os dados preenchidos e a conta confirmada, você já tem acesso total a todos os serviços e ferramentas de aposta da BC.Game.

5 passos para apostar na BC.Game



O apostador que quer ir além do entretenimento neste mercado deve conhecer algumas dicas e regras para se dar bem e obter ganhos atrativos. Para ajudar nessa jornada, utilizei minha experiência de anos neste mercado e separei um passo a passo simples e direto. Acompanhe com atenção.



1. Efetuei o primeiro depósito



Após escolher a BC.Game e concluir o cadastro na plataforma, o próximo passo é fazer o depósito. A BC.Game é uma das plataformas para apostar com Bitcoin, o que pode tornar alguns processos diferentes. Veja como fazer o depósito com o guia detalhado que separei para você.



Como depositar na BC.Game



Depósitos na BC.Game não são mais complicados por envolverem criptomoedas. Fique tranquilo e veja abaixo.



Clique em “Depositar”: Iniciar o processo é a parte mais fácil. O botão pode ser encontrado tanto na página principal da plataforma quanto na área de usuário, clicando em “Carteira”.



Iniciar o processo é a parte mais fácil. O botão pode ser encontrado tanto na página principal da plataforma quanto na área de usuário, clicando em “Carteira”. Escolha seu método de pagamento: A BC.Game é acessível, e isso fica claro ao observar os métodos de pagamento oferecidos. Escolha aquele que se encaixa melhor em seu perfil e objetivos e confirme para continuar.



A BC.Game é acessível, e isso fica claro ao observar os métodos de pagamento oferecidos. Escolha aquele que se encaixa melhor em seu perfil e objetivos e confirme para continuar. Defina o valor a ser depositado: Insira no campo apropriado o valor que gostaria de depositar na plataforma, sempre lembrando que, para aproveitar o bônus de boas-vindas, o depósito deve ser acima de US$ 10.



Insira no campo apropriado o valor que gostaria de depositar na plataforma, sempre lembrando que, para aproveitar o bônus de boas-vindas, o depósito deve ser acima de US$ 10. Confirme a operação: Confira se todos os dados estão corretos. Se tudo estiver conforme o esperado, confirme para efetivar o depósito.



Confira se todos os dados estão corretos. Se tudo estiver conforme o esperado, confirme para efetivar o depósito. Aguarde a efetivação: O tempo até a efetivação é de poucos minutos. Todos os métodos de pagamento oferecidos na BC.Game podem efetivar transações instantaneamente.



2. Defina seu plano de apostas



Eu sei que, à primeira vista, um plano de apostas pode parecer ser algo para profissionais e complicado demais. Mas eu posso dizer que basta responder algumas perguntas importantes para a sua jornada em uma folha de papel qualquer. As perguntas são as seguintes:



Qual o valor total do investimento?

Qual o limite de perdas?

Qual é minha meta de ganhos?

Qual o prazo para alcançar minha meta?



Respondendo a essas questões de forma sincera, basta manter este documento por perto para ajudar a tomar decisões melhores que o levarão até seus objetivos, sempre respeitando os limites definidos.



3. Escolha um esporte e o mercado



A BC.Game é uma casa de apostas completa, com todos os grandes mercados e esportes disponíveis, com destaque para os e-Sports. Escolha aquele que você conhece bem, combine mercados ou observe o mercado que oferece melhores chances de acordo com seu perfil e vá fundo.



4. Analise as probabilidades



É neste ponto que devemos tomar cuidado. As Odds são o coração da aposta, e você deve saber como analisá-las e compará-las com a média do mercado. Só assim é possível identificar e aproveitar as oportunidades antes que desapareçam.



5. Faça sua aposta e a acompanhe de perto



Com o plano de apostas, esporte, mercado e Odds analisados e definidos, é o momento de definir o valor a ser investido na aposta e fazer sua aposta. Acompanhe de perto o que acontece para tomar decisões de contenção caso algo inesperado ocorra.

Apostas esportivas na BC.Game



Encontrei uma estrutura completa de apostas esportivas na BC.Game, com destaque para os esportes oferecidos. A plataforma vai além dos tradicionais e também oferece novos esportes, além de esportes e campeonatos de menor expressão mundial.



Entre os mercados que mais se destacaram durante a avaliação, estão:



Futebol



O futebol é o esporte mais movimentado em casas de apostas. Percebi que a BC.Game fez um grande esforço para entregar uma bela variedade de tipos de apostas, mercados e campeonatos aos seus apostadores, e fiquei satisfeito com o que encontrei.



As Odds apresentadas não me impressionaram, estavam em maioria dentro da média do mercado, com algumas um pouco abaixo. Na minha opinião, os melhores mercados para o futebol na BC.Game são o handicap e o 1x2.



Basquete



É claro que um dos esportes mais populares do mundo não poderia ficar de fora, e a BC.Game oferece uma estrutura mais do que satisfatória para apostar no basquete, com vários campeonatos que vão além da NBA. As Odds para o basquete estavam mais vantajosas; encontrei alguns eventos com números mais altos do que a média do mercado naquele momento, e eu utilizaria o over/under ou o handicap para aproveitar essas Odds.



Tênis



O tênis também se destacou enquanto analisava a BC.Game. Este esporte individual sempre oferece boas oportunidades para os apostadores que o entendem bem. No site de apostas, encontrei Odds dentro da média que não impressionam muito, mas uma bela variedade de campeonatos disponíveis.



E-Sports



Os e-Sports são um dos destaques importantes na BC.Game. A plataforma claramente se esforçou para oferecer uma gama maior de opções para os esportes digitais, incluindo mais jogos e campeonatos de diferentes níveis. Fiquei impressionado com a variedade oferecida e com as Odds, que se mostraram bem atrativas em comparação com os esportes tradicionais.







Os métodos de pagamento da BC.Game são confiáveis?



Os métodos de pagamento oferecidos pela BC.Game são confiáveis; eu os testei durante a análise. Além disso, a plataforma possui uma boa reputação de pagamentos. Enquanto pesquisava os relatos de usuários, encontrei vários relacionados a retiradas na plataforma, na sua maioria positivos, e nada grave foi encontrado.



Encontrei três métodos de pagamento oferecidos na BC.Game: Pix, PicPay e criptomoedas. Com relação às criptomoedas, a plataforma divulga que aceita mais de 120 moedas digitais diferentes, o que inclui as duas criptomoedas de autoria própria da BC.Game. Esta variedade e quantidade impressiona qualquer um e deixa claro que essas criptomoedas são o foco da plataforma.



É possível fazer a compra de criptomoedas dentro do site de apostas. Assim, você pode utilizar o Pix como método de depósito e, logo depois, comprar o valor em bitcoins para apostar em seu esporte preferido.



Quanto tempo demora o saque da BC.Game?



Observando os métodos de pagamento oferecidos pela BC.Game, já podemos deduzir que os saques são rápidos, uma vez que todos esses métodos conseguem efetivar transações instantaneamente. No entanto, preciso lembrar que a BC.Game, assim como todos os outros sites de apostas, realiza uma verificação de saque toda vez que um saque é solicitado. Esta avaliação pode levar até 24 horas.



Como fazer saques na BC.Game Brasil?



Assim como qualquer outro processo dentro desta casa de apostas, o saque também é simples e prático. Veja o passo a passo que segui para fazer a retirada de meus ganhos na BC.Game:



Clique em “Retiradas”.

Escolha o método de saque.

Defina o valor a ser retirado.

Confira os dados e confirme a operação.

Aguarde até a aprovação.

Serviços da BC.Game Nacional



A BC.Game é uma casa de apostas completa, servindo tanto para o apostador novato quanto para o profissional. Pude testemunhar isso enquanto testava todas as suas opções, serviços e ferramentas. Estes são os serviços que mais se destacaram:



Apostas ao vivo



As apostas ao vivo na BC.Game são completas. O que mais me chamou a atenção foi o design e os visuais aplicados nesta seção do site, que tornam a navegação simples e divertida para o apostador. A plataforma oferece uma bela estrutura geral para fazer apostas ao vivo, o que exige agilidade do apostador para aproveitar as oportunidades quando aparecem.



Transmissões ao vivo



A BC.Game não oferece transmissões de imagem, o que é comum neste mercado, mas disponibiliza uma transmissão de dados com todos os principais detalhes sobre a partida.



Boletim de aposta com Cash Out



O Cash Out é oferecido na BC.Game, mas apenas em alguns eventos esportivos definidos pela própria plataforma. Se é total ou parcial também é uma decisão da plataforma. Encontrei alguns desses eventos com Cash Out disponíveis no futebol e no basquete dentro do site.



Atendimento ao cliente na BC.Game



O suporte da BC.Game é eficiente. A plataforma oferece dois canais para atendimento: o e-mail [email protected] e o chat ao vivo. Utilizei o chat ao vivo para tirar dúvidas em algumas ocasiões e não tive problemas, sendo atendido em poucos minutos.



Vale a pena apostar na BC.Game?



A BC.Game é uma das melhores plataformas de apostas com bônus no cadastro e com uma personalidade forte disponível no mercado. Vale a pena apostar neste site se você busca uma experiência diferenciada, especialmente se estiver interessado em criptomoedas e em boas oportunidades de apostas em e-Sports.



Alternativas a BC.Game



Depois de tudo o que lhe apresentei sobre a BC.Game, pode ser que você acredite que a plataforma não é a escolha certa para a sua jornada. Nesse caso, separei outras opções de sites de apostas testados e aprovados para você escolher. Veja abaixo:



A BetPix é uma das casas de apostas com a proposta de oferecer a experiência mais acessível e prática para os apostadores brasileiros, é uma marca com reputação positiva e conta com um dos melhores suportes ao cliente.



O In2Bet é uma casa de apostas novas no mercado, mas que já conquistou uma bela base de usuários desde seu lançamento em 2023. Suas principais vantagens são o Pix como método de depósito e saque e uma grande variedade de mercados esportivos para apostar.



O BetWinner é uma das casas de apostas mais tradicionais do mercado, é uma das maiores e possui uma base com milhões de usuários. Se destaca por oferecer um app tanto para dispositivos Android, quanto dispositivos IOS aos seus usuários e ainda oferece um bônus de boas-vindas de 100% até R$ 700.



O SuperBet é outro site de apostas com a proposta de oferecer a melhor e mais acessível experiência para apostadores brasileiros. A marca se destaca por oferecer as Super Odds frequentemente acima da média para o futebol e um bônus de até R$ 500 no cadastro.







App BC.Game - posso apostar pelo celular?



A BC.Game nos apresenta uma proposta de site de apostas inovador, porém, não oferece um BC.Game app. Para acessar a casa de apostas a partir de um smartphone, é possível usar o site otimizado para dispositivos móveis, que funciona da mesma forma que um aplicativo na maioria dos aspectos.



Eu mesmo testei o site de perto, o acessei do navegador de meu smartphone e foi possível fazer apostas e acessar os serviços da plataforma sem problemas.







Perguntas frequentes sobre a plataforma BC.Game



Qual o valor mínimo para começar a apostar na BC.Game?



O valor mínimo de depósito exigido na BC.Game é de R$ 10, ou o equivalente na moeda utilizada.



Posso fazer apostas múltiplas na BC.Game?



Sim, a BC.Game oferece uma ferramenta de construção de apostas múltiplas que funciona bem, eu mesmo testei e consegui adicionar mais de 10 eventos diferentes.



A BC.Game tem Cashback?



Sim, o Cashback oferecido pela BC.Game varia sua porcentagem de acordo com o nível do apostador.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte

