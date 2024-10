Veja a cobertura ao vivo do dia de votação do primeiro turno das eleições municipais de 2024 neste domingo, 6 de outubro

Não se preocupe. A partir da manhã de domingo, 6, você acompanhará a cobertura completa do dia de votação para prefeito e vereadores em todos os municípios do Ceará e pelo Brasil.

Apenas as cidades com mais de 200 mil eleitores aptos a votar poderão ir ao segundo turno , previsto para o dia 27 de outubro (domingo). Um cidade tem segundo turno somente se nenhum receber maioria absoluta (metade mais um) dos votos válidos neste domingo.

O primeiro turno das eleições municipais se inicia na manhã do domingo, 6 de outubro (06/10), a partir das 8 horas (horário de Brasília). Os eleitores definem quem ocupará os cargos de prefeito e vereador nos 5.569 municípios ao redor do País pelos próximos quatro anos.

Eleições 2024: consulte local de votação do 1º turno

Para conferir o local de votação, o eleitor deve acessar o site www.tse.jus.br e clicar no canto superior esquerdo, na aba “serviços eleitorais”. Em seguida, pressionar “Local de votação/zonas eleitorais" e “consulte onde votar".

No serviço de atendimento eleitoral, o cidadão deve descer a tela até alcançar a aba oito: “onde votar”. Ao clicar no espaço, é preciso informar o número do título eleitoral, CPF ou nome do eleitor; data de nascimento e nome da mãe.

O eleitor também pode consultar o seu local de votação por meio do aplicativo e-Título (Android e iOS).