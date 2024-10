Camilo confirma volta para o ministério a partir de segunda-feira, 7

Elmano de Freitas, Camilo Santana e Evandro Leitão durante a votação do 1º turno para prefeito de Fortaleza Crédito: Fernanda Barros

Camilo Santana (PT) confirmou que retorna ao cargo de ministro da Educação a partir da próxima segunda-feira, 7. Ele está de férias e participou ativamente da campanha de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza e de outras campanhas pelo Ceará. "Conversei com o presidente Lula ontem para retomar os trabalhos no Ministério (da Educação)", afirmou na manhã deste domingo ao acompanhar Leitão na seção eleitoral juntamente com o governador Elmano de Freitas (PT). Perguntado se iria atuar na campanha durante o 2º turno, ele afirmou que ainda vai avaliar.

Na ocasião, Camilo disse estar muito otimista quanto à disputa pela prefeitura da Capital. O candidato do PT é projetado para o segundo turno nas pesquisas eleitorais feitas até agora juntamente com o candidato do PL, André Fernandes. "Grande programa" para a educação A explicação da ida de Camilo para o Ministério já na segunda, segundo ele, deve-se a um “grande programa” que a pasta deve lançar já no dia 15 de outubro. Na data, é comemorado o Dia do Professor no Brasil. “Nós vamos apresentar um grande programa de valorização e reconhecimento ao professor da educação básica desse país”, afirmou, sem dar mais detalhes.

A educação básica corresponde aos ensinos infantil, fundamental e médio. Ou seja, vai desde o pré-escolar até o pré-Enem. Vencer o Bolsonarismo Sobre a campanha, o ministro da Educação e ex-governador do Ceará afirmou “não ter dúvidas de que vai vencer o bolsonarismo” em Fortaleza, referindo-se ao possível confronto com o candidato do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A campanha do Evandro vem crescendo muito porque a população entendeu que ele, além de ser uma pessoa competente, tem experiência, ele faz parte de um time que pode fazer muito pela cidade de Fortaleza”, declarou, citando o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Evandro Leitão.