32 mandados de busca sobre crimes eleitorais no Ceará são cumpridos em menos de 12 horas

Valores e material apreendido na operação policial Crédito: MPCE

A Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral (MPE), a Polícia Civil e a Polícia Militar do Ceará cumpriram, em véspera da eleições, 32 mandados de busca para reprimir crimes eleitorais no Ceará. As ações visam o combate das práticas ilícitas que comprometem a legitimidade das eleições de 2024. Foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos. Em Jucás, a Polícia Federal deflagrou uma operação para coletar provas de um suposto crime de corrupção eleitoral. As denúncias eram acompanhadas de vídeos que apontavam um vereador oferecendo dinheiro em troca de votos. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na ação. Operação em Jucás aconteceu após denúncias que vereador estaria comprando voto Crédito: Divulgação/PF

Em Crateús foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão para apurar crimes eleitorais e abuso de poder econômico durante a campanha. Houve apreensão de celulares e documentos. Em Quixadá, houve operação da PF, Ministério Público Eleitoral, Polícia Militar e Polícia Civil. O objetivo foi combate a corrupção eleitoral. As ações envolveram um candidato a vereador e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Em Maracanaú houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão para investigar suspeita de compra de votos.