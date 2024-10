64 municípios do Ceará terão Lei Seca neste domingo; Fortaleza fica fora

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Segundo levantamento feito pela Associação de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE), 64 municípios cearenses implantaram regras restringindo o comércio e o consumo de bebidas alcóolicas

O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel-CE). Conforme as informações, Fortaleza não faz parte da lista e não terá restrições neste sentido.

Nessa sexta-feira, 4, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) optou por não publicar portaria exigindo o cumprimento da Lei Seca no Estado, deixando a decisão a cargo do juiz de cada comarca.

Nos 64 municípios que terão Lei Seca existem diferenciações entre si. Em alguns casos, a comarca decidiu por proibir o comércio e consumo de bebidas alcóolicas somente neste domingo de eleição, 6/10.