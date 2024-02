Eleições 2024: O que acontece com quem não votar?

O voto obrigatório é estabelecido no Brasil por meio da Constituição e quem não participa das eleições pode até pagar multa; saiba o que fazer

O voto é obrigatório para eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos , mas facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2022, 32 milhões de cidadãos não votaram no primeiro turno. O número, equivalente a cerca de 21% dos eleitores brasileiros, foi a maior porcentagem desde 1998.

O cancelamento do título eleitoral ocorre após três ausências consecutivas e sem justificativa.

No sistema Justifica , apresentado pela Justiça Eleitoral, é possível realizar o processo virtualmente.

Caso a justificativa não seja feita no mesmo dia, o eleitor tem até 60 dias após cada turno para realizar o procedimento.

Caso o eleitor não possa comparecer, deve justificar a ausência por meio do formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral. O TSE destaca que é necessário apresentá-lo nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos cartórios eleitorais.

Caso o documento permaneça cancelado, o cidadão não poderá votar, tomar posse em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública, etc.

Vale ressaltar que a Justiça Eleitoral considera cada turno como uma nova eleição, ou seja, é possível votar no segundo, sem ter comparecido ao primeiro turno .

Multas eleitorais

A falta de justificativas também acarreta na cobrança de multas eleitorais. Estas podem ser encontradas por meio do aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral, com pagamento por boleto, Pix, ou cartão de crédito.

O valor do débito eleitoral é de R$ 3,51 para cada eleição não justificada.

Eleitores isentos de cancelamento do título

Estão isentos de cancelamento do título de eleitor os cidadãos que não possuem obrigatoriedade do voto, ou seja, os maiores de 70 anos e os analfabetos.