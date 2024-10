Candidato a vereador em Fortaleza é preso após fazer boca de urna com 2 mil santinhos

Prisão aconteceu durante fiscalização na manhã deste domingo, 6, no primeiro turno das eleições municipais. O homem foi encaminhado à sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos

O candidato a vereador Edilson Tomaz (PSB) foi preso após fazer boca de urna na manhã deste domingo, 6, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Com ele, foram apreendidos dois mil santinhos, que estavam sendo distribuídos próximo a uma escola municipal na avenida Bernardo Manuel.

O candidato alegou que não sabia da proibição da prática, considerada crime eleitoral. “Um candidato me disse, não foi só um e nem dois, não, foi vários candidatos: Edilson, você pode fazer a boca de urna a partir de 300 metros da votação'”, disse o candidato em entrevista ao O POVO após ser detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Ainda segundo Edilson, por não ter experiência ele acabou enviando uma equipe da sua campanha para fazer boca de urna no local. “As pessoas estavam fazendo boca de urna lá perto do colégio Casemiro, aí me avisaram que a Polícia estava vindo fazer a fiscalização deles, eu saí na rapidez”, afirma.