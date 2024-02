Eleições 2024: quais cidades podem ter segundo turno no Brasil?

Com as eleições municipais chegando, algumas cidades precisam ultrapassar marca para ter segundo turno; entenda como funciona o processo eleitoral

Mas o que acontece quando o candidato não atinge a maioria dos votos? Em alguns casos, a opção está no segundo turno.

As votações estão previstas para o segundo semestre, enquanto os primeiros seis meses do ano submeterão candidatos e eleitores ao alistamento e regularização eleitoral, respectivamente. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com mais de 150 milhões de homens e mulheres em 5.568 cidades brasileiras aptos a comparecer às urnas na escolha de candidatos para prefeito e vereador, o primeiro turno das eleições municipais de 2024 se aproxima.

Eleições 2024: como acontece o segundo turno?

A possibilidade de um segundo turno nas eleições municipais pode ser encontrada no artigo 29 da Constituição Federal. O processo de votação é regido em dois turnos, com um intervalo mínimo de dez dias entre eles.

Para o município se qualificar ao segundo turno, este precisa ter mais de 200 mil eleitores e seu candidato não pode alcançar metade (50%) mais um dos votos válidos (sem incluir brancos e nulos).

Eleições 2024: Quando acontece o segundo turno?

Nas eleições de 2024, o primeiro turno é previsto para 6 de outubro, enquanto o segundo turno acontecerá no último domingo do mês, no dia 27.

Eleições 2024: cidades que podem ter segundo turno

Das 26 capitais dos estados brasileiros, todas podem passar pelo segundo turno nas eleições municipais. A menos populosa é Palmas, no Tocantins, com 302.692 habitantes no Censo de 2022 e 198.215 eleitores (pode atingir a marca de 200 mil até maio de 2024).