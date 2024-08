Brasil x Espanha ao vivo: seleção busca vaga na final do futebol feminino em Paris

O jogo decisivo tem sabor de revanche para as brasileiras. Na fase de grupos, o Brasil perdeu da Espanha por 2 a 0, num duelo marcado pela expulsão de Marta ainda no primeiro tempo, e viu a classificação para o mata-mata ameaçado naquele momento.

A Canarinho carimbou a vaga na semifinal de maneira surpreendente ao bater a anfitriã da Olimpíada, França, por 1 a 0. O Brasil nunca tinha vencido a equipe europeia. A campanha da seleção na fase de grupos teve apenas uma vitória diante da Nigéria, na estreia, e derrotas dolorosas para Japão e Espanha. A classificação foi assegurada porque as brasileiras ficaram entre as melhores terceiras colocadas.

Já a Espanha avançou para o mata-mata na liderança do Grupo C depois de vencer o Japão, a Nigéria e o Brasil. Nas quartas de final, bateu a Colômbia nos pênaltis após 2 a 2 no tempo normal. As espanholas são as atuais campeãs do mundo.