Isaquias e Jacky crescem no fim, lideram as quartas e vão à semifinal do C2 500m

"No começo a gente segurou bastante, depois aceleramos. Falei para a gente não se preocupar com os franceses, que eles iam largar forte, mas íamos passar eles no final. No final cansei um pouco mais. Mas é assim mesmo, fizemos uma eliminatória não muito boa e melhoramos agora. Viemos para brigar pela medalha", disse Isaquias ao SporTV.

Mais uma vez, Isaquias Queiroz chega a Paris como um dos atletas brasileiros favoritos a medalha. Ele ganhou prata no C2 e no C1 de 1000m, no Rio, em 2016, além do bronze no C1 de 200m. Já em Tóquio, o canoísta levou o ouro no C1 de 1000m. Jacky Godmann, por sua vez, disputa os Jogos pela segunda vez em busca do primeiro pódio.

A prova C2 de 500m estava fora do programa olímpico desde Pequim 2008, mas volta para os Jogos e substitui o C2 de 1000m. Em Paris, Isaquias ainda defenderá o título no C1 de 1000m.