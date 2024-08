Suspensa por dois jogos, Marta está fora de Brasil x Espanha pelas semis de Paris-2024

Principal jogadora da seleção brasileira de futebol feminino, a camisa 10 foi expulsa no jogo da fase de grupos diante da Espanha após 'voadora' em jogada alta disputada com adversária

O Brasil ainda comemora a classificação para as semifinais do futebol feminino das Olimpíadas de Paris-2024 diante da França com vitória por 1 a 0, mas o técnico Arthur Elias já tem preocupações para o jogo da próxima fase diante da Espanha. Isso porque após o triunfo deste sábado, 3, a seleção foi avisada de que a camisa 10, Marta, deverá cumprir dois jogos de suspensão após a expulsão no último jogo da fase de grupos.

Na ocasião, a melhor jogadora de todos os tempos tomou cartão vermelho após uma entrada bruta com pé no rosto de uma adversária. Ela já cumpriu uma partida de suspensão diante da França, onde apenas torceu pelo time nas arquibancadas, e deverá se manter fora da lista de relacionadas nas semifinais.

Deste modo, a rainha do futebol só voltará a entrar em campo pela seleção brasileira na busca por medalhas. Em caso de derrota, o Brasil irá disputar o bronze, enquanto em caso de triunfo diante das espanholas o time vai brigar pelo ouro.