Brasil sofre virada nos acréscimos e perde para o Japão no futebol feminino

Na segunda rodada do grupo C do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil enfrentou uma derrota amarga para o Japão por 2 a 1 no estádio Parque dos Príncipes. O jogo, que parecia sob controle da seleção brasileira até os acréscimos, terminou em virada japonesa com dois gols nos minutos finais.

O Brasil abriu o placar no segundo tempo com Jheniffer, que deu esperanças de uma vitória que parecia iminente. No entanto, o cenário mudou drasticamente nos minutos finais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 46 minutos, Kumagai marcou de pênalti para o Japão, empatando a partida e colocando pressão sobre a defesa brasileira. A tensão aumentou, e a equipe brasileira, que até então demonstrava solidez, cometeu um erro crucial aos 50 minutos. Tanikawa aproveitou a falha defensiva e marcou o gol da virada, selando a vitória japonesa por 2 a 1.