Curiosidades sobre o Réveillon: a festa que celebra o novo ano

O Brasil, com suas praias e fogos, tornou-se um dos destinos mais famosos do mundo para o Réveillon / Crédito: Samuel Setubal

O Réveillon, mais do que uma simples passagem de data, é um ritual coletivo que mistura tradições, esperanças e simbolismos para várias comunidades. No Brasil, a celebração é marcada por praias lotadas, roupas brancas, oferendas ao mar e promessas. Mas de onde vem essa tradição e o que significa “Réveillon”?

Réveillon: a importância da festa Celebrar o fim de um ciclo e o início de outro é um hábito ancestral. O último dia do ano costuma ser um momento de reflexão sobre o que passou e de projeção para o futuro. No Brasil, o Réveillon é uma das festas mais aguardadas do calendário, movimentando o turismo e a economia em várias regiões do país. Cidades como Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e Recife atraem multidões para as orlas, com shows gratuitos, shows e festas privadas que reúnem milhares de pessoas.

Além da celebração pública, o Réveillon carrega um aspecto simbólico e emocional. É o instante em que muitos fazem promessas, estabelecem metas e buscam renovar as energias para o ano que chega. Essa combinação entre festa, fé e esperança faz da virada do ano um dos eventos mais universais da humanidade.

Réveillon: origem e significado da celebração A palavra “Réveillon” vem do francês réveiller, que significa “despertar” ou “acordar”. Originalmente, o termo era usado para designar jantares ou festas realizadas à noite, especialmente durante o Natal, em que as pessoas permaneciam acordadas até tarde. Com o tempo, passou a ser associada à celebração da passagem do ano.

A origem da comemoração do Ano Novo, porém, é muito mais antiga. Povos como os babilônios já realizavam festividades para marcar o início de um novo ciclo, embora em diferentes épocas do calendário. Foi apenas no século XVI, com a adoção do calendário gregoriano pelo papa Gregório XIII, que o dia 1º de janeiro passou a ser oficialmente reconhecido como o início do ano em grande parte do mundo ocidental. Hoje, “Réveillon” é o termo mais usado no Brasil e em países de língua portuguesa para se referir à festa de Ano Novo, embora em outros lugares o nome varie, como “New Year’s Eve”, em inglês, e “Saint-Sylvestre”, na França.

