6 locais de todos os gostos para curtir a noite em Fortaleza

Um jantar, seguido de um barzinho ou casa noturna e finalizando com um lanche da madrugada: a noite em Fortaleza pode ser longa; confira

A lista é ideal para quem ainda não aproveitou uma saída noturna durante as férias. Então, prepara o bloco de notas e separa aqueles contatos que te acompanhariam nessa programação. Confira:

Mais um fim de semana se aproxima e desta vez a dica do Guia Vida & Arte é para aqueles que desejam curtir a noite da melhor forma possível. O roteiro reúne de locais com happy hour, restaurantes para um jantar antes de uma festa, bares e casas noturnas.

Seis locais para curtir a noite em Fortaleza

1. Kofuku

O Kofuku traz um pedaço do Japão por meio da gastronomia. A especialidade da casa é ramen, com caldo e massa produzidos artesanalmente, além do katsu karê. Experimente o drink autoral caipirinha de matcha.

Onde: rua Joaquim Siqueira, 42 - Aldeota

rua Joaquim Siqueira, 42 - Aldeota Mais informações: @kofuku.br | (85) 98100 5177

2. Bulls Beer House

Karaokê ou música ao vivo, o Bulls Beer House promete animar a noite. Com estética de pubs norte-americanos, a casa traz um cardápio de drinks autorais, cervejas e pratos para dividir. É apenas o começo da noite.

Onde: rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota

rua Coronel Jucá, 700 - Aldeota Mais informações: @bullsbeerhouse | (85) 99152 5710

3. Living

A noite pode continuar durante a madrugada na Living. Em um ambiente amplo e com arquitetura contemporânea, as festas acontecem aos fins de semana, comandadas por um DJ.

Onde: av. Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota

av. Desembargador Moreira, 1175 - Aldeota Mais informações: @livingbr | (85) 98194 3784‬

