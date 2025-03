Personagem Tieta e Juma são desmascaradas no "The Masked Singer"; saiba quem são / Crédito: Globo/Divulgação

A semifinal do The Masked Singer Brasil 2025 aconteceu hoje, domingo, 23 de março (23/03/25). Desta vez, dois personagens foram desmascarados: Tieta, personagem da novela homônima, e Juma, de novela "Pantanal"; respectivamente representados por: Cláudia Ohana e Giovana Cordeiro.

Quem foi desmascarado hoje (23/03/25) no The Masked Singer Brasil? Cláudia Ohana estava por trás da fantasia de Tieta. A artista é atriz e esteve no elenco original da "Tieta" (1989), além de trabalhos consagrados nas novelas "Vamp" (1991), "Rainha da Sucata" (1990), "A Favorita" (2008) e "Vai na Fé" (2023).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, a artista carioca, que tem 62 anos, atuou em uma série de destaques do cinema: Menino do Rio (1982), Erendira (1983), Ópera do Malandro (1985), Luzia Homem (1987).

Já fantasiada de Juma Marruá, estava a atriz Giovana Cordeiro, que fez trabalhos recentes na TV brasileira em novelas como "Fuzuê" (2023) e "Mar do Sertão" (2022); além do papel de destaque na biografia de Sidney Magal, "Meu Sangue Ferve por Você".

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

No programa, diferentes celebridades competem mascaradas de um personagem. O intuito é esconder a identidade do participante dos jurados e do público. Ao final de cada episódio, alguém é desclassificado e tem o seu rosto revelado. Quem está na final do The Masked Singer Brasil? Após a edição deste domingo, 23, os mascarados Odete Roitman, Foguinho e Sol foram classificados para a final da competição, prevista para acontecer na tarde do domingo, 30.

The Masked Singer Brasil 2025: onde assistir? O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora. É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay. O programa também é reprisado às terças-feiras no Multishow, a partir de 14 de janeiro, às 21h15min. The Masked Singer Brasil: como funciona o programa? A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e, no final, os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público.