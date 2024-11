Nova temporada de ‘Casamento às Cegas’ será com pessoas +50 anos

Netflix anunciou que a próxima edição de "Casamento às Cegas" terá 100% do público com idade acima de 50 anos

Intitulada “Nunca é Tarde”, a quinta temporada de “Casamento às Cegas”, em que todos os participantes possuem idade acima de 50 anos, já começou a ser gravada, segundo anúncio feito pela Netflix nesta quinta-feira, 31.

O reality de relacionamentos ainda não tem previsão de estreia, mas foi confirmado a continuação de Camila Queiroz e Klebber Toledo no comando do programa. A dinâmica também segue a mesma, com encontros amorosos às cegas por meio de cabine que separa cada casal.

Como funciona o Casamento às Cegas Brasil?

O programa busca formar casais entre homens e mulheres que esperam encontrar o "amor verdadeiro". Durante 10 dias em formato de speed-dating, os participantes podem se encontrar em diferentes "cápsulas", onde podem conversar, mas não se ver.