Quem são os desmascarados hoje (23/02/25) no The Masked Singer Brasil

A eliminação do episódio do The Masked Singer Brasil 2025 aconteceu hoje, domingo, 23 de fevereiro (23/02/25). Na ocasião, a escolha foi em dose dupla, desmascarando os personagens: Jade, da novela “O Clone”, e o casal Catarina e Petruchio, da novela “O Cravo e a Rosa”. Sob as máscaras estavam Maria Beltrão e os cantores Maria Cecília e Rodolfo, respectivamente. Conheça os desmascarados de hoje (23/02/25) no The Masked Singer Brasil? Maria Beltrão estava por trás da fantasia de Jade. Jornalista da Globo, Beltrão atualmente é apresentadora do "É De Casa".

A personagem foi interpretada por Giovanna Antonelli na novela que estreou em 2011, durante o horário "das oito" na Globo.



Maria Cecília e Rodolfo estavam por trás das fantasias de Catarina e Petruchio. Nascidos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a dupla sertaneja ganhou notoriedade nacional com a canção "Coisas Esotéricas". Personagens principais de "O Cravo e a Rosa", de 2000, Catarina e Petruchio conquistaram o Brasil com suas intrigas e desavenças, mas com uma paixão intensa. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

No programa, diferentes celebridades competem mascaradas de um personagem. O intuito é esconder a identidade do participante dos jurados e do público. Ao final de cada episódio, alguém é desclassificado e tem o seu rosto revelado.

The Masked Singer Brasil 2025: onde assistir? O The Masked Singer Brasil é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil e vai ao ar aos domingos na emissora. É possível assistir online e ao vivo no streaming Globoplay. O programa também é reprisado às terças-feiras no Multishow, a partir de 14 de janeiro, às 21h15min. The Masked Singer Brasil: como funciona o programa? A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e, no final, os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público.