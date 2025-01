Quem foi desmascarado hoje (26/01/25) no The Masked Singer Brasil?

No The Masked Singer Brasil 2025, celebridades cantam para os jurados vestidas de personagens e alguém é desmascarado; confira quem foi hoje (26/01/25)

A eliminação de estreia do The Masked Singer Brasil 2025 aconteceu hoje, domingo, 26 de janeiro (26/01/25). Dona Lurdes, personagem da novela "Amor de Mãe", foi o desmascarado da vez.

Vivida por Regina Casé na trama original, a personagem atuou na novela Amor de Mãe e se tornou um marco mesmo após a exibição da novela, ganhando um spin-off com o mesmo nome da personagem.

No programa, diferentes celebridades competem mascaradas de um personagem. O intuito é esconder a identidade do participante dos jurados e do público. Ao final de cada episódio, alguém é desclassificado e tem o seu rosto revelado.

The Masked Singer Brasil 2025: edição especial

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil promete homenagear a dramaturgia da Rede Globo, em uma edição especial. Uma das grandes novidades é a apresentadora Eliana no comando da atração.

O programa, originalmente criado nos Estados Unidos pelo canal Fox em 2019, chegou ao País em 2021, adaptado para a cultura brasileira. Nele, competem artistas, jornalistas e celebridades por meio do canto e fantasiados.