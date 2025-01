Quem foi desmascarado hoje (12/01/25) no The Masked Singer Brasil?

No The Masked Singer Brasil 2025, celebridades cantam para os jurados vestidas de personagens e alguém é desmascarado; confira quem foi hoje (12/01/25)

As dançarinas Scheila Carvalho e Sheila Mello , conhecidas pela participação no grupo É o Tchan!, estavam por trás da fantasia.

A eliminação de estreia do The Masked Singer Brasil 2025 aconteceu hoje, domingo, 12 de janeiro (12/01/25). Rute e Raquel, personagens da novela Mulheres de Areia (1993) , foram as desmascaradas da vez.

Enquete do O POVO antecipou o resultado com 63% dos votos para a dupla. CONFIRA! .

Vividas por Glória Pires na trama original, a dupla competia contra Bruno Menzenga, do Rei do Gado. Os jurados optaram por salvar o personagem vivido imortalizado por Antônio Fagundes, na novela. No programa, a pessoa por trás da fantasia segue em segredo.

No programa, diferentes celebridades competem mascaradas de um personagem. O intuito é esconder a identidade do participante dos jurados e do público. Ao final de cada episódio, alguém é desclassificado e tem o seu rosto revelado.

The Masked Singer Brasil 2025: edição especial

A quinta temporada do The Masked Singer Brasil promete homenagear a dramaturgia da Rede Globo, em uma edição especial. Uma das grandes novidades é a apresentadora Eliana no comando da atração.