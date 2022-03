Neste domingo, 27 de março (27/03), os jurados seguem tentando descobrir quem é o Dragão do The Masked Singer Brasil. Os palpites sobre o personagem já surgiram no programa, que agora passa aos domingos na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Vote na enquete: quem você acha que é o Dragão do Masked Singer Brasil?

The Masked Singer Brasil: quem é o Dragão? Veja dicas:

"Se tem algo na minha vida que daria uma novela, é o fato de eu ser um dragão cheio de manias. Eu não sento de costas pra rua em hipótese nenhuma. Dirijo carro automático no modo manual. E tem um negócio que eu não paro de fazer o tempo todo que é mexer no cabelo. Eu acho que todo mundo tem suas próprias manias”

Chorão. “Choro com uma boa música, assistindo filme ou série. Choro até com comédia”

Jogo favorito: Cartas

Enquete The Masked Singer hoje, 27/03: quem é o Dragão? Vote Arlindinho Robson Nunes Chay Suede Nenhuma das opções

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido no domingo (20/03), o personagem Cachorro foi desmascarado: por trás da fantasia, era o ex-jogador de futebol Amaral.

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.



The Masked Singer Brasil: quais os mascarados já revelados?

