Veja line-up completo do Planeta Atlântida 2026

O Planeta Atlântida, um dos maiores festivais de música do Sul do Brasil, divulgou o aguardado line-up para a edição comemorativa de 30 anos no Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá (RS).
A programação, marcada para os dias 30 e 31 de janeiro de 2026, reforça o caráter plural do evento, reunindo grandes nomes da música nacional.
A linha de atrações reflete o espírito diverso e intergeracional do festival: nomes consagrados dividem espaço com ícones da nova geração musical. Entre as principais confirmações estão Anitta, Alok e Matuê.
A seguir, veja as atrações que se destacam na grade anunciada para 2026 e detalhes sobre ingressos:
Principais nomes do line-up
Na edição de 30 anos do festival, a lista completa reúne artistas de diferentes gêneros, confira
- Alok
- Anitta
- Armandinho
- Atl Bands
- Baile da Syon
- Belo
- Bonde do Tigrão
- Brandão
- Comunidade Nin-Jitsu
- Dennis convoca Tília
- Diego & Victor Hugo
- Ebony
- Isa Buzzi
- João Gomes
- Jota Quest
- Ludmilla
- Luísa Sonza
- Maneva
- Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr.
- Matuê
- Menos é Mais convida Matheus Fernandes
- Nenhum de Nós
- Neto Fagundes
- Raimundos
- Reação em Cadeia
- Simone Mendes
- Veigh com Supernova
- Vitor Kley
- WIU
- Zé Neto & Cristiano
Edição comemorativa: muito mais que música
A edição de 2026 celebra oficialmente três décadas do Planeta Atlântida, que desde 1996 se consolidou como um dos maiores festivais do País.
Para a data especial, os organizadores preparam uma série de ações comemorativas, incluindo ativações temáticas, produtos oficiais com estética retrô e até um documentário que revisita momentos marcantes da trajetória do evento.
A campanha publicitária deste ano traz o tema “O sentimento não muda”, reforçando a relação afetiva construída entre o festival e o público ao longo desses anos.
Infraestrutura e ingressos
O festival já disponibiliza informações detalhadas sobre ingressos, formas de pagamento e limites de compra por CPF.
As entradas estão sendo vendidas por meio da plataforma Uhuu a partir de R$ 315.
Também haverá serviço exclusivo para áreas premium, facilitando o acesso do público.
Entre as orientações de segurança divulgadas, estão proibições de entrada com garrafas, alimentos externos, dispositivos eletrônicos para fumar e animais de estimação. As medidas estão alinhadas às normas adotadas em grandes eventos nacionais.