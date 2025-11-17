Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja line-up completo do Planeta Atlântida 2026

Planeta Atlântida 2026 divulga line-up com Anitta, Alok e Matuê

Com line-up plural, Planeta Atlântida promete a maior edição de sua história no verão de 2026. Saiba quais são os artistas confirmados
Atualizado às Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Planeta Atlântida, um dos maiores festivais de música do Sul do Brasil, divulgou o aguardado line-up para a edição comemorativa de 30 anos no Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá (RS).

A programação, marcada para os dias 30 e 31 de janeiro de 2026, reforça o caráter plural do evento, reunindo grandes nomes da música nacional.

A linha de atrações reflete o espírito diverso e intergeracional do festival: nomes consagrados dividem espaço com ícones da nova geração musical. Entre as principais confirmações estão Anitta, Alok e Matuê.

 

Leia mais

A seguir, veja as atrações que se destacam na grade anunciada para 2026 e detalhes sobre ingressos:

Principais nomes do line-up

Na edição de 30 anos do festival, a lista completa reúne artistas de diferentes gêneros, confira

  • Alok
  • Anitta
  • Armandinho
  • Atl Bands
  • Baile da Syon
  • Belo
  • Bonde do Tigrão
  • Brandão
  • Comunidade Nin-Jitsu
  • Dennis convoca Tília
  • Diego & Victor Hugo
  • Ebony
  • Isa Buzzi
  • João Gomes
  • Jota Quest
  • Ludmilla
  • Luísa Sonza
  • Maneva
  • Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr.
  • Matuê
  • Menos é Mais convida Matheus Fernandes
  • Nenhum de Nós
  • Neto Fagundes
  • Raimundos
  • Reação em Cadeia
  • Simone Mendes
  • Veigh com Supernova
  • Vitor Kley
  • WIU
  • Zé Neto & Cristiano

 

Leia mais

Edição comemorativa: muito mais que música

A edição de 2026 celebra oficialmente três décadas do Planeta Atlântida, que desde 1996 se consolidou como um dos maiores festivais do País.

Para a data especial, os organizadores preparam uma série de ações comemorativas, incluindo ativações temáticas, produtos oficiais com estética retrô e até um documentário que revisita momentos marcantes da trajetória do evento.

A campanha publicitária deste ano traz o tema “O sentimento não muda”, reforçando a relação afetiva construída entre o festival e o público ao longo desses anos.

>> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

Infraestrutura e ingressos

O festival já disponibiliza informações detalhadas sobre ingressos, formas de pagamento e limites de compra por CPF.

As entradas estão sendo vendidas por meio da plataforma Uhuu a partir de R$ 315.

Também haverá serviço exclusivo para áreas premium, facilitando o acesso do público.

Entre as orientações de segurança divulgadas, estão proibições de entrada com garrafas, alimentos externos, dispositivos eletrônicos para fumar e animais de estimação. As medidas estão alinhadas às normas adotadas em grandes eventos nacionais.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

anitta ludmilla

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar