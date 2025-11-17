Veja line-up completo do Planeta Atlântida 2026

Festival celebra 30 anos com mistura de grandes nomes da música brasileira / Crédito: Divulgação/Festival Atlântida

O Planeta Atlântida, um dos maiores festivais de música do Sul do Brasil, divulgou o aguardado line-up para a edição comemorativa de 30 anos no Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá (RS). A programação, marcada para os dias 30 e 31 de janeiro de 2026, reforça o caráter plural do evento, reunindo grandes nomes da música nacional.

A linha de atrações reflete o espírito diverso e intergeracional do festival: nomes consagrados dividem espaço com ícones da nova geração musical. Entre as principais confirmações estão Anitta, Alok e Matuê. A seguir, veja as atrações que se destacam na grade anunciada para 2026 e detalhes sobre ingressos: Principais nomes do line-up Na edição de 30 anos do festival, a lista completa reúne artistas de diferentes gêneros, confira

A campanha publicitária deste ano traz o tema “O sentimento não muda”, reforçando a relação afetiva construída entre o festival e o público ao longo desses anos. >> Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado Infraestrutura e ingressos O festival já disponibiliza informações detalhadas sobre ingressos, formas de pagamento e limites de compra por CPF.