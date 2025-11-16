Gilberto Gil encerra passagem por Fortaleza com shows lotados

Show de Gilberto Gil em Fortaleza (15/11) / Crédito: cadu fernandes/Pridia/Divulgação

Nome de destaque na música brasileira, Gilberto Gil encerrou na noite de domingo, 16, sua passagem por Fortaleza. Iniciada em março deste ano, a turnê “Tempo Rei” concluiu a última data na Cidade após duas apresentações que lotaram o Centro de Formação Olímpica (CFO), localizado no bairro Castelão. A primeira apresentação no sábado, 15, reuniu 11 mil pessoas, conforme informações da assessoria de imprensa enviadas ao O POVO. A lotação no complexo esportivo foi comentada pelos presentes, que encontraram dificuldades em acompanhar a apresentação devido ao calor intenso e ao se locomoverem na área.

O segundo dia também finalizou com casa cheia, porém o público pôde assistir ao show sem muitos impasses, mesmo ainda enfrentando calor no local. “Obrigado, Fortaleza. Tantos anos indo a tantos lugares e vindo aqui. Já estive com os pais de vocês, com os avós. E, agora, com vocês”, declarou o músico nos momentos iniciais do show de domingo. Reunindo famílias, grupos de amigos, idosos, jovens e crianças, o evento na capital cearense integra a agenda de shows de despedida do artista baiano dos palcos. Tempo Rei: caldeirão musical de Gilberto Gil ecoa passado e futuro do Brasil

Repertório da turnê passeia por trajetória de Gil A turnê leva o nome de uma das canções que marcou sua trajetória, lançada no álbum “Raça Humana” (1984), e deve ser concluída no dia 28 de março de 2026, em São Paulo.

Somando mais de duas horas de apresentação, Gilberto Gil é acompanhado por uma banda de músicos formada por parceiros de longa data e familiares. Uma das presenças de destaque no grupo é o cantor e instrumentista Mestrinho, que recebeu o Grammy Latino 2025 de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o disco “Dominguinho” – parceria com João Gomes e Jota.pê – e apresenta um solo de sanfona na música “Eu só quero um xodó”. No repertório, Gil atravessa sua trajetória de mais de seis décadas com blocos pensados para refletir toda sua carreira. Ao iniciar “Cálice”, o público cearense entoou o grito de “sem anistia” enquanto batiam palmas às imagens de presos e desaparecidos durante a ditadura militar, como Rubens Paiva, Vladimir Herzog e Stuart Angel Jones, eram exibidas no telão. O momento de homenagem aconteceu em ambas as apresentações na Capital.