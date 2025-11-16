Dua Lipa canta com Caetano Veloso e celebra público em português

Dua Lipa canta com Caetano Veloso e celebra público em portuguêsA cantora surpreendeu ao cantar em português, homenagear a música brasileira e dividir o palco com Caetano Veloso e Carlinhos Brown
Dua Lipa lotou o MorumBIS, em São Paulo, na noite deste sábado, 15, com a estreia brasileira da turnê “Radical Optimism” e fez do palco uma celebração à música nacional.
A cantora britânica, conhecida por suas grandes produções pop, chamou Caetano Veloso e Carlinhos Brown para participações especiais, além de cantar em português e exaltar o público que a recebeu com euforia.
Durante a apresentação, Dua reforçou a conexão com a plateia ao afirmar, em bom português, que veio ao Brasil para sentir “essa paixão intensa, esse povo lindo, essa cidade mágica, essa adrenalina que não vai embora”.
A declaração foi recebida com aplausos e lançou o gancho para uma das maiores surpresas da noite.
Leia mais
Dua Lipa no Brasil: duetos com Carlinhos Brown e Caetano
O primeiro convidado a entrar no palco foi Carlinhos Brown, com quem Dua Lipa dividiu os vocais de “Magalenha”, música de Sérgio Mendes. A energia do baiano tomou conta do estádio e embalou um dos momentos mais dançantes da apresentação.
Minutos depois, o público foi ao delírio quando Caetano Veloso surgiu inesperadamente para cantar “Margarida Perfumada”, clássico do Timbalada.
A própria Dua apresentou Caetano como “lendário”, reforçando a admiração que demonstrou ao dançar e cantar ao lado do compositor de 83 anos.
Depois do show, Caetano compartilhou o momento em suas redes sociais, celebrando a parceria com a artista.
Show completo, setlist equilibrado e estrutura sem cortes
Diferente de muitos artistas internacionais que reduzem estrutura para apresentações na América Latina, Dua Lipa trouxe ao Brasil a produção integral da “Radical Optimism Tour”.
Palco completo, dançarinos, pirotecnia e figurinos foram mantidos, reforçando o compromisso da cantora com o público brasileiro.
Embora o álbum “Radical Optimism” não tenha repetido o impacto comercial de “Future Nostalgia”, as músicas funcionaram muito bem ao vivo. A sequência inicial com “Training Season”, “End of an Era” e “Break My Heart” mostrou o equilíbrio entre repertório novo e hits consagrados como “One Kiss”, “Illusion” e “Break My Heart”.
Dua Lipa interage com fãs brasileiros
Dua Lipa, que costuma fazer poucas interações no palco, surpreendeu ao se aproximar da grade e conversar com fãs individualmente. A artista abraçou admiradores, tirou fotos e recebeu presentes, reforçando uma relação afetuosa com quem estava ali para vê-la.
A britânica também exibiu uma caixa de presentes enviada por fãs brasileiros horas antes do início do show.
As homenagens ao país fazem parte de uma proposta da turnê, que inclui covers locais em cada país visitado. No Brasil, Dua se desafiou a cantar em português e estudou faixas que foram reunidas em uma playlist de mais de uma hora disponível no Spotify.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Dua Lipa deixa recado sobre respeito ao público latino
Antes de encerrar a noite, Dua preparou um bis dançante com versões eletrônicas de “New Rules”, “Dance the Night” e “Don’t Start Now”.
Apesar de os ingressos em São Paulo não terem esgotado e terem sido vendidos com até 60% de desconto, a cantora não economizou na entrega.
Sua performance acendeu um debate entre fãs sobre como o Brasil costuma receber produções reduzidas de artistas estrangeiros; algo que Dua Lipa mostrou não ser necessário. Com estrutura completa e respeito ao público, ela reforçou que a América Latina merece o mesmo padrão das grandes arenas da Europa e dos Estados Unidos.
Dua Lipa leva a “Radical Optimism Tour” ao Rio de Janeiro no próximo sábado, 22. O repertório inclui hits, músicas do novo álbum e covers em português.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente