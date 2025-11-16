Dua Lipa canta com Caetano Veloso e celebra público em português

Dua Lipa entregou um show completo em São Paulo; cantou em português, celebrou o "povo lindo" brasileiro e dividiu o palco com Caetano Veloso e Carlinhos Brown. / Crédito: Reprodução/Instagram @dualipa

Dua Lipa lotou o MorumBIS, em São Paulo, na noite deste sábado, 15, com a estreia brasileira da turnê “Radical Optimism” e fez do palco uma celebração à música nacional. A cantora britânica, conhecida por suas grandes produções pop, chamou Caetano Veloso e Carlinhos Brown para participações especiais, além de cantar em português e exaltar o público que a recebeu com euforia.

Minutos depois, o público foi ao delírio quando Caetano Veloso surgiu inesperadamente para cantar “Margarida Perfumada”, clássico do Timbalada. A própria Dua apresentou Caetano como “lendário”, reforçando a admiração que demonstrou ao dançar e cantar ao lado do compositor de 83 anos. Depois do show, Caetano compartilhou o momento em suas redes sociais, celebrando a parceria com a artista.

Show completo, setlist equilibrado e estrutura sem cortes Com a "Radical Optimism Tour", Dua Lipa passará ainda pela cidade do Rio de Janeiro, onde fará um show no próximo sábado, 22. Crédito: Reprodução/Instagram @dualipa Diferente de muitos artistas internacionais que reduzem estrutura para apresentações na América Latina, Dua Lipa trouxe ao Brasil a produção integral da “Radical Optimism Tour”. Palco completo, dançarinos, pirotecnia e figurinos foram mantidos, reforçando o compromisso da cantora com o público brasileiro.

Embora o álbum “Radical Optimism” não tenha repetido o impacto comercial de “Future Nostalgia”, as músicas funcionaram muito bem ao vivo. A sequência inicial com “Training Season”, “End of an Era” e “Break My Heart” mostrou o equilíbrio entre repertório novo e hits consagrados como “One Kiss”, “Illusion” e “Break My Heart”. Dua Lipa interage com fãs brasileiros Dua Lipa, que costuma fazer poucas interações no palco, surpreendeu ao se aproximar da grade e conversar com fãs individualmente. A artista abraçou admiradores, tirou fotos e recebeu presentes, reforçando uma relação afetuosa com quem estava ali para vê-la. A britânica também exibiu uma caixa de presentes enviada por fãs brasileiros horas antes do início do show.