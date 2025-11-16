A Coisa Tá Preta 2025: festival no CCBJ celebra potência e pluralidade da negritude

A programação seguirá ao longo de todo o mês de novembro / Crédito: Divulgação

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), localizado no bairro Bom Jardim, lançou este mês a edição de 2025 do festival “A Coisa Tá Preta”, dedicado a celebrar a potência da cultura negra em sua vasta pluralidade. A programação, que inclui música, dança, literatura, debates, cinema e encontros formativos, iniciou no dia 7 de novembro e seguirá ao longo de todo o mês.



O objetivo do festival é ampliar o debate sobre a negritude, focando na celebração e no fortalecimento da circulação de artistas pretos. Além disso, a celebração pretende ampliar a presença da periferia no centro do debate cultural, a construção de referências para todas as idades, a cidadania cultural através da igualdade racial e a valorização da ancestralidade como caminho de futuro.

A cantora e DJ Alanda Freire, conhecida como Cabulosa, está inclusa na programação com o “Baile A Coisa Tá Preta”, ao lado de DJ Negona e DJs Molhadonas, o momento é de honra às memórias e ancestralidade.

“É uma oportunidade de conquista de espaço e para falar o que eu quero falar. Sou uma mulher negra que se atreve a ser rapper numa indústria ainda dominada por muitos homens. Esse convite é mais uma forma de colocar mulheres nesses poderes e nessas instituições”, destaca.



Confira a programação

18 de novembro

13h30 - SEMEANDO O BEM-VIVER: Pensando, Vivendo e Sentindo a Comunidade

Onde: Teatro Marcus Miranda CCBJ

19 de novembro

15h - Ciclo de Leitura: Nós de Axé

Onde: Biblioteca Cristina Poeta CCBJ

18h - Masterclass "ABDIAS DO NASCIMENTO": Da Expressão Corporal a Palavra

Onde: Teatro Marcus Miranda CCBJ



21 de novembro

13h30 - É Tempo de Aquilombar

Onde: Centro Histórico de Fortaleza

15h - Jogos Literários: Edição Festival A Coisa tá Preta

Onde: Biblioteca Cristina Poeta CCBJ

17h - Cine Narte: Consciência Negra

Onde: Sala Multiuso CCBJ



17h - Banzobeat - CoralOnde: Praça Central CCBJ

18h - A história da boneca Abayomi

Onde: Sala Multiuso CCBJ 22 de novembro