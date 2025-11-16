A Coisa Tá Preta 2025: festival no CCBJ celebra potência e pluralidade da negritude

A Coisa Tá Preta 2025: festival no CCBJ celebra potência e pluralidade da negritudeO evento gratuito ocupa o Centro Cultural Bom Jardim com programação diversa em todo novembro, que inclui música, dança, cinema e literatura
O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), localizado no bairro Bom Jardim, lançou este mês a edição de 2025 do festival “A Coisa Tá Preta”, dedicado a celebrar a potência da cultura negra em sua vasta pluralidade.
A programação, que inclui música, dança, literatura, debates, cinema e encontros formativos, iniciou no dia 7 de novembro e seguirá ao longo de todo o mês.
O objetivo do festival é ampliar o debate sobre a negritude, focando na celebração e no fortalecimento da circulação de artistas pretos.
Além disso, a celebração pretende ampliar a presença da periferia no centro do debate cultural, a construção de referências para todas as idades, a cidadania cultural através da igualdade racial e a valorização da ancestralidade como caminho de futuro.
A cantora e DJ Alanda Freire, conhecida como Cabulosa, está inclusa na programação com o “Baile A Coisa Tá Preta”, ao lado de DJ Negona e DJs Molhadonas, o momento é de honra às memórias e ancestralidade.
“É uma oportunidade de conquista de espaço e para falar o que eu quero falar. Sou uma mulher negra que se atreve a ser rapper numa indústria ainda dominada por muitos homens. Esse convite é mais uma forma de colocar mulheres nesses poderes e nessas instituições”, destaca.
Confira a programação
18 de novembro
13h30 - SEMEANDO O BEM-VIVER: Pensando, Vivendo e Sentindo a Comunidade
Onde: Teatro Marcus Miranda CCBJ
19 de novembro
15h - Ciclo de Leitura: Nós de Axé
Onde: Biblioteca Cristina Poeta CCBJ
18h - Masterclass "ABDIAS DO NASCIMENTO": Da Expressão Corporal a Palavra
Onde: Teatro Marcus Miranda CCBJ
21 de novembro
13h30 - É Tempo de Aquilombar
Onde: Centro Histórico de Fortaleza
15h - Jogos Literários: Edição Festival A Coisa tá Preta
Onde: Biblioteca Cristina Poeta CCBJ
17h - Cine Narte: Consciência Negra
Onde: Sala Multiuso CCBJ
17h - Banzobeat - CoralOnde: Praça Central CCBJ
18h - A história da boneca Abayomi
Onde: Sala Multiuso CCBJ
22 de novembro
14h - Seminário "Povos de Terreiro: O que nos Protege?" - Políticas Públicas de proteção aos terreiros"
Onde: Teatro Marcus Miranda e Praça Central CCBJ
19h - Baile A Coisa Tá Preta (com DJ Negona, DJ Cabulosa e DJs Molhadonas)
Onde: Espaço Marielle CCBJ
27 de novembro
17h30 - Make it jazzy, com Cia Anagrama
Onde: Teatro Marcus Miranda CCBJ
Serviço
O que: Festival A Coisa Tá Preta 2025
Quando: 7 a 27 de novembro de 2025
Onde: Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) e outros locais (ver programação)