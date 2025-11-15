Fortaleza canta e se emociona na última turnê de Gilberto Gil

No repertório que perpassa canções marcantes da carreira que soma mais de 60 anos, músicas que retratam a história da sociedade brasileira foram cantadas com energia pelos cearenses

Um dos artistas mais importantes do música brasileira, Gilberto Gil realizou neste sábado, 15, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o primeiro dos dois shows em Fortaleza da turnê "Tempo Rei", série de apresentações que marcam a última turnê do cantor e compositor. O show tem casa cheia, ingressos esgotados e público emocionado e ansioso para registrar o momento.

Fã do músico carioca desde quando era criança, Kezia Silva, 36, se emocionam ao tentar descrever a importância deste momento para a sua trajetória. "Para mim é um privilégio prestigiar um momento dessa importância. O Gil fez parte da minha infância, ouvia com meus pais e formou meu gosto musical", compartilhou, ansiosa para o início do show. A biomédica aproveitou o evento ao lado de Dhemetryus Silva, 38, que também aguardava ansioso o show.