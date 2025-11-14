Grammy Latino 2025: Liniker, João Gomes e Luedji Luna são premiados

Grammy Latino 2025: Liniker, João Gomes e Luedji Luna são premiadosEm sua 26° edição, o Grammy Latino premia artistas brasileiros como Liniker, Luedji Luna, João Gomes, Mestrinho, Jota.pê e Hamilton de Holanda
Aconteceu nesta quinta-feira, 13, a 26° edição do Grammy Latino. A premiação contou com brasileiros indicados e ganhadores do gramofone de ouro.
Considerado um dos principais eventos voltados à música latina, a premiação foi sediada na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Estados Unidos.
Entre os apresentadores da noite estavam os brasileiros Tiago Iorc, Carol Biazin, Papatinho e Marina Sena. O evento também contou com a performance de João Gomes, Jota.pê, Mestrinho e Julia Mestre.
Vencendores do Grammy Latino
Um dos principais destaques entre os contemplados brasileiros nesta edição foi a cantora Liniker, que venceu três categorias das sete que havia sido indicada.
As categorias vencidas pela paulista foram Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.
A premiação também foi um marco na carreira de João Gomes, que venceu pela primeira vez um Grammy.
O pernambucano ganhou com o projeto "Dominguinho", lançado ao lado de Jota.pê e Mestrinho. O trio conquistou o título de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.
Leia mais
Além disso, Luedji Luna foi reconhecida em Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira e Hamilton de Holanda em Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz (empatou com Chucho Valdés & Royal Quartet).
Também se juntaram aos ganhadores os brasileiros do coletivo BaianaSystem. Eles venceram o título de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
Outro destaque da noite foi Hamilton de Holanda que levou o título na categoria de jazz, mas acabou em empate. Ele e Chucho Valdés saíram vencedores.
Confira a lista de vencedores das categorias de Língua Portuguesa:
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
- "Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)" – Ton Carfi
- "Razão Da Esperança" – Paloma Possi
- "Onde Guardamos As Flores?" – Resgate
- "Memóri4s (Ao Vivo)" – Eli Soares (VENCEDOR)
- "A Maior Honra" – Julliany Souza
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- "No Escuro, Quem É Você?" – Carol Biazin
- "Fugacidade" – Janeiro
- "Caju" – Liniker (VENCEDOR)
- "Maravilhosamente Bem" – Julia Mestre
- "Coisas Naturais" – Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- "O Mundo Dá Voltas" – Baianasystem (VENCEDOR)
- "Colinho" – Maria Beraldo
- "Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas" – Tó Brandileone
- "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!" – Djonga
- "Big Buraco" – Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
- "Só Quero Ver" – BK’ & Evinha
- "Demoro A Dormir" – Djonga Featuring Milton Nascimento
- "Caju" – Liniker (VENCEDOR)
- "A Dança (Ao Vivo)" – Mc Hariel & Gilberto Gil
- "Barbie" – Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Melhor Álbum de Samba/Pagode
- "Alcione" – Alcione
- "Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci" – Marcelo D2
- "Pagode Da Mart'nália" – Mart'nália
- "Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)" – Zeca Pagodinho
- "Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)" – Sorriso Maroto (VENCEDOR)
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
- "Sentido" – 5 A Seco
- "Um Mar Pra Cada Um" – Luedji Luna (VENCEDOR)
- "Pique" – Dora Morelenbaum
- "Divina Casca" – Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
- "Let's Go Rodeo" – Ana Castela
- "José & Durval" – Chitãozinho & Xororó (VENCEDOR)
- "Obrigado Deus" – Léo Foguete
- "Transcende (Ao Vivo / Deluxe)" – Lauana Prado
- "Do Velho Testamento" – Tierry
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- "Casa Coração" – Joyce Alane
- "Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco" – Camané
- "Universo De Paixão" – Natascha Falcão
- "Transespacial" – Fitti
- "Dominguinho" – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê (VENCEDOR)
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- "Maravilhosamente Bem" – Julia Mestre
- "Ouro De Tolo" – Marina Sena
- "Transe" – Zé Ibarra
- "Um Vento Passou (Para Paul Simon)" – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
- "Veludo Marrom" – Liniker (VENCEDOR)