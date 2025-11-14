Grammy Latino 2025: Liniker, João Gomes e Luedji Luna são premiados

Luedji Luna (à esquerda) João Gomes (no centro) e Liniker (à direita) são premiados na 26° edição, o Grammy Latino que aconteceu nesta quinta-feira ,13 / Crédito: instagram @latingrammys/reprodução

Aconteceu nesta quinta-feira, 13, a 26° edição do Grammy Latino. A premiação contou com brasileiros indicados e ganhadores do gramofone de ouro. Considerado um dos principais eventos voltados à música latina, a premiação foi sediada na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Estados Unidos.

Entre os apresentadores da noite estavam os brasileiros Tiago Iorc, Carol Biazin, Papatinho e Marina Sena. O evento também contou com a performance de João Gomes, Jota.pê, Mestrinho e Julia Mestre. Vencendores do Grammy Latino Um dos principais destaques entre os contemplados brasileiros nesta edição foi a cantora Liniker, que venceu três categorias das sete que havia sido indicada. As categorias vencidas pela paulista foram Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa. A premiação também foi um marco na carreira de João Gomes, que venceu pela primeira vez um Grammy.